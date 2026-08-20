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ตารางฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569 ดูถ่ายทอดสดได้ที่ไหน เช็กครบ 12 วัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 12:19 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 12:27 น.
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

กองทัพเรือจัดฝึกซ้อม ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569 รวม 12 ครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม แบ่งเป็นซ้อมย่อย 10 ครั้งและซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง ก่อนพระราชพิธีจริงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 โดยวันนี้ 20 สิงหาคม เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่ 2 ประชาชนชมได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 8 ถึงวัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่สามารถติดตามช่องทางถ่ายทอดสดผ่าน Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ – Naval Civil Affairs Department ซึ่งใช้ถ่ายทอดสดการซ้อมครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา

กองทัพเรือกำหนดการซ้อมย่อย 10 ครั้ง ดังนี้

  • จันทร์ 17 สิงหาคม 2569
  • พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2569
  • พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2569
  • พฤหัสบดี 3 กันยายน 2569
  • อังคาร 8 กันยายน 2569
  • พฤหัสบดี 17 กันยายน 2569
  • พุธ 23 กันยายน 2569
  • ศุกร์ 2 ตุลาคม 2569
  • พฤหัสบดี 8 ตุลาคม 2569
  • พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2569
สะพานกรุงธน หรือสะพานซังฮี้ ถึงสะพานพระปกเกล้า
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

หลังจบการซ้อมย่อย จะมี การซ้อมใหญ่วันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2569 ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีวันที่ 6 พฤศจิกายน

การฝึกเริ่มประมาณ 14.30 น. ผู้ที่ต้องการชมขบวนสามารถเลือกพื้นที่สาธารณะริมเจ้าพระยาได้หลายแห่ง จุดที่ใช้ชมการซ้อมปีนี้ ได้แก่

  • สวนหลวงพระราม 8
  • สวนสันติไชยปราการ
  • สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราช
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • ท่ามหาราช
  • ราชนาวีสโมสร
  • วัดระฆังโฆสิตาราม
  • ราชนาวิกสภา
  • ท่านิเวศน์วรดิษฐ์
  • ท่าเตียน
การซ้อมใหญ่วันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2569
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ที่เดินทางทางน้ำในวันที่มีการฝึกควรวางแผนล่วงหน้า สำหรับวันที่ 17, 20 และ 27 สิงหาคม กรมเจ้าท่ากำหนดให้เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่ สะพานกรุงธน หรือสะพานซังฮี้ ถึงสะพานพระปกเกล้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนเสร็จการฝึก ขอความร่วมมือเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงเดียวกัน ส่วนคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนจบภารกิจ

กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

เรือด่วนเจ้าพระยาฝั่งเหนือรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไป ส่วนฝั่งใต้รับส่งตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไป เรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบริเวณวังหลัง พระจันทร์ มหาราช ท่าช้าง และวัดระฆัง ให้บริการถึงเวลา 12.30 น. ส่วนท่าเตียนให้บริการถึงเวลา 15.00 น.

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปี 2569 ใช้เรือพระราชพิธี 52 ลำ และกำลังพลประมาณ 2,200 นาย จัดรูปขบวน 5 ริ้ว 3 สาย มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ร่วมขบวน

การฝึกทั้งหมดเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569

กองทัพเรือกำหนดการซ้อมย่อย 10 ครั้ง ดังนี้
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 12:19 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 12:27 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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