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“น้องน้ำ” แจงเหตุผล ไม่คืนเงิน “คุณเท่” ยันไม่ได้หายไปไหน แต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 13:31 น.
"น้องน้ำ" แจงเหตุผล ไม่คืนเงิน "คุณเท่" ยันไม่ได้หายไปไหน แต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้ว

“น้องน้ำ” แจงเหตุผล ไม่คืนเงิน “คุณเท่” ยันไม่ได้เบี้ยวนัด ไม่ได้หายไปไหน แต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้ว หากตกลงไม่ได้ยอมให้อีกฝ่ายดำเนินคดี

จากกรณีที่รายการ โหนกระแส ได้นำเสนอเรื่องราวของ “คุณเท่” เจ้าหน้าที่ อบต. แห่งหนึ่ง ถูกสาวที่ชื่อว่า “น้ำ” โดยอ้างว่าเป็นครู หลอกให้รักและโอนเงินให้ทั้งหมด 500,000 บาท เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา

ในระหว่างดำเนินรายการ ครอบครัวทางฝั่งคุณเท่พยายามเจรจาขอให้น้ำคืนเงินจำนวน 450,000 บาท แต่ทางน้ำไม่ยอมขอคืนเพียงครึ่งเดียวคือ 250,000 บาท แม้ก่อนจบรายการทางคุณเท่ยอมลดจำนวนเงินให้เหลือ 350,000 บาทแล้ว แต่ฝั่งน้ำก็ยังไม่ยอมยืนยันที่จะคืนเงินจำนวนเท่าเดิม

หลังจากจบรายการไปแล้ว น้ำได้ร้องไห้กับคุณเท่พร้อมกับบอกจะยอมคืนเงินจำนวน 350,000 บาท ตามที่ร้องขอ โดยให้เหตุผลว่าตนสติแตก คิดอะไรไม่ออก ขณะที่อยู่ในรายการ

โดยในโซเชียลมีเดียลของน้ำ เธอได้โพสต์ภาพขณะคู่กับคุณเท่ พร้อมระบุข้อความว่า “ถ้ามองในมุมของน้ำบ้าง น้ำก็รักพี่เขาสุดหัวใจเช่นเดียวกัน วันที่น้ำใจแตกสลายกับมีแต่คนด่า ตอนนั้นที่น้ำดื้อดึงยังไม่คืนเงินเพราะน้ำคิดว่าถ้านางถือเงินไว้พี่เท่อาจจะอยู่กับน้ำ แต่วันนี้น้ำขอโทษนะ…”

นอกจากนี้ยังระบุข้อความเพิ่มเติมด้วยว่า “ตอนนี้สภาพจิตใจนำไม่ไหว ถ้านำทำอะไรไม่ดีหรือคำพูดบางคำนั้นอาจจะเอาแต่ใจ อโหสิกรรมให้น้ำหน่อยนะคะ ขอโทษ”

น้องน้ำ โพสต์ติ๊กต็อก

ส่วนสาเหตุที่น้ำไม่ได้ไปหาคุณเท่ที่ สภ.หนองสองห้อง ตามนัดระบุว่า “ไม่ได้เบี้ยวนัด ไม่ได้หายไปไหน เพราะตอนเช้าได้ให้พ่อกับแม่ไปหาพี่เท่แล้ว ไปพูดคุยเจรจากับพี่เท่แล้ว โดยในการเจรจาทางน้ำจะขอชำระเงินเป็น 2 ก้อน ก้อนแรกจะจ่ายเงินสด 100,000 บาท แล้วก็จะมอบทองคำทั้งหมดที่มี 1 บาท กับอีก 2 สลึงคืนให้ ส่วนที่เหลือจะขอชำระภายหลัง

ตอนนี้เอาตรง ๆ ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนให้ครบตามจำนวน ตอนแรกคือเงินมันก็มีอยู่ แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้ว เงินมันไปแล้ว เพราะว่ามีการจ่ายแล้วก็ซื้อทรัพย์สินในช่วงที่คบหากัน หากไม่สามารถตกลงกันได้ก็พร้อมให้อีกฝ่ายดำเนินคดี ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าพี่เท่ก็จะทำน้ำลงก็แล้วแต่เค้า”

ที่มา: โหนกระแส

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 13:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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