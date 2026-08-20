ตารางฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569 ดูถ่ายทอดสดได้ที่ไหน เช็กครบ 12 วัน
กองทัพเรือจัดฝึกซ้อม ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569 รวม 12 ครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม แบ่งเป็นซ้อมย่อย 10 ครั้งและซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง ก่อนพระราชพิธีจริงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 โดยวันนี้ 20 สิงหาคม เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่ 2 ประชาชนชมได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 8 ถึงวัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ส่วนผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่สามารถติดตามช่องทางถ่ายทอดสดผ่าน Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ – Naval Civil Affairs Department ซึ่งใช้ถ่ายทอดสดการซ้อมครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา
กองทัพเรือกำหนดการซ้อมย่อย 10 ครั้ง ดังนี้
- จันทร์ 17 สิงหาคม 2569
- พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2569
- พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2569
- พฤหัสบดี 3 กันยายน 2569
- อังคาร 8 กันยายน 2569
- พฤหัสบดี 17 กันยายน 2569
- พุธ 23 กันยายน 2569
- ศุกร์ 2 ตุลาคม 2569
- พฤหัสบดี 8 ตุลาคม 2569
- พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2569
หลังจบการซ้อมย่อย จะมี การซ้อมใหญ่วันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2569 ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีวันที่ 6 พฤศจิกายน
การฝึกเริ่มประมาณ 14.30 น. ผู้ที่ต้องการชมขบวนสามารถเลือกพื้นที่สาธารณะริมเจ้าพระยาได้หลายแห่ง จุดที่ใช้ชมการซ้อมปีนี้ ได้แก่
- สวนหลวงพระราม 8
- สวนสันติไชยปราการ
- สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราช
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- ท่ามหาราช
- ราชนาวีสโมสร
- วัดระฆังโฆสิตาราม
- ราชนาวิกสภา
- ท่านิเวศน์วรดิษฐ์
- ท่าเตียน
ผู้ที่เดินทางทางน้ำในวันที่มีการฝึกควรวางแผนล่วงหน้า สำหรับวันที่ 17, 20 และ 27 สิงหาคม กรมเจ้าท่ากำหนดให้เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่ สะพานกรุงธน หรือสะพานซังฮี้ ถึงสะพานพระปกเกล้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนเสร็จการฝึก ขอความร่วมมือเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงเดียวกัน ส่วนคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนจบภารกิจ
เรือด่วนเจ้าพระยาฝั่งเหนือรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไป ส่วนฝั่งใต้รับส่งตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไป เรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบริเวณวังหลัง พระจันทร์ มหาราช ท่าช้าง และวัดระฆัง ให้บริการถึงเวลา 12.30 น. ส่วนท่าเตียนให้บริการถึงเวลา 15.00 น.
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปี 2569 ใช้เรือพระราชพิธี 52 ลำ และกำลังพลประมาณ 2,200 นาย จัดรูปขบวน 5 ริ้ว 3 สาย มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ร่วมขบวน
การฝึกทั้งหมดเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
แหล่งข่าวอ้างอิง
- กรมประชาสัมพันธ์: กำหนดการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569
- กรมประชาสัมพันธ์: การเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พ.ศ. 2569
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