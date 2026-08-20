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รพ.พล ยันคนในคลิปไม่ใช่พยาบาล เตรียมเอาผิดผู้แอบอ้าง-เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 12:39 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 12:39 น.
รพ.พล ยันคนในคลิปไม่ใช่พยาบาล เตรียมเอาผิดผู้แอบอ้าง-เผยแพร่ข้อมูลเท็จ
โรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น ออกประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ยืนยันว่า บุคคลที่ปรากฏในคลิปข่าวบนโซเชียลไม่ใช่พยาบาล และไม่เคยเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลพล หลังมีผู้เผยแพร่คลิปพาดพิงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ พร้อมนำภาพโรงพยาบาลไปประกอบจนเกิดความเข้าใจผิด ขณะนี้โรงพยาบาลกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างและผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

ประกาศระบุว่า คลิปต้นเรื่องพาดพิงบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งว่าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลพล และนำภาพของโรงพยาบาลมาประกอบเนื้อหา ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจผิดและกระทบต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล

หลังตรวจสอบ โรงพยาบาลยืนยันว่า บุคคลที่ปรากฏในคลิปข่าวและภาพประกอบ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พยาบาล และไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพล

โรงพยาบาลมองว่าการแอบอ้างและการนำเสนอข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แอบอ้าง รวมถึงผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนสร้างความเสียหาย

ท้ายประกาศ โรงพยาบาลขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือน พร้อมขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจใช้บริการโรงพยาบาลมาโดยตลอด

โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น ออกประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2569
โรงพยาบาลพล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 12:39 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 12:39 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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