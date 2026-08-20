หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม
นพ.อกนิษฐ์ ชี้โรคหลอดเลือดหัวใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว ย้ำความเสี่ยงจำนวนมากลดได้ หากตรวจพบและรักษาก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน
หลังผลชันสูตร “เร แม๊คโดแนลด์” พบหลอดเลือดหัวใจหลักตีบทั้ง 3 เส้นประมาณ 70-90% จนเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา หรือ “หมอแอร์” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือดทางการกีฬา ออกมาเตือนว่า ทุกครั้งที่เห็นคนอายุน้อยเสียชีวิตจากโรคหัวใจก่อนวัยอันควร รู้สึกเสียดายทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว เพราะโรคหลอดเลือดหัวใจจำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นกะทันหันในวันเดียว แต่ค่อย ๆ สะสมความเสียหายมานานหลายปี
โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองสัมพันธ์กับการสะสมของคราบไขมัน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง และการสูบบุหรี่
บางคนอาจเริ่มมีสัญญาณเตือน เช่น เจ็บหรือแน่นหน้าอกเวลาออกแรง เหนื่อยง่ายกว่าปกติ แต่บางรายแทบไม่มีอาการชัดเจน ก่อนคราบไขมันในหลอดเลือดเกิดการแตก กระตุ้นการเกิดลิ่มเลือดจนหลอดเลือดอุดตันและนำไปสู่ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้
กลไกนี้สอดคล้องกับข้อมูลของ National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) ซึ่งอธิบายว่า เมื่อคราบไขมันในผนังหลอดเลือดแตก อาจเกิดลิ่มเลือดขึ้นและปิดกั้นการไหลเวียนเลือด หากเกิดกับหลอดเลือดหัวใจก็สามารถนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้
“ดูแข็งแรง” ไม่ได้แปลว่าหลอดเลือดไม่มีปัญหา
โรคหลอดเลือดหัวใจสามารถดำเนินไปอย่างเงียบ ๆ โดยเฉพาะคนที่ยังทำงาน ออกกำลังกาย หรือใช้ชีวิตได้ตามปกติ จนอาจทำให้คิดว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยง
กรณีของเร แม๊คโดแนลด์ เพื่อนสนิทอย่าง ลีโอ พุฒ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยสังเกตเห็นเรมีอาการเหนื่อยง่ายระหว่างทำกิจกรรมร่วมกัน และเคยแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพ แต่ในเวลานั้นเข้าใจว่าอาจมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ก่อนผลตรวจภายหลังการเสียชีวิตพบหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น
ข้อมูลจาก American Heart Association ระบุว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจมีทั้ง LDL สูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ โรคอ้วน และประวัติครอบครัว ขณะที่หลายปัจจัยสามารถควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้
หมอแอร์ฝาก 6 เรื่อง อย่ารอให้หัวใจส่งสัญญาณครั้งสุดท้าย
- ไขมันสูงต้องรักษาจริงจัง
หาก LDL หรือ ApoB สูง ควรเริ่มจากการปรับอาหารและพฤติกรรม แต่หากยังควบคุมไม่ได้และแพทย์เห็นว่ามีข้อบ่งชี้ ควรรักษาด้วยยา ไม่หยุดหรือหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานรองรับ
- ความดันสูงต้องควบคุม
ลดอาหารเค็ม คุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย นอนให้เพียงพอ และรับประทานยาตามแพทย์เมื่อจำเป็น เพราะความดันสูงสามารถทำลายหลอดเลือดโดยไม่มีอาการเตือน
- จัดการน้ำหนัก ไขมันหน้าท้อง และน้ำตาล
หากน้ำหนักเกิน ไขมันสะสมบริเวณช่องท้อง ไตรกลีเซอไรด์หรือน้ำตาลสูง ควรเริ่มควบคุม เพราะปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะการออกกำลังแบบแอโรบิก เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำ ซึ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน
- เลิกบุหรี่
บุหรี่ทำร้ายผนังหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง การหยุดสูบจึงเป็นหนึ่งในวิธีลดความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด
- ตรวจคัดกรองให้เหมาะกับความเสี่ยงของตัวเอง
ไม่ใช่ทุกคนต้องตรวจหัวใจแบบเดียวกัน การประเมินควรดูอายุ อาการ ความดัน ไขมัน น้ำตาล ประวัติสูบบุหรี่ และโรคหัวใจในครอบครัวร่วมกัน
หมอแอร์มองว่า สิ่งที่ควรระวังมากที่สุดคือ การเสียโอกาสในการรักษา โดยเฉพาะคนที่ตรวจพบความดัน ไขมัน หรือน้ำตาลผิดปกติแล้ว แต่ไม่ได้ติดตามต่อ ไม่รักษา หรือหยุดยาเอง
เพราะระหว่างที่ยังไม่มีอาการ คราบไขมันและความเสียหายในหลอดเลือดอาจสะสมต่อไปเรื่อย ๆ จนวันหนึ่งเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายเฉียบพลัน ความเสี่ยงลดลงได้มาก หากจัดการปัจจัยที่แก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
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