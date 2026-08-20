สุขภาพและการแพทย์

เหนื่อยง่ายแบบไหน เสี่ยงโรคหัวใจ หลัง “เรย์” เคยมีอาการก่อนพบหลอดเลือดตีบ 3 เส้น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 13:12 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 14:20 น.
เหนื่อยง่ายแบบไหน เสี่ยงโรคหัวใจ หลัง "เรย์" เคยมีอาการก่อนพบหลอดเลือดตีบ 3 เส้น

อาการ เหนื่อยง่ายผิดปกติเวลาออกแรง ควรสังเกตให้ดี โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมที่เคยทำได้สบาย เช่น เดินเร็วหรือขึ้นบันได เริ่มทำให้ต้องหยุดพักเร็วกว่าปกติ หากมีหายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก เหงื่อออก คลื่นไส้ หรือหน้ามืดร่วมด้วย ยิ่งควรตรวจหาสาเหตุ เพราะอาจเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจ

กรณีของ เรย์ แมคโดนัลด์ มีข้อมูลว่า ลีโอ พุฒ เคยสังเกตว่าเวลาไปทำกิจกรรมด้วยกัน เรย์มักเหนื่อยกว่าคนอื่น จนเพื่อนเคยแนะนำให้ตรวจสุขภาพ ต่อมามีการเปิดเผยผลชันสูตรว่าพบหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้นและภาวะหัวใจขาดเลือด แต่ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าอาการเหนื่อยที่เคยเกิดขึ้นมีสาเหตุจากภาวะนี้โดยตรง

เหนื่อยแบบไหนควรไปตรวจหัวใจ

คำว่า “เหนื่อยง่าย” ของแต่ละคนไม่เท่ากัน สิ่งที่สังเกตได้ง่ายกว่าคือ ความสามารถในการออกแรงของตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่

หากก่อนหน้านี้เดินขึ้นบันไดหลายชั้น เดินเร็ว หรือทำงานบ้านได้โดยไม่ต้องพัก แต่ช่วงหลังกลับเหนื่อย หอบ หรือหมดแรงเร็วกว่าปกติ โดยอาการเกิดซ้ำเมื่อใช้แรง ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ

กรมการแพทย์และสถาบันโรคทรวงอกระบุว่า ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาจมีอาการ เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายกว่าปกติ เหงื่อออก ใจสั่น หรือวูบคล้ายจะเป็นลม ส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอธิบายว่า อาการจากหลอดเลือดหัวใจตีบมักสัมพันธ์กับการออกแรง เพราะช่วงนั้นกล้ามเนื้อหัวใจต้องการเลือดและออกซิเจนมากขึ้น แต่หลอดเลือดที่ตีบไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงได้เพียงพอ

American Heart Association หรือ AHA ยังระบุว่า หายใจไม่อิ่มและอ่อนเพลียสามารถเป็น anginal equivalents หรืออาการที่อาจเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดได้ จึงไม่จำเป็นว่าผู้ป่วยทุกคนจะต้องเริ่มจากอาการเจ็บหน้าอก

เหนื่อยแบบไหนควรไปตรวจหัวใจ

เหนื่อยพร้อมอาการอะไร ยิ่งต้องระวัง

อาการเหนื่อยควรได้รับความสนใจมากขึ้น หากเกิดร่วมกับอาการเหล่านี้

  • แน่น หนัก บีบ หรืออึดอัดบริเวณกลางหน้าอก
  • หายใจไม่อิ่มหรือหอบผิดปกติ
  • เจ็บหรืออึดอัดร้าวไปแขน ไหล่ หลัง คอ หรือกราม
  • เหงื่อออกมากหรือตัวเย็นโดยไม่มีสาเหตุ
  • คลื่นไส้หรืออาเจียน
  • เวียนศีรษะ หน้ามืด หรือรู้สึกคล้ายจะเป็นลม
  • ใจเต้นเร็วหรือผิดจังหวะ
  • อ่อนเพลียผิดปกติอย่างชัดเจน

AHA ระบุว่าอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอาจไม่ได้เกิดขึ้นรุนแรงทันทีทุกครั้ง บางรายเริ่มจากความรู้สึกไม่สบายหรือแน่นหน้าอกเพียงเล็กน้อย ขณะที่หายใจไม่อิ่มสามารถเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีอาการแน่นหน้าอกก็ได้

ทำไมหลอดเลือดหัวใจตีบถึงทำให้เหนื่อยเวลาออกแรง

หลอดเลือดหัวใจทำหน้าที่นำเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เมื่อมีคราบสะสมภายในผนังหลอดเลือด ช่องทางไหลของเลือดจะค่อย ๆ แคบลง ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลงและเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้

ขณะพัก ร่างกายต้องการพลังงานไม่มาก ผู้ที่มีหลอดเลือดตีบบางคนจึงอาจยังไม่มีอาการ แต่เมื่อเดินเร็ว วิ่ง ขึ้นบันได หรือออกแรง หัวใจต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นและต้องการออกซิเจนเพิ่ม อาการจึงอาจปรากฏในช่วงนี้

ศิริราชระบุว่าอาการของหลอดเลือดหัวใจตีบแบบที่สัมพันธ์กับการออกแรงมักดีขึ้นเมื่อหยุดพัก ส่วน AHA อธิบายว่า stable angina มักเกิดเมื่อหัวใจทำงานหนักขึ้น เช่น ระหว่างออกกำลังกาย และมักทุเลาหลังพัก

เพราะฉะนั้น สัญญาณที่สังเกตได้ในชีวิตประจำวันคือ กิจกรรมเดิม แต่ร่างกายทำได้น้อยลง เช่น จากเคยขึ้นบันได 3 ชั้นได้ กลายเป็นต้องหยุดพักตั้งแต่ชั้นแรก หรือจากเคยเดินระยะหนึ่งได้สบาย กลับเริ่มหอบผิดปกติ

ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก ก็ยังเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้

อาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกเป็นอาการสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนจะมีอาการเหมือนกัน

แนวทางของ AHA ระบุว่า นอกจากอาการปวด กด แน่น หรือไม่สบายบริเวณหน้าอก แขน ไหล่ คอ หลัง ท้องส่วนบน หรือกรามแล้ว หายใจไม่อิ่มและอ่อนเพลียก็อาจเป็นอาการจากภาวะหัวใจขาดเลือดได้

ในกรณีของเรย์ ลีโอ พุฒ เล่าว่า เมื่อทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน มักสังเกตว่าเรย์เหนื่อยกว่าปกติ แต่ในเวลานั้นคิดว่าอาจเกิดจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอ พร้อมเคยแนะนำให้เพื่อนไปตรวจสุขภาพ

ส่วนอาการแน่นบริเวณลิ้นปี่ที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์เดียวกัน ไม่ควรนำมาเขียนว่าเป็นอาการของเรย์ เพราะช่วงนั้นลีโอกำลังพูดถึงประสบการณ์และความรู้เรื่องอาการของตัวเอง ไม่ได้ยืนยันว่าเรย์เคยมีอาการลักษณะนี้

ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก ก็ยังเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้

แต่เหนื่อยง่าย ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคหัวใจเสมอไป

อาการเหนื่อยหรือหายใจไม่อิ่มมีสาเหตุได้หลายอย่าง NHS ระบุว่าสาเหตุที่พบได้รวมถึงโรคหอบหืด การติดเชื้อในทรวงอก น้ำหนักตัวมาก การสูบบุหรี่ และอาการแพนิค ขณะที่สาเหตุที่รุนแรงขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับโรคปอดหรือภาวะหัวใจล้มเหลว

จึงไม่ควรใช้เพียงอาการเหนื่อยเพื่อตัดสินด้วยตัวเองว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ สิ่งที่ควรทำคือสังเกตว่าอาการ เกิดขึ้นใหม่หรือไม่ รุนแรงขึ้นหรือไม่ เกิดซ้ำเวลาออกแรงหรือไม่ และมีอาการอื่นร่วมด้วยหรือไม่

มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ยิ่งไม่ควรมองข้าม

ผู้ที่เหนื่อยผิดปกติและมีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจควรให้ความสำคัญมากขึ้น ได้แก่

  • ไขมัน LDL สูง
  • ความดันโลหิตสูง
  • เบาหวาน
  • สูบบุหรี่
  • ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน
  • มีประวัติโรคหัวใจในครอบครัว

AHA ระบุว่าปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยคราบไขมันสามารถค่อย ๆ สะสมภายในผนังหลอดเลือดจนจำกัดการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

เมื่อไรต้องรีบไปโรงพยาบาล

หากอาการเปลี่ยนจากเหนื่อยเวลาออกแรงเป็น เหนื่อยหรือแน่นหน้าอกขณะพัก เกิดจากการออกแรงเพียงเล็กน้อยกว่าเดิม อาการรุนแรงขึ้น หรือไม่ดีขึ้นเมื่อพัก ต้องระวังภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

AHA ระบุว่า unstable angina สามารถเกิดขึ้นขณะพักหรือนอนหลับ และถือเป็นภาวะฉุกเฉิน เพราะอาจเป็นสัญญาณของหัวใจวายหรือโรคหัวใจร้ายแรงอื่น

หากมีหายใจลำบากรุนแรง แน่นหรือหนักหน้าอก เจ็บร้าวไปแขน หลัง คอ หรือกราม เหงื่อออก ตัวเย็น หน้ามืด หรือหมดสติ ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันที สำหรับประเทศไทยสามารถโทร 1669 เพื่อเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

หากสงสัย แพทย์ตรวจอย่างไร

แพทย์จะประเมินจากลักษณะอาการ ระยะเวลาที่เกิด ความสัมพันธ์กับการออกแรง โรคประจำตัว และปัจจัยเสี่ยงก่อน หากสงสัยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน การตรวจสำคัญ ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ ECG และการตรวจเลือด เพื่อค้นหาหลักฐานว่ากล้ามเนื้อหัวใจได้รับความเสียหาย ส่วนการตรวจเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและดุลยพินิจของแพทย์

สิ่งที่ควรจำจึงไม่ใช่ว่า “เหนื่อยง่ายเท่ากับเป็นโรคหัวใจ” แต่คือ หากความเหนื่อยเปลี่ยนไปจากเดิม เกิดซ้ำเวลาออกแรง หรือเกิดร่วมกับแน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม เหงื่อออก หน้ามืด หรืออาการอื่นที่ผิดปกติ ไม่ควรอธิบายเองว่าเป็นเพียงพักผ่อนน้อยหรือร่างกายไม่ฟิต ควรให้แพทย์ช่วยหาสาเหตุ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 13:12 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 14:20 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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