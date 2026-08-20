เหนื่อยง่ายแบบไหน เสี่ยงโรคหัวใจ หลัง “เรย์” เคยมีอาการก่อนพบหลอดเลือดตีบ 3 เส้น
อาการ เหนื่อยง่ายผิดปกติเวลาออกแรง ควรสังเกตให้ดี โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมที่เคยทำได้สบาย เช่น เดินเร็วหรือขึ้นบันได เริ่มทำให้ต้องหยุดพักเร็วกว่าปกติ หากมีหายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก เหงื่อออก คลื่นไส้ หรือหน้ามืดร่วมด้วย ยิ่งควรตรวจหาสาเหตุ เพราะอาจเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจ
เหนื่อยแบบไหนควรไปตรวจหัวใจ
คำว่า “เหนื่อยง่าย” ของแต่ละคนไม่เท่ากัน สิ่งที่สังเกตได้ง่ายกว่าคือ ความสามารถในการออกแรงของตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่
หากก่อนหน้านี้เดินขึ้นบันไดหลายชั้น เดินเร็ว หรือทำงานบ้านได้โดยไม่ต้องพัก แต่ช่วงหลังกลับเหนื่อย หอบ หรือหมดแรงเร็วกว่าปกติ โดยอาการเกิดซ้ำเมื่อใช้แรง ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ
กรมการแพทย์และสถาบันโรคทรวงอกระบุว่า ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาจมีอาการ เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายกว่าปกติ เหงื่อออก ใจสั่น หรือวูบคล้ายจะเป็นลม ส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอธิบายว่า อาการจากหลอดเลือดหัวใจตีบมักสัมพันธ์กับการออกแรง เพราะช่วงนั้นกล้ามเนื้อหัวใจต้องการเลือดและออกซิเจนมากขึ้น แต่หลอดเลือดที่ตีบไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงได้เพียงพอ
American Heart Association หรือ AHA ยังระบุว่า หายใจไม่อิ่มและอ่อนเพลียสามารถเป็น anginal equivalents หรืออาการที่อาจเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดได้ จึงไม่จำเป็นว่าผู้ป่วยทุกคนจะต้องเริ่มจากอาการเจ็บหน้าอก
เหนื่อยพร้อมอาการอะไร ยิ่งต้องระวัง
อาการเหนื่อยควรได้รับความสนใจมากขึ้น หากเกิดร่วมกับอาการเหล่านี้
- แน่น หนัก บีบ หรืออึดอัดบริเวณกลางหน้าอก
- หายใจไม่อิ่มหรือหอบผิดปกติ
- เจ็บหรืออึดอัดร้าวไปแขน ไหล่ หลัง คอ หรือกราม
- เหงื่อออกมากหรือตัวเย็นโดยไม่มีสาเหตุ
- คลื่นไส้หรืออาเจียน
- เวียนศีรษะ หน้ามืด หรือรู้สึกคล้ายจะเป็นลม
- ใจเต้นเร็วหรือผิดจังหวะ
- อ่อนเพลียผิดปกติอย่างชัดเจน
AHA ระบุว่าอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอาจไม่ได้เกิดขึ้นรุนแรงทันทีทุกครั้ง บางรายเริ่มจากความรู้สึกไม่สบายหรือแน่นหน้าอกเพียงเล็กน้อย ขณะที่หายใจไม่อิ่มสามารถเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีอาการแน่นหน้าอกก็ได้
ทำไมหลอดเลือดหัวใจตีบถึงทำให้เหนื่อยเวลาออกแรง
หลอดเลือดหัวใจทำหน้าที่นำเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เมื่อมีคราบสะสมภายในผนังหลอดเลือด ช่องทางไหลของเลือดจะค่อย ๆ แคบลง ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลงและเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้
ขณะพัก ร่างกายต้องการพลังงานไม่มาก ผู้ที่มีหลอดเลือดตีบบางคนจึงอาจยังไม่มีอาการ แต่เมื่อเดินเร็ว วิ่ง ขึ้นบันได หรือออกแรง หัวใจต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นและต้องการออกซิเจนเพิ่ม อาการจึงอาจปรากฏในช่วงนี้
ศิริราชระบุว่าอาการของหลอดเลือดหัวใจตีบแบบที่สัมพันธ์กับการออกแรงมักดีขึ้นเมื่อหยุดพัก ส่วน AHA อธิบายว่า stable angina มักเกิดเมื่อหัวใจทำงานหนักขึ้น เช่น ระหว่างออกกำลังกาย และมักทุเลาหลังพัก
เพราะฉะนั้น สัญญาณที่สังเกตได้ในชีวิตประจำวันคือ กิจกรรมเดิม แต่ร่างกายทำได้น้อยลง เช่น จากเคยขึ้นบันได 3 ชั้นได้ กลายเป็นต้องหยุดพักตั้งแต่ชั้นแรก หรือจากเคยเดินระยะหนึ่งได้สบาย กลับเริ่มหอบผิดปกติ
ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก ก็ยังเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
อาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกเป็นอาการสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนจะมีอาการเหมือนกัน
แนวทางของ AHA ระบุว่า นอกจากอาการปวด กด แน่น หรือไม่สบายบริเวณหน้าอก แขน ไหล่ คอ หลัง ท้องส่วนบน หรือกรามแล้ว หายใจไม่อิ่มและอ่อนเพลียก็อาจเป็นอาการจากภาวะหัวใจขาดเลือดได้
ในกรณีของเรย์ ลีโอ พุฒ เล่าว่า เมื่อทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน มักสังเกตว่าเรย์เหนื่อยกว่าปกติ แต่ในเวลานั้นคิดว่าอาจเกิดจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอ พร้อมเคยแนะนำให้เพื่อนไปตรวจสุขภาพ
ส่วนอาการแน่นบริเวณลิ้นปี่ที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์เดียวกัน ไม่ควรนำมาเขียนว่าเป็นอาการของเรย์ เพราะช่วงนั้นลีโอกำลังพูดถึงประสบการณ์และความรู้เรื่องอาการของตัวเอง ไม่ได้ยืนยันว่าเรย์เคยมีอาการลักษณะนี้
แต่เหนื่อยง่าย ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคหัวใจเสมอไป
อาการเหนื่อยหรือหายใจไม่อิ่มมีสาเหตุได้หลายอย่าง NHS ระบุว่าสาเหตุที่พบได้รวมถึงโรคหอบหืด การติดเชื้อในทรวงอก น้ำหนักตัวมาก การสูบบุหรี่ และอาการแพนิค ขณะที่สาเหตุที่รุนแรงขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับโรคปอดหรือภาวะหัวใจล้มเหลว
จึงไม่ควรใช้เพียงอาการเหนื่อยเพื่อตัดสินด้วยตัวเองว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ สิ่งที่ควรทำคือสังเกตว่าอาการ เกิดขึ้นใหม่หรือไม่ รุนแรงขึ้นหรือไม่ เกิดซ้ำเวลาออกแรงหรือไม่ และมีอาการอื่นร่วมด้วยหรือไม่
มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ยิ่งไม่ควรมองข้าม
ผู้ที่เหนื่อยผิดปกติและมีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจควรให้ความสำคัญมากขึ้น ได้แก่
- ไขมัน LDL สูง
- ความดันโลหิตสูง
- เบาหวาน
- สูบบุหรี่
- ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน
- มีประวัติโรคหัวใจในครอบครัว
AHA ระบุว่าปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยคราบไขมันสามารถค่อย ๆ สะสมภายในผนังหลอดเลือดจนจำกัดการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
เมื่อไรต้องรีบไปโรงพยาบาล
หากอาการเปลี่ยนจากเหนื่อยเวลาออกแรงเป็น เหนื่อยหรือแน่นหน้าอกขณะพัก เกิดจากการออกแรงเพียงเล็กน้อยกว่าเดิม อาการรุนแรงขึ้น หรือไม่ดีขึ้นเมื่อพัก ต้องระวังภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
AHA ระบุว่า unstable angina สามารถเกิดขึ้นขณะพักหรือนอนหลับ และถือเป็นภาวะฉุกเฉิน เพราะอาจเป็นสัญญาณของหัวใจวายหรือโรคหัวใจร้ายแรงอื่น
หากมีหายใจลำบากรุนแรง แน่นหรือหนักหน้าอก เจ็บร้าวไปแขน หลัง คอ หรือกราม เหงื่อออก ตัวเย็น หน้ามืด หรือหมดสติ ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันที สำหรับประเทศไทยสามารถโทร 1669 เพื่อเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
หากสงสัย แพทย์ตรวจอย่างไร
แพทย์จะประเมินจากลักษณะอาการ ระยะเวลาที่เกิด ความสัมพันธ์กับการออกแรง โรคประจำตัว และปัจจัยเสี่ยงก่อน หากสงสัยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน การตรวจสำคัญ ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ ECG และการตรวจเลือด เพื่อค้นหาหลักฐานว่ากล้ามเนื้อหัวใจได้รับความเสียหาย ส่วนการตรวจเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและดุลยพินิจของแพทย์
สิ่งที่ควรจำจึงไม่ใช่ว่า “เหนื่อยง่ายเท่ากับเป็นโรคหัวใจ” แต่คือ หากความเหนื่อยเปลี่ยนไปจากเดิม เกิดซ้ำเวลาออกแรง หรือเกิดร่วมกับแน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม เหงื่อออก หน้ามืด หรืออาการอื่นที่ผิดปกติ ไม่ควรอธิบายเองว่าเป็นเพียงพักผ่อนน้อยหรือร่างกายไม่ฟิต ควรให้แพทย์ช่วยหาสาเหตุ
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- มติชน: ลีโอ พุฒ เผย เรย์ แมคโดนัลด์ พบเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น
- American Heart Association: Coronary Artery Disease
- American Heart Association: 2025 Acute Coronary Syndromes Guideline
- NHS: Coronary heart disease symptoms
- NHS: Shortness of breath
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