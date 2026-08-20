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ถ่ายทอดสด แบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 รอบ 16 คน วันนี้ 20 ส.ค. วิว-หมิว-บาสเฟม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 13:24 น.
ถ่ายทอดสด แบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 รอบ 16 คน วันนี้ 20 ส.ค. วิว-หมิว-บาสเฟม

โปรแกรม ถ่ายทอดสด แบดมินตันชิงแชมป์โกล BWF World Championships 2026 รอบ 16 คน วันที่ 20 สิงหาคม นักกีฬาไทยเหลือ 4 คู่ลงสนาม “บาส-เฟม” เปิดก่อน 12.10 น. ตามด้วย “โอโม่-ปอป้อ” 13.40 น. ส่วน “วิว กุลวุฒิ” และ “หมิว พรปวีณ์” ลงประมาณ 16.20 น. ถ่ายทอดสด True Sports 2, 3 และ 7

การแข่งขันเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน True Sports 2 ช่อง 667, True Sports 3 ช่อง 668 และ True Sports 7 ช่อง 686 รวมถึงรับชมออนไลน์ผ่าน TrueID ตามสิทธิ์แพ็กเกจของผู้ใช้งาน

โปรแกรมแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 วันนี้ 20 สิงหาคม

เวลา 12.10 น. คู่ผสม รอบ 16 คู่
คอร์ท 3
เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย)
พบ
ยูอิชิ ชิโมกามิ / ซายากะ โฮบาระ (ญี่ปุ่น)

“บาส-เฟม” คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ ผ่านรอบก่อนหน้าด้วยการพลิกชนะ รูเบน การ์เซีย / ลูเซีย โรดริเกซ จากสเปน 2-1 เกม 14-21, 21-11, 21-15 ส่วนสถิติพบคู่ญี่ปุ่นวันนี้ 4 ครั้ง คู่ไทยเป็นฝ่ายชนะ 3 ครั้ง จึงถือว่าได้เปรียบเล็กน้อยจากผลงานที่ผ่านมา

เวลา 13.40 น. คู่ผสม รอบ 16 คู่
คอร์ท 1
พรรคพล ธีระรัตน์สกุล / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย)
พบ
เจียง เจิ้นปัง / เว่ย หย่าซิน (จีน)

งานหนักรอ “โอโม่-ปอป้อ” เมื่อคู่แข่งคือมือวางอันดับ 2 ของรายการจากจีน โดยทั้งสองคู่เคยเจอกันมาแล้ว 2 ครั้ง และฝั่งไทยยังไม่สามารถเอาชนะได้ ก่อนหน้านี้ โอโม่-ปอป้อ ผ่านรอบ 32 คู่ หลังคู่แข่งจากสกอตแลนด์ถอนตัวระหว่างเกม ขณะที่ไทยนำอยู่ 18-8

เวลา 16.20 น. ชายเดี่ยว รอบ 16 คน
คอร์ท 3
กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย)
พบ
การ์เรต ตัน (สหรัฐอเมริกา)

“วิว” มือวางอันดับ 2 ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี 2023 ผ่านรอบ 32 คนด้วยการชนะ ดานีล ดูโบเวนโก จากอิสราเอล 2 เกมรวด 21-17, 21-19

Thailand’s Kunlavut Vitidsarn plays against Israel’s Daniil Dubovenko during the Badminton World Championships in New Delhi, India, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)

คู่แข่งรอบนี้ไม่ควรมองข้าม แม้ การ์เรต ตัน จะเป็นดาวรุ่งวัย 18 ปี มืออันดับ 92 ของโลก แต่เพิ่งสร้างหนึ่งในผลพลิกล็อกของทัวร์นาเมนต์ ด้วยการเขี่ย ลักษยา เซน นักตบเจ้าถิ่น ตกรอบ 21-19, 19-21, 17-21 การพบกับกุลวุฒิครั้งนี้จะเป็น ครั้งแรกของทั้งคู่

เวลา 16.20 น. หญิงเดี่ยว รอบ 16 คน
คอร์ท 4
พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย)
พบ
เฉิน ยู่เฟย (จีน)

ด่านหนักที่สุดของนักกีฬาไทยวันนี้ “หมิว” พรปวีณ์ มืออันดับ 10 ของโลก ต้องเจอ เฉิน ยู่เฟย มืออันดับ 4 ของโลก จากจีน หลังรอบก่อนหน้าสาวไทยเอาชนะ ชอนนา ลี จากนิวซีแลนด์ 21-13, 21-13

สถิติ Head to Head ค่อนข้างหนัก เมื่อทั้งคู่เคยเจอกัน 17 ครั้ง พรปวีณ์ชนะเพียง 1 ครั้ง และแพ้ 16 ครั้ง การผ่านเข้ารอบ 8 คนจึงต้องล้มหนึ่งในคู่แข่งที่เธอแพ้ทางมากที่สุดตลอดอาชีพ

หมายเหตุ: เวลาแข่งขันเป็นเวลาตาม Order of Play และการประมาณจากลำดับคู่ อาจขยับได้ตามระยะเวลาการแข่งขันของคู่ก่อนหน้า

ช่องถ่ายทอดสด แบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026

แฟนแบดมินตันในประเทศไทยสามารถติดตามการแข่งขันวันนี้ได้ทาง

  • True Sports 2 ช่อง 667
  • True Sports 3 ช่อง 668
  • True Sports 7 ช่อง 686
  • TrueID สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์รับชมตามแพ็กเกจ

TrueID ยืนยันผังถ่ายทอดสดของการแข่งขันรอบ 16 คนวันที่ 20 สิงหาคมทั้งสามช่อง โดยคู่แรกของวันเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 12.00 น.

เมย์ รัชนก ถอนตัว เหลือไทยลุ้น 4 คู่

หลังจบรอบ 32 คน ไทยเสียผู้เล่นไปหลายราย โดย “เมย์” รัชนก อินทนนท์ ต้องถอนตัวระหว่างพบ อิชิกะ ไจสวาล จากสหรัฐฯ เพราะมีอาการเจ็บหลังส่วนล่างด้านซ้าย หลังชนะเกมแรก 21-13 และตาม 7-11 ในเกมที่สอง

ด้าน “เม” ศุภนิดา เกตุทอง พ่าย มีอา บลิชเฟลด์ท จากเดนมาร์กแบบหวุดหวิด 16-21, 21-11, 20-22 ส่วนชายเดี่ยว “อิคคิว” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล แพ้ อเล็กซ์ ลาเนียร์ จากฝรั่งเศส 12-21, 13-21 ทำให้ความหวังของไทยในรอบ 16 คนเหลือ 4 คู่ข้างต้น

ศึกชิงแชมป์โลกปีนี้แข่งขันระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2569 โดยวันนี้เป็นรอบ 16 คน ก่อนเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศวันที่ 21 สิงหาคม รอบรองชนะเลิศ 22 สิงหาคม และชิงชนะเลิศวันที่ 23 สิงหาคม

สรุปโปรแกรมนักกีฬาไทย 20 ส.ค. 69

เวลา ประเภท คู่แข่งขัน
12.10 น. คู่ผสม บาส-เฟม พบ ชิโมกามิ-โฮบาระ
13.40 น. คู่ผสม โอโม่-ปอป้อ พบ เจียง เจิ้นปัง-เว่ย หย่าซิน
16.20 น. ชายเดี่ยว วิว กุลวุฒิ พบ การ์เรต ตัน
16.20 น. หญิงเดี่ยว หมิว พรปวีณ์ พบ เฉิน ยู่เฟย

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 13:24 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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