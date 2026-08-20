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ด่วน! “ลีโอ พุฒ” เผยผลชันสูตร “เร แม็คโดนัลด์” หลังถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 12:24 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 12:24 น.

ลีโอ พุฒ เผยผลชันสูตร เร แม็คโดนัลด์ หลังถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก โดยจากการตรวจสอบพบว่า เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ทำหัวใจขาดเลือด

จากกรณีที่ เร แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ว่า นักแสดงดังสิ้นใจภายในบ้านพัก ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ลีโอ พุฒ เพื่อนสนิทของ เร แม็คโดนัลด์ แจ้งผลชันสูตรศพว่า เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ทำหัวใจขาดเลือด

ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.ประเวศ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากภรรยา เมื่อเวลา 06.40 น. เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้าน พบว่าเร หมดสติล้มลงตั้งแต่ช่วงเวลา 00.12 น.ที่ผ่านมา

ขณะที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับแจ้งเหตุมีผู้หมดสติภายในบ้านพักซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 12:24 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 12:24 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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