Dr.Dark โพสต์ขอโทษ หลังแชร์โพสต์ป้ารอตรวจ ชี้เป้าให้พยาบาล-แพทย์รุมด่า
Dr.Dark โพสต์ขอโทษ หลังแชร์โพสต์ป้ารอตรวจ ชี้เป้าให้พยาบาล-แพทย์รุมด่า ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต พร้อมปรับปรุงแนวทาง
จากกรณี คุณป้ารายหนึ่งโพสต์ภาพขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น พร้อมข้อความว่า “ถ้าบ่ตรวจให้กู ให้กูตายอยู่บ้านโลดสู” จากกนั้นมีเพจหนึ่งนำโพสต์ดังกล่าวไปแชร์ต่อโดยเพจ Dr.Dark ก่อนจะมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเข้ามา เหน็บแนม เช่น “ถ้าเจ็บแล้วรอไม่ได้ ก็กลับไปตายที่บ้าน” หรือ “จะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะ โรงพยาบาลรัฐ คลินิก หรือเอกชนก็ต้องรอ
กระทั่งในเวลาต่อมา ลูกชายของคุณป้าออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่า แม่เสียชีวิตแล้ว หลังหมดสติในห้องน้ำแล้วล้มศีรษะฟาดพื้นจนมีเลือดคั่งในสมอง ตามที่เป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจ Dr.Dark ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งแรก ภายหลังทราบว่าผู้ป่วยเสียชีวิต โดยระบุว่า “เพจกลับมาแล้ว หลังปลิว ก่อนอื่น ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับเคสที่เสียชีวิต และขออภัยที่มีผู้ที่ไป comment แรง ๆ
ทางเพจได้ปรึกษากันแล้ว จะปรับปรุงแนวทางการโพสต์ ไม่เปิดวาร์ป เอาแต่มาแต่ text แต่ caption (บ่นกัน ด่ากัน อยู่แค่ในเพจนี่แหละ ไม่ต้องไปยุ่งกับต้นทาง) และเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้ เพิ่มเติมมากขึ้น”
ก่อนจะเขียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ถามว่าทำไมขอโทษช้า พอโดนแบน ทำอะไรไม่ได้เลย โพสต์ไม่ได้ เม้นไม่ได้ ตอบ ib ยังไม่ได้เลย”
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