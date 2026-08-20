เหมืองทองถล่ม สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เสียชีวิตแล้ว 100 ศพ ติดอยู่ใต้ซากอีกมาก
เหมืองทองถล่ม สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เสียชีวิตแล้ว 100 ศพ ติดอยู่ใต้ซากอีกมาก เจ้าหน้าที่เผยหากพบผู้รอดชีวิตเหมือนเป็นปาฏิหาริย์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุเหมืองทองถล่มในจังหวัดนานา-มัมบาเร สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 100 ศพ
เจ้าหน้าที่กาชาดท้องถิ่นให้สัมภาษณ์ว่านอกเหนือจากผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายอาการสาหัส และมีคนงานสูญหายจำนวนมาก ซึ่งเชื่อว่ายังติดอยู่ในเหมือง
ขณะที่ทางการระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมีประชาชนติดใต้ซากเหมืองอีกจำนวนมาก ซึ่งทางการกล่าวอีกด้วยว่าการพบพวกเขาในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่คงเป็นปาฏิหาริย์ มันเป็นเรื่องที่เศร้ามากที่คนหนุ่มสาวที่มาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวต้องมาเสียชีวิตเช่นนี้
เบื้องต้นเริ่มการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการถล่ม ระบุตัวผู้ประสบเหตุและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีความรับผิดทางอาญาต่อไป
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