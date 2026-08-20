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เปิดวาร์ป “สท.เบนซ์ สุเมธ” นักการเมืองระยอง หล่อจนประชุมสภาฯ เป็นไวรัล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 13:57 น.
ภาพปกเปรียบเทียบ สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์ สองอิริยาบถในชุดข้าราชการ พร้อมข้อความ สท.น้ำดี

ชาวเน็ตแห่เปิดวาร์ป “สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์” สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 นักการเมืองท้องถิ่นหนุ่มฮอต ล่าสุดชวนให้นึกถึง “ทาคาโตะ อิชิดะ” ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ ที่เคยไวรัลเพราะความหล่อทั่วญี่ปุ่น

วันที่ 20 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์ เผยภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2569 ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งเดิมเป็นโพสต์รายงานการทำหน้าที่ตามปกติ แต่หลังเผยแพร่กลับได้รับความสนใจเกินวงการการเมืองท้องถิ่น ตามข้อมูลที่ถูกนำมารายงาน โพสต์ถูกแชร์มากกว่า 1,500 ครั้ง พร้อมความคิดเห็นจำนวนมากที่เข้ามาชื่นชมหน้าตาและบุคลิกของสท.เบนซ์ ดูโพสต์ต้นทางได้ที่ เฟซบุ๊ก สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์

คำแซวมีตั้งแต่สั้น ๆ อย่าง “แต่งค่ะ” ไปจนถึงคนที่เพิ่งรู้จักเจ้าตัวจากโพสต์นี้และประกาศพร้อมติดตามการเมืองระยองขึ้นมาทันที เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ภาพประชุมสภาเทศบาลสามารถดึงสายตาคนที่อาจไม่เคยติดตามการเมืองท้องถิ่นมาก่อนให้หยุดเลื่อนหน้าจอได้

สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 หรือที่คนในพื้นที่เรียกสั้น ๆ ว่า “สท.เบนซ์”

สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์ ยืนพูดผ่านไมโครโฟนในชุดข้าราชการระหว่างประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
ภาพจาก: สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์

แม้เพิ่งกลายเป็นกระแสใหญ่อีกครั้งในวันที่ 20 สิงหาคม แต่ความจริงเจ้าตัว เคยถูกชาวเน็ตพูดถึงเรื่องหน้าตามาแล้วก่อนหน้านี้ โดยช่วงวันที่ 9 กรกฎาคม สำนักข่าวแนวหน้า รายงานภาพขณะสุเมธลงพื้นที่ทำงาน ก่อนเกิดความคิดเห็นแซวกันจำนวนมาก ทั้งอยากย้ายทะเบียนบ้านไประยอง หรือเพิ่งสนใจการเมืองท้องถิ่นเพราะเห็นสมาชิกสภาคนนี้

เบื้องหลังภาพไวรัล เจ้าตัวยังมีงานพื้นที่ปรากฏในข่าวท้องถิ่นต่อเนื่อง ล่าสุดวันที่ 28 กรกฎาคม สุเมธพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และคนในชุมชนสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ สวนป่าสิริกิติ์ จังหวัดระยอง ทั้งทำความสะอาดและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์ นั่งยิ้มในชุดข้าราชการ หลังป้ายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง
ภาพจาก: สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์

จากระยองไปฟุกุอิ นักการเมืองหล่อจนคนลืมอ่านนโยบาย ไม่ได้เกิดที่ไทยที่เดียว

กระแสของ สท.เบนซ์ ทำให้นึกถึงกระแสนักการเมืองหล่อบอกต่อด้วย ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อต้นปี 2569 เมื่อ ทาคาโตะ อิชิดะ (Takato Ishida) นักการเมืองวัย 35 ปีในขณะนั้น ชนะการเลือกตั้งขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ กลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่อายุน้อยที่สุดของญี่ปุ่นในเวลานั้น

อิชิดะชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 ด้วยคะแนน 134,620 เสียง เฉือนคู่แข่ง เคนอิจิ ยามาดะ ซึ่งได้ 130,290 เสียง ก่อนเข้ารับตำแหน่งในช่วงปลายเดือนเดียวกัน ตามที่

แต่หลังเข้าทำงาน เรื่องที่ทำให้อิชิดะกลายเป็นไวรัลระดับประเทศกลับไม่ใช่นโยบาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เขาโพสต์คลิปทักทายประชาชนหลังรับตำแหน่ง ปรากฏว่าชาวเน็ตจำนวนมากพุ่งความสนใจไปที่หน้าตาและบุคลิก จนเกิดคำชมประเภท “อิเคเม็ง” หรือหนุ่มหล่อเต็มโซเชียลญี่ปุ่น

J-CAST News รายงานว่าคลิปนี้สร้างกระแสตอบรับอย่างมาก ขณะที่สื่อต่างประเทศรายงานว่าโพสต์บน Instagram ทำยอดกดถูกใจมากกว่า 150,000 ครั้ง

ภาพเปรียบเทียบทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น สองอิริยาบถขณะประชุมสภาจังหวัด

ในเดือนมีนาคม ภาพของอิชิดะระหว่างประชุมคณะกรรมการต่อต้านการคุกคามถูกแชร์ออกไป ครั้งนี้ก็เหมือนเดิม เนื้อหาเป็นเรื่องงาน แต่ความคิดเห็นจำนวนหนึ่งกลับพุ่งไปที่หน้าตาของผู้ว่าฯ หนุ่ม

โปรไฟล์ ทาคาโตะ อิชิดะ ก็ไม่ธรรมดามีประวัติราชการด้านต่างประเทศมาก่อน เขาเกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1990 เรียนที่ University of the Pacific และ Kansai Gaidai University ก่อนเข้ากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในปี 2015

ต่อมาเรียนปริญญาโทด้าน Foreign Policy ที่ Georgetown University เคยประจำสถานทูตญี่ปุ่นในสหรัฐฯ สถานทูตญี่ปุ่นในแซมเบีย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นที่เมลเบิร์น ก่อนกลับมาทำงานด้านเอเชียตะวันออกและความมั่นคงด้านทรัพยากร จากนั้นเข้าสู่สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ ฟุกุอิ

ปัจจุบันเขาอายุ 36 ปี และยังคงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ โดยวาระปัจจุบันมีกำหนดถึงเดือนมกราคม 2030

สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์ นั่งยิ้มในชุดข้าราชการ หลังป้ายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง
ภาพจาก: สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์
สท.เบนซ์ สุเมธ สวมเสื้อโปโลสีม่วงตราสัญลักษณ์เทศบาลนครระยอง นั่งในห้องประชุม
ภาพจาก: สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์
สท.เบนซ์ สุเมธ สวมเสื้อโปโลสีม่วง กำลังพูดผ่านไมโครโฟนในห้องประชุม
ภาพจาก: สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์
สท.เบนซ์ สุเมธ ยืนพูดผ่านไมโครโฟนที่โต๊ะประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ในชุดข้าราชการ
ภาพจาก: สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 13:57 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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