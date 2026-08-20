สุขภาพและการแพทย์

หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 14:14 น.
หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม

นพ.อกนิษฐ์ ชี้โรคหลอดเลือดหัวใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว ย้ำความเสี่ยงจำนวนมากลดได้ หากตรวจพบและรักษาก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน

หลังผลชันสูตร “เร แม๊คโดแนลด์” พบหลอดเลือดหัวใจหลักตีบทั้ง 3 เส้นประมาณ 70-90% จนเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา หรือ “หมอแอร์” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือดทางการกีฬา ออกมาเตือนว่า ทุกครั้งที่เห็นคนอายุน้อยเสียชีวิตจากโรคหัวใจก่อนวัยอันควร รู้สึกเสียดายทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว เพราะโรคหลอดเลือดหัวใจจำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นกะทันหันในวันเดียว แต่ค่อย ๆ สะสมความเสียหายมานานหลายปี

โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองสัมพันธ์กับการสะสมของคราบไขมัน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง และการสูบบุหรี่

บางคนอาจเริ่มมีสัญญาณเตือน เช่น เจ็บหรือแน่นหน้าอกเวลาออกแรง เหนื่อยง่ายกว่าปกติ แต่บางรายแทบไม่มีอาการชัดเจน ก่อนคราบไขมันในหลอดเลือดเกิดการแตก กระตุ้นการเกิดลิ่มเลือดจนหลอดเลือดอุดตันและนำไปสู่ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้

กลไกนี้สอดคล้องกับข้อมูลของ National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) ซึ่งอธิบายว่า เมื่อคราบไขมันในผนังหลอดเลือดแตก อาจเกิดลิ่มเลือดขึ้นและปิดกั้นการไหลเวียนเลือด หากเกิดกับหลอดเลือดหัวใจก็สามารถนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

“ดูแข็งแรง” ไม่ได้แปลว่าหลอดเลือดไม่มีปัญหา

โรคหลอดเลือดหัวใจสามารถดำเนินไปอย่างเงียบ ๆ โดยเฉพาะคนที่ยังทำงาน ออกกำลังกาย หรือใช้ชีวิตได้ตามปกติ จนอาจทำให้คิดว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยง

กรณีของเร แม๊คโดแนลด์ เพื่อนสนิทอย่าง ลีโอ พุฒ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยสังเกตเห็นเรมีอาการเหนื่อยง่ายระหว่างทำกิจกรรมร่วมกัน และเคยแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพ แต่ในเวลานั้นเข้าใจว่าอาจมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ก่อนผลตรวจภายหลังการเสียชีวิตพบหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น

ข้อมูลจาก American Heart Association ระบุว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจมีทั้ง LDL สูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ โรคอ้วน และประวัติครอบครัว ขณะที่หลายปัจจัยสามารถควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้

หมอแอร์ฝาก 6 เรื่อง อย่ารอให้หัวใจส่งสัญญาณครั้งสุดท้าย

  1. ไขมันสูงต้องรักษาจริงจัง
    หาก LDL หรือ ApoB สูง ควรเริ่มจากการปรับอาหารและพฤติกรรม แต่หากยังควบคุมไม่ได้และแพทย์เห็นว่ามีข้อบ่งชี้ ควรรักษาด้วยยา ไม่หยุดหรือหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานรองรับ
  2. ความดันสูงต้องควบคุม
    ลดอาหารเค็ม คุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย นอนให้เพียงพอ และรับประทานยาตามแพทย์เมื่อจำเป็น เพราะความดันสูงสามารถทำลายหลอดเลือดโดยไม่มีอาการเตือน
  3. จัดการน้ำหนัก ไขมันหน้าท้อง และน้ำตาล
    หากน้ำหนักเกิน ไขมันสะสมบริเวณช่องท้อง ไตรกลีเซอไรด์หรือน้ำตาลสูง ควรเริ่มควบคุม เพราะปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    โดยเฉพาะการออกกำลังแบบแอโรบิก เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำ ซึ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน
  5. เลิกบุหรี่
    บุหรี่ทำร้ายผนังหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง การหยุดสูบจึงเป็นหนึ่งในวิธีลดความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด
  6. ตรวจคัดกรองให้เหมาะกับความเสี่ยงของตัวเอง
    ไม่ใช่ทุกคนต้องตรวจหัวใจแบบเดียวกัน การประเมินควรดูอายุ อาการ ความดัน ไขมัน น้ำตาล ประวัติสูบบุหรี่ และโรคหัวใจในครอบครัวร่วมกัน

หมอแอร์มองว่า สิ่งที่ควรระวังมากที่สุดคือ การเสียโอกาสในการรักษา โดยเฉพาะคนที่ตรวจพบความดัน ไขมัน หรือน้ำตาลผิดปกติแล้ว แต่ไม่ได้ติดตามต่อ ไม่รักษา หรือหยุดยาเอง

เพราะระหว่างที่ยังไม่มีอาการ คราบไขมันและความเสียหายในหลอดเลือดอาจสะสมต่อไปเรื่อย ๆ จนวันหนึ่งเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายเฉียบพลัน ความเสี่ยงลดลงได้มาก หากจัดการปัจจัยที่แก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 14:14 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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