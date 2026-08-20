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“เมย์ รัชนก” ถอนตัวชิงแชมป์โลก 2026 เจ็บหลังซ้าย จบเส้นทางล่าเหรียญ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 13:23 น.
“เมย์ รัชนก” ถอนตัวชิงแชมป์โลก 2026 เจ็บหลังซ้าย จบเส้นทางล่าเหรียญ

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ ต้องยุติเส้นทางในศึก BWF World Championships 2026 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย หลังเกิดอาการเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายอย่างกะทันหันระหว่างการแข่งขัน ก่อนปรึกษาทีมโค้ชและตัดสินใจถอนตัวเพื่อไม่ให้อาการลุกลาม

หลังการแข่งขัน รัชนกโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดใจถึงอาการบาดเจ็บว่า เธอเริ่มรู้สึกเจ็บหลังล่างฝั่งซ้ายตั้งแต่เกมแรก พยายามประคองตัวและสู้ต่อ แต่เริ่มกังวลว่าหากฝืนอาจทำให้อาการหนักกว่าเดิม จึงปรึกษาโค้ช ก่อนเห็นตรงกันว่าการหยุดแข่งขันเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นี้

สิ่งที่ทำให้เจ้าตัวเสียดายมากเป็นพิเศษคือ สภาพร่างกายก่อนเดินทางมาชิงแชมป์โลกครั้งนี้อยู่ในระดับที่เธอรู้สึกว่า พร้อมสำหรับการลุ้นเหรียญ

“สิ่งที่ฉันเสียดายที่สุดคือรู้สึกว่าตัวเองเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการคว้าเหรียญ ทุกอย่างจบลงในเสี้ยววินาที แต่นี่คือชีวิตของนักกีฬา นอกจากคู่แข่งในสนาม เรายังต้องเจอกับอาการบาดเจ็บที่ควบคุมไม่ได้”

รัชนกยอมรับว่า อาการบาดเจ็บเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ต้องต่อสู้มาตลอดอาชีพ แต่ยืนยันสั้น ๆ ว่า “I won’t give up” — ฉันจะไม่ยอมแพ้ ก่อนขอบคุณทุกข้อความและความเป็นห่วงจากแฟนแบดมินตัน พร้อมทิ้งท้ายว่า “แล้วเจอกันใหม่”

ก่อนเจ็บ “เมย์” เปิดชิงแชมป์โลกด้วยฟอร์มสวย ลงเล่นประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกในฐานะ มือวางอันดับ 7 ของรายการและมืออันดับ 7 ของโลก พบ เนสลิฮาน อาริน จากตุรกี

อดีตแชมป์โลกชาวไทยคุมเกมตั้งแต่ต้น ก่อนเอาชนะ 2 เกมรวด 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบ 32 คนสุดท้าย โดยมี อิชิกะ เจสวาล (Ishika Jaiswal) จากสหรัฐอเมริกาเป็นคู่แข่งด่านต่อไป

แต่เส้นทางลุ้นแชมป์โลกสมัยที่ 2 ต้องหยุดลงเร็วกว่าที่เจ้าตัวคาด หลังอาการเจ็บหลังเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว

ย้อนกลับไปปี 2013 รัชนกสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกหญิงเดี่ยวด้วยวัยเพียง 18 ปี หลังเอาชนะ หลี่ เสวี่ยรุ่ย มือ 1 ของโลกและแชมป์โอลิมปิกจากจีนในรอบชิงชนะเลิศ กลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลก และในเวลานั้นยังเป็นแชมป์โลกประเภทหญิงเดี่ยวที่อายุน้อยที่สุดด้วย

ปัจจุบันในวัย 31 ปี เมย์ยังคงรักษาตัวเองอยู่ในกลุ่มนักแบดมินตันหญิงระดับท็อปของโลก โดยเมื่อต้นปี 2026 ยังสร้างสถิติอยู่ในอันดับ Top 10 ของโลกสะสมมากกว่า 600 สัปดาห์ ซึ่งยาวนานกว่านักแบดมินตันระดับตำนานหลายคน

เมื่อย้อนดูประวัติอาการบาดเจ็บ ฤดูกาล 2026 ไม่ได้ราบรื่นสำหรับรัชนก ช่วงเดือนมีนาคมเคยต้องถอนตัวจากศึก All England หลังมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวา ขณะนั้นเจ้าตัวอธิบายว่าไม่ได้ซ้อมฟุตเวิร์กเต็มรูปแบบเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และเลือกหยุดเพราะไม่ต้องการให้อาการรุนแรงขึ้น

หลังพักฟื้น เมย์กลับมาลงสนามในเดือนพฤษภาคมและบอกว่าสภาพร่างกายฟื้นกลับมาประมาณ 95% ก่อนเดินหน้าลงแข่งขันต่อเนื่อง โดยหนึ่งในเป้าหมายระยะยาวยังอยู่ที่การรักษาร่างกายให้สามารถเล่นในระดับสูงต่อไปได้

ทัวร์นี้ รัชนกเลือกไม่เดิมพันกับร่างกาย แม้เจ้าตัวจะเชื่อว่าตัวเองเตรียมพร้อมสำหรับการลุ้นเหรียญโลกก็ตาม

จากนักกีฬาที่เดินทางมาอินเดียด้วยความหวังจะกลับขึ้นโพเดียมโลกอีกครั้ง ทุกอย่างจบลงจากอาการเจ็บที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ แต่ข้อความสุดท้ายจากเจ้าตัวยังชัดเจนเหมือนเดิมว่า ครั้งนี้เป็นเพียงการหยุดพัก ไม่ใช่การยอมแพ้

ข้อมูลอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ในฤดูกาล 2026 อ้างอิง The Star และ New Straits Times (The Star)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 13:23 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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