ดิว อริสรา ส่งทนายมอบเช็ค 1.75 ล้าน ปิดหนี้ “เมย์ วาสนา” ก่อนครบกำหนด

ทนายความ ดิว อริสรา มอบเช็ค 1.75 ล้านบาท คืน “เมย์ วาสนา” ปิดจบหนี้สินทั้งหมด แยกย้ายทำงานต่อไป ยืนยันไม่ได้เบี้ยวหนี้ตามข่าวเท็จ แจงทำตามสัญญา 1 ปี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ทนายเอี้ยง หรือ นายนิติศักดิ์ มีขวด ทนายความของ ดิว อริสรา เดินทางมายังกองบังคับการปราบปราม ส่งมอบเช็คเงินสดมูลค่า 1,750,000 บาท ให้แก่ นายอรรถชัย แจ้งอรุณ ทนายความของ เมย์ วาสนา อินทะแสง หรือเมนี่ นักธุรกิจสาว ต่อหน้าพนักงานสอบสวน เพื่อชำระหนี้สินส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสองฝ่ายต่างแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป
ทนายความ ดิว อริสรา ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้เคยเดินทางมาตกลงร่วมกันที่กองปราบปรามแล้วครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนั้น ดิว อริสรา ได้ส่งมอบทรัพย์สินประเภทแบรนด์เนมทั้งหมดคืนให้แก่เมย์ วาสนา ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ร่วมกัน โดย เมย์ วาสนา ให้ดาราสาวชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ดิวได้ทำงานหาเงิน โดยในสัญญาดังกล่าวไม่มีการระบุข้อความกำหนดเงื่อนไขว่าต้องชำระวันใดเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือระบุว่าต้องผ่อนชำระแบบรายเดือนแต่อย่างใด
สำหรับกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดในโลกออนไลน์ว่า ดิว อริสรา ผิดนัดชำระหนี้หรือเบี้ยวหนี้นั้น ทนายเอี้ยงยืนยันหนักแน่นว่า “ไม่มีเรื่องการเบี้ยวหนี้” ฝั่งคุณแม่ลูกสองปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ทุกประการ
จากข้อตกลงนี้ ดิว อริสรา ได้บอกกับทนายความมาโดยตลอดว่า “อยากจ่ายคืนทีเดียวเป็นเงินก้อนเลยดีกว่า” ยอดเงินก้อน 1,750,000 บาทที่นำมาชำระในวันนี้ เป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงและการทำงานของดิวล้วน ๆ จากรายได้ในฐานะพรีเซนเตอร์สินค้าและจากการไลฟ์สดขายของ
เมื่อทำงานได้เงินก้อนมา ดิวก็รีบนำมาเคลียร์หนี้สินตามข้อตกลงในทันที พร้อมระบุว่า ทั้งสองฝ่ายช่วยเหลือเกื้อหนุนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอด ไม่ได้มีความขัดแย้งเชิงส่วนตัวแต่อย่างใด
ทนายความเปิดเผยถึงสภาพจิตใจของดิว อริสรา ว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมาก หากไม่แข็งแกร่งพอก็คงผ่านอุปสรรคและข่าวคราวต่าง ๆ มาไม่ได้ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ดิวมีความตั้งใจที่จะเคลียร์ปัญหานี้ให้จบลงด้วยดี โดยไม่ได้คิดที่จะหลบเลี่ยงแต่อย่างใด
ส่วนประเด็นเรื่องการดำเนินคดีฟ้องร้องผู้ที่ปล่อยข่าวลือไม่เป็นจริง เช่น ข้อหาหนีหนี้ ทนายความเผยว่า ดิว อริสรา และตนเองเข้าใจดีว่าปัจจุบันสังคมโซเชียลไปไกลมาก และมีผู้ใช้งานบางส่วนที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง จึงมีการแชร์ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างกระแสความบันเทิงหรือหวังยอดไลก์ยอดแชร์
ฝ่าย ดิว อริสรา ในฐานะที่เป็นดาราและบุคคลสาธารณะเข้าใจได้ ตราบใดที่เรื่องนั้นไม่รุนแรงเกินเลยไปจนสร้างความเสียหายร้ายแรง ดังนั้นจึงยังไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ใดทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ดิว อริสรา ยังฝากขอบคุณทุกฝ่าย สื่อมวลชน และโดยเฉพาะพี่เมย์ วาสนา ที่ให้โอกาสกลับมาทำมาหากินจนประสบความสำเร็จในการเคลียร์หนี้สินได้ในวันนี้
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