ข่าวกีฬา

“แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์ F1 สี่สมัย จรดปากกา ต่อสัญญากับทีมเร้ดบูลไปอีก 4 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 14:41 น.

แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น แชมป์ F1 สี่สมัย จรดปากกา ต่อสัญญากับทีมเร้ดบูลไปอีก 4 ปี หลังมีข่าวลือว่าอาจจะย้ายทีม เนื่องจากทีมทำผลงานไม่เข้าเป้า

แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น แชมป์โลกฟอร์มูลาวัน (F1) 4 สมัย ได้ประกาศต่อสัญญาอยู่กับทีมเร้ดบูล เรสซิ่งต่อไปอีก จนไปถึงปี 2530 แม้ว่าจะมีข่าวลือว่าแม็กซ์อาจจะย้ายทีมในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม

โดยแม็กซ์ได้กล่าวว่า เขารู้สึกพอใจกับการต่อสัญญาครั้งนี้ ทีมมีบุคลากรทีเก่งและเขาก็ตื่นเต้นกับการที่จะได้ทำงานกับทุกคนเพื่อพาทีมของเขากลับสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง นี่คือเป้าหมายสูงสุดของทุกคน

ทีมเร้ดบูลเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง และเขาก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ตอนที่เขาร่วมทีมเขาตั้งเป้าจะชนะการแข่งขัน แต่พวกเราคว้าแชมป์ร่วมกัน 4 สมัย และการร่วมเดินทางกับทีมที่เขาอยู่มาตลอดชีวิต มันคือสิ่งที่เขาอยากทำมาตลอด

และการประกาศข่าวนี้ที่การแข่งขันครั้งสุดท้ายที่แซนด์วูร์ต (ดัตช์ กรังค์ปรีซ์) เป็นโมเม้นท์ที่วิเศษและเขาหวังว่าเขาจะสามารถมอบการส่งท้ายที่วิเศษให้กับแฟนในสนามได้

สนาม แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น ร่วมกับทีมเร้ดบูลมาตั้งแต่ 2559 และคว้าแชมป์โลกแบบบุคคล 4 สมัย และคว้าชัยกับทีมนี้ไปทั้งหมด 71 เรส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เปิดปมรถไฟญี่ปุ่นชนคนงาน 4 ศพ ขั้นตอนเตือนทำแล้ว เหตุใดยังเกิดอุบัติเหตุ

12 นาที ที่แล้ว
ดราม่าสื่อจ่อไมค์ถามความรู้สึกเพื่อน เรย์ แม็คโดนัลด์ บันเทิง

ดราม่าซ้ำ จ่อไมค์ถามเพื่อน เรย์ แมคโดนัลด์ รู้สึกยังไง หลังสูญเสียกะทันหัน

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมฝึกบิน เครื่องบินขับไล่ Gripen พระองค์แรกของโลก

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เวียดนาม รอบชิงอาเซียน 2026 ทรูวิชั่นส์เปิดดูฟรี นัดแรก 22 ส.ค. 69

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเขียนโน้ต ขอฝากท้องมื้อสุดท้าย เจ้าของร้านเห็นผิดสังเกต เร่งติดต่อช่วยทันที

30 นาที ที่แล้ว
รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 5 หมอเถื่อน จบ ม.3 ดู YouTube รับจัดฟัน-ทำฟันริมฟุตบาท

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรแกรมนัดชิงอาเซียนคัพ 2026 ลุ้นแชมป์สมัย 8 ไทยรีแมตช์เวียดนาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวมะกัน ฟ้องบริษัทผลิตไม้แบดยี่ห้อดัง หลังก้านไม้เสียบเด็ก 6 ขวบดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็นเริม เท่ากับสำส่อนทางเพศจริงหรือไม่ ไม่น่าอายอย่างที่คิด สุขภาพและการแพทย์

เป็นเริม เท่ากับสำส่อนทางเพศจริงหรือไม่ ไม่น่าอายอย่างที่คิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม กุยบุรี คัด 20 ต้น สร้างพระโกศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าว

บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม กุยบุรี คัด 20 ต้น สร้างพระโกศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ชาคริต เคาะรถบอก เรย์ แมคโดนัลด์ เคลื่อนร่างถึงวัดยางพระอารามหลวง บันเทิง

เผยนาที ชาคริต เคาะรถบอก เรย์ แมคโดนัลด์ เคลื่อนร่างถึงวัดยางพระอารามหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

สรุปครบ TH-AI Passport ทำอะไรได้บ้าง ฟรีจริงไหม ใช้ AI ได้แค่ไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 13.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 13.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์ F1 สี่สมัย จรดปากกา ต่อสัญญากับทีมเร้ดบูลไปอีก 4 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดการรดน้ำศพ-สวดอภิธรรม &quot;วิศิษฐ์ ยุตติยงค์&quot; นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 84 ปี บันเทิง

กำหนดการรดน้ำศพ-สวดอภิธรรม “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 84 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาคริต และ ภรรยา เรย์ แมคโดนัลด์ เผยอาการสุดท้ายก่อนจากไป ข่าวดารา

นาทีสุดท้าย เรย์ แมคโดนัลด์ ก่อนเสียชีวิตสงบ ‘ชาคริต’ เชื่อเพื่อนจากไปไม่ทรมาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษก โต้ “ไอซ์” ชี้ไม่มีหลักฐานเพียงพอว่า กระทรวงดีอี ใช้ IO อวย AiPASS

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม สุขภาพและการแพทย์

หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพปกเปรียบเทียบ สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์ สองอิริยาบถในชุดข้าราชการ พร้อมข้อความ สท.น้ำดี ข่าว

เปิดวาร์ป “สท.เบนซ์ สุเมธ” นักการเมืองระยอง หล่อจนประชุมสภาฯ เป็นไวรัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหมืองทองถล่ม สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เสียชีวิตแล้ว 100 ศพ ติดอยู่ใต้ซากอีกมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา เคลียร์หนี้ เมย์ วาสนา ข่าวดารา

ดิว อริสรา ส่งทนายมอบเช็ค 1.75 ล้าน ปิดหนี้ “เมย์ วาสนา” ก่อนครบกำหนด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้องน้ำ&quot; แจงเหตุผล ไม่คืนเงิน &quot;คุณเท่&quot; ยันไม่ได้หายไปไหน แต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้ว ข่าว

“น้องน้ำ” แจงเหตุผล ไม่คืนเงิน “คุณเท่” ยันไม่ได้หายไปไหน แต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
“เมย์ รัชนก” ถอนตัวชิงแชมป์โลก 2026 เจ็บหลังซ้าย จบเส้นทางล่าเหรียญ ข่าวกีฬา

“เมย์ รัชนก” ถอนตัวชิงแชมป์โลก 2026 เจ็บหลังซ้าย จบเส้นทางล่าเหรียญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหนื่อยง่ายแบบไหน เสี่ยงโรคหัวใจ หลัง &quot;เรย์&quot; เคยมีอาการก่อนพบหลอดเลือดตีบ 3 เส้น สุขภาพและการแพทย์

เหนื่อยง่ายแบบไหน เสี่ยงโรคหัวใจ หลัง “เรย์” เคยมีอาการก่อนพบหลอดเลือดตีบ 3 เส้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 14:41 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดปมรถไฟญี่ปุ่นชนคนงาน 4 ศพ ขั้นตอนเตือนทำแล้ว เหตุใดยังเกิดอุบัติเหตุ

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
ดราม่าสื่อจ่อไมค์ถามความรู้สึกเพื่อน เรย์ แม็คโดนัลด์

ดราม่าซ้ำ จ่อไมค์ถามเพื่อน เรย์ แมคโดนัลด์ รู้สึกยังไง หลังสูญเสียกะทันหัน

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมฝึกบิน เครื่องบินขับไล่ Gripen พระองค์แรกของโลก

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569

ลูกค้าเขียนโน้ต ขอฝากท้องมื้อสุดท้าย เจ้าของร้านเห็นผิดสังเกต เร่งติดต่อช่วยทันที

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
Back to top button