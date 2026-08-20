“ชาคริต” เผย “เร แม๊คโดแนลด์” พักผ่อนน้อย หลังพบเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น
ชาคริต เผย เร แม๊คโดแนลด์ เป็นคนทำงานเต็มที่ พักผ่อนน้อย หลังพบเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น เสียชีวิตอย่างสงบ หลับไปไม่ทรมาน
จากกรณีที่ เร แม๊คโดแนลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ว่า นักแสดงดังสิ้นใจภายในบ้านพัก ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายชาคริต แย้มนาม และ นางสริญญา แม๊คโดแนลด์ หรือ ‘แหม่ม’ ภรรยาของ เร แม็คโดนัลด์ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเรว่า เส้นเลือดหัวใจหลักทั้ง 3 เส้น มีภาวะตีบประมาณ 70-90% ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับ เรจากไปอย่างสงบ โดยหลับไป และไม่ได้มีอาการเจ็บปวดหรือทรมาน โดยช่วงที่หลับ ยังมีการขยับร่างกายเหมือนคนทั่วไป ก่อนจะหลับลึกและจากไป
“ทุกอย่างในร่างกาย ทุกอย่างสุขภาพดี อวัยวะทุกอย่างดีหมด” นายชาคริตกล่าว พร้อมระบุว่า ประเด็นสำคัญคือเรื่องหัวใจ ขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพที่เห็นได้ชัด
นายชาคริต กล่าวต่อว่า เร เป็นคนทำงานเต็มที่และพักผ่อนน้อย รวมถึงเป็นคนรักการเดินทาง เดินทางและทำงานอยู่ตลอดเวลา แต่เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเพียงอย่างเดียว และมองว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเดินทางของเพื่อน ไปยังสถานที่ที่ดี
เมื่อถามถึงช่วงเวลาที่ผ่านมา เรมีโอกาสได้พักผ่อนหรือไม่ ชาคริตกล่าวว่า เรมีช่วงพัก แต่ด้วยลักษณะงานและธรรมชาติของเรที่เป็นคนเดินทางตลอดเวลา จึงมองว่าการเดินทางอาจถือเป็นการพักผ่อนในแบบของเขา เพราะ เร เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจกับทุกสิ่งที่ทำ และทุกการเดินทางถือเป็นความสุขของเขา
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