รพ.พล ยันคนในคลิปไม่ใช่พยาบาล เตรียมเอาผิดผู้แอบอ้าง-เผยแพร่ข้อมูลเท็จ
โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น ออกประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ยืนยันว่า บุคคลที่ปรากฏในคลิปข่าวบนโซเชียลไม่ใช่พยาบาล และไม่เคยเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลพล หลังมีผู้เผยแพร่คลิปพาดพิงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ พร้อมนำภาพโรงพยาบาลไปประกอบจนเกิดความเข้าใจผิด ขณะนี้โรงพยาบาลกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างและผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จ
ประกาศระบุว่า คลิปต้นเรื่องพาดพิงบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งว่าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลพล และนำภาพของโรงพยาบาลมาประกอบเนื้อหา ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจผิดและกระทบต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล
หลังตรวจสอบ โรงพยาบาลยืนยันว่า บุคคลที่ปรากฏในคลิปข่าวและภาพประกอบ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พยาบาล และไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลมองว่าการแอบอ้างและการนำเสนอข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แอบอ้าง รวมถึงผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนสร้างความเสียหาย
ท้ายประกาศ โรงพยาบาลขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือน พร้อมขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจใช้บริการโรงพยาบาลมาโดยตลอด
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