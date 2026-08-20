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ถ่ายทอดสด ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 13.00 น.
ถ่ายทอดสด ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 69 เวลา 13.00 น.
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AVC Women Asian Continental Championship 2026) ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดแรกพบกับ “ออสเตรเลีย” เวลา 13.00 น. ณ เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ก่อนหน้านี้ ทีมชาติไทยได้เดินทางไปยังเมืองเทียนจิน ประเทศจีน ล่วงหน้าเป็นเวลา 2 วัน เพื่อปรับสภาพร่างกาย หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกซ้อมและเวทเทรนนิ่งตามโปรแกรมที่ทางโค้ชและทีมงานวางแผนไว้
คะแนนสะสมอันดับโลก
- ไทย ชนะ ออสเตรเลีย (3-0 เซต) : +3.08 คะแนน
- ไทย ชนะ ออสเตรเลีย (3-1 เซต) : +0.58 คะแนน
- ไทย ชนะ ออสเตรเลีย (3-2 เซต) : +0.01 คะแนน
- ไทย แพ้ ออสเตรเลีย (2-3 เซต) : -11.92 คะแนน
- ไทย แพ้ ออสเตรเลีย (1-3 เซต) : -14.42 คะแนน
- ไทย แพ้ ออสเตรเลีย (2-3 เซต) : -16.92 คะแนน
สถิติการพบกันระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย
- ปี 2023: (ชิงแชมป์เอเชีย) ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-14, 25-16, 25-22)
- ปี 2022: (AVC Cup) ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-9, 27-25, 25-13)
- ปี 2020: (คัดเลือกโอลิมปิก โซนเอเชีย) ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-12, 25-15, 25-13)
- ปี 2018: (AVC Cup) ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-20, 25-21, 25-13)
- ปี 2013: (ชิงแชมป์เอเชีย) ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-16, 25-17, 25-14)
ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ผ่านทาง MONO SPORTS TV และ MONOMAX ตลอดการแข่งขัน
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