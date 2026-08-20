นาทีสุดท้าย เรย์ แมคโดนัลด์ ก่อนเสียชีวิตสงบ ‘ชาคริต’ เชื่อเพื่อนจากไปไม่ทรมาน

ภรรยา “เรย์ แม็คโดนัลด์” เล่านาทีสุดท้ายเห็นคนรักในกล้องวงจรปิดก่อนเสียชีวิต สงบ ฝั่งเพื่อนรัก “ชาคริต” คาดจากไปชาวงหลับลึก ไม่เจ็บ-ไม่ทรมาน ยืนยันไม่ได้มีภาวะใด ๆ
หลังจากมีการเปิดเผยผลชันสูตรพลิกศพของ เรย์ แม็คโดนัลด์ พระเอกยุค 90 ที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เผยสาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ทำให้เรย์ฟุบหมดสติ ก่อนจากไปสงบในบ้านพักในวัย 49 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569
ล่าสุด ชาคริต แย้มนาม เพื่อนสนิท และ แหม่ม สริญญา ภรรยาพิธีกรคนดัง ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังสูญเสียคนรัก
คุณแหม่ม เผยว่า ทั้งเรย์และลูกชาย น้องมิก้า บอกรักและบอกฝันดีกันทุกคืน พร้อมเล่าย้อนช่วงเวลาที่เรย์จากไปอ้างอิงจากภาพกล้องวงจรปิด ก่อนหน้านั้นเพิ่งจะเล่นฟุตบอลกับลูกชาย จากนั้นลูกขึ้นไปนอนตามปกติ ส่วนเรย์มานั่งดูโทรทัศน์ที่โซฟาก่อนจะค่อย ๆ ล้มตัวลงนอน และขยับตัวเพื่อหามุมนอนแบบสบาย ๆ ยืนยันว่าไม่ได้มีภาวะใด ๆ
ขณะที่ ชาคริต อธิบายเพิ่มเติมว่า เพื่อนสนิทหลับลึก เท่าที่ดูจากภาพกล้องวงจรปิดคาดว่าน่าจะจากไปช่วงที่หลับสนิทแล้ว ไม่เจ็บ ไม่ทรมาน รวมทั้งไม่ได้มีภาวะฉุกเฉินที่เป็นสัญญาณว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น
ต่อมา คุณแหม่ม เล่าไทม์ไลน์เพิ่มเติมว่ากว่าจะเห็นสามีก็ผ่านไปหลายชั่วโมง เพราะเวลาที่เห็นจากกล้องวงจรปิดประมารเที่ยงคืนกว่า ๆ เกือบตีหนึ่ง ซึ่งเธอแต่งตัวและลงมาส่งลูกชายไปเรียนประมาณ 6.30 น.
อย่างไรก็ดี ภรรยาเรย์ เผยว่า สามีกลัวหมอและดื้อ บางครั้งที่ต้องไปหาแพทย์จริง ๆ ต้องใช้วิธีการบังคับไป
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