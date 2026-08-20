“แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์ F1 สี่สมัย จรดปากกา ต่อสัญญากับทีมเร้ดบูลไปอีก 4 ปี
แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น แชมป์ F1 สี่สมัย จรดปากกา ต่อสัญญากับทีมเร้ดบูลไปอีก 4 ปี หลังมีข่าวลือว่าอาจจะย้ายทีม เนื่องจากทีมทำผลงานไม่เข้าเป้า
แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น แชมป์โลกฟอร์มูลาวัน (F1) 4 สมัย ได้ประกาศต่อสัญญาอยู่กับทีมเร้ดบูล เรสซิ่งต่อไปอีก จนไปถึงปี 2530 แม้ว่าจะมีข่าวลือว่าแม็กซ์อาจจะย้ายทีมในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม
โดยแม็กซ์ได้กล่าวว่า เขารู้สึกพอใจกับการต่อสัญญาครั้งนี้ ทีมมีบุคลากรทีเก่งและเขาก็ตื่นเต้นกับการที่จะได้ทำงานกับทุกคนเพื่อพาทีมของเขากลับสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง นี่คือเป้าหมายสูงสุดของทุกคน
ทีมเร้ดบูลเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง และเขาก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ตอนที่เขาร่วมทีมเขาตั้งเป้าจะชนะการแข่งขัน แต่พวกเราคว้าแชมป์ร่วมกัน 4 สมัย และการร่วมเดินทางกับทีมที่เขาอยู่มาตลอดชีวิต มันคือสิ่งที่เขาอยากทำมาตลอด
และการประกาศข่าวนี้ที่การแข่งขันครั้งสุดท้ายที่แซนด์วูร์ต (ดัตช์ กรังค์ปรีซ์) เป็นโมเม้นท์ที่วิเศษและเขาหวังว่าเขาจะสามารถมอบการส่งท้ายที่วิเศษให้กับแฟนในสนามได้
สนาม แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น ร่วมกับทีมเร้ดบูลมาตั้งแต่ 2559 และคว้าแชมป์โลกแบบบุคคล 4 สมัย และคว้าชัยกับทีมนี้ไปทั้งหมด 71 เรส
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