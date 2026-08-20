“เนเน่ รอยัล” เตรียมรับรางวัลศิลปินหน้าใหม่นานาชาติยอดเยี่ยม 2026 ที่ดับลิน
The Phil Lynott Convention ประกาศเลือก “เนเน่ รอยัล” ศิลปินสาววัย 16 ปีจากภูเก็ต รับรางวัล Best New International Artiste 2026 เตรียมมอบภายในงาน 22 สิงหาคม ที่ Button Factory กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ หลังสร้างชื่อจากเวที America’s Got Talent
เส้นทางระดับนานาชาติของ “เนเน่ รอยัล” (Nene Royal) หรือ รัตติกานต์ อำลอย ศิลปินสาววัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าอีกขั้น หลังผู้จัด The Phil Lynott Convention ประกาศเลือกเธอเป็นผู้ได้รับรางวัล Best New International Artiste 2026 หรือศิลปินหน้าใหม่นานาชาติยอดเยี่ยมประจำปี 2026
พิธีมอบรางวัลเตรียมจัดขึ้นภายในงาน The Phil Lynott Convention วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 ที่ Button Factory ย่าน Temple Bar กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ งานเริ่มเวลา 18.00 น. และสิ้นสุดประมาณ 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ณ วันที่ 20 สิงหาคม พิธีมอบรางวัลยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นสถานะของเนเน่ในตอนนี้คือ ผู้ได้รับเลือกให้รับรางวัล หลังผู้จัดประกาศชื่อออกมาล่วงหน้า ไม่ใช่การขึ้นรับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
Phil Lynott Convention เพิ่ม 2 รางวัลพิเศษปีนี้
ผู้จัด The Phil Lynott Convention เตรียมมอบรางวัลพิเศษ 2 รางวัลภายในงานปีนี้ โดยรางวัลแรกคือ Best New International Artiste 2026 ซึ่งเลือกเนเน่ รอยัล เป็นผู้ได้รับรางวัล
ส่วนอีกรางวัลคือ Lifetime Achievement Award สำหรับบุคคลที่สร้างผลงานต่อวงการดนตรีไอริชมาอย่างยาวนาน โดยผู้จัดยังเก็บชื่อผู้ได้รับรางวัลไว้เป็นเซอร์ไพรส์จนถึงวันงาน
The Phil Lynott Convention จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองผลงานและมรดกทางดนตรีของ Phil Lynott นักร้องนำและมือเบสแห่งวงร็อกระดับตำนาน Thin Lizzy ปี 2569 ยังตรงกับวาระครบรอบ 40 ปีการเสียชีวิตของเขา โดยโปรแกรมภายในงานมีทั้งดนตรี บทกวี และผลงานที่เชื่อมโยงกับศิลปินชาวไอริชรายนี้
Phil Lynott เกิดวันที่ 20 สิงหาคม 1949 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มกราคม 1986 ปัจจุบันยังได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการร็อกไอริช และมีอนุสาวรีย์ของเขาตั้งอยู่ในกรุงดับลิน
จากเด็กเล่นดนตรีที่ภูเก็ต สู่เวที AGT
ชื่อของเนเน่ได้รับความสนใจจากผู้ชมต่างประเทศอย่างรวดเร็วในปีนี้ หลังขึ้นออดิชัน America’s Got Talent ซีซัน 21 พร้อมร้องและเล่นกีตาร์เพลง Zombie ของวง The Cranberries จนกรรมการทั้ง 4 คนโหวต “Yes” ให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ก่อนถึงเวที AGT เธอเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ 6 ปี ฝึกแกะเพลงและพัฒนาฝีมือด้วยตัวเอง ก่อนสะสมประสบการณ์จากการเล่นดนตรีตามตลาดและสถานที่ต่าง ๆ ในภูเก็ต รวมถึงผ่านเวทีประกวดอย่าง Overdrive Guitar Contest และ King Power Band Competition ปัจจุบันมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียรวมมากกว่า 3 ล้านคน และได้รับเลือกเป็น Featured Artist ของ Enya Music
หลังคลิป AGT เผยแพร่ เนเน่ได้รับการต้อนรับกลับประเทศไทยอย่างคึกคัก ทั้งการเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล และได้รับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าตัวเคยพูดถึงเป้าหมายว่าอยากพัฒนาตัวเองไปเป็นศิลปินระดับโลกและมีทัวร์คอนเสิร์ตของตัวเองในอนาคต
เว็บไซต์ทางการของเนเน่ยังเผยว่า ขณะนี้เธอกำลังทำเพลงต้นฉบับและเตรียม EP ชุดแรก ของตัวเอง หลังช่วงแรกของเส้นทางดนตรีเป็นที่รู้จักจากการเล่นกีตาร์และคัฟเวอร์เพลงร็อกเป็นหลัก
รางวัลนี้มีสถานะอย่างไร?
สำหรับบริบทของรางวัล Best New International Artiste 2026 ควรแยกจากรางวัลอุตสาหกรรมดนตรีระดับประเทศ เช่น Grammy Awards หรือ BRIT Awards เพราะรางวัลนี้เป็น รางวัลพิเศษที่ผู้จัด The Phil Lynott Convention มอบภายในงานของตัวเอง เพื่อยกย่องศิลปินที่ผู้จัดเลือกในปี 2026
ความน่าสนใจอยู่ที่การที่ชื่อของศิลปินเยาวชนจากภูเก็ตถูกเลือกเข้าไปอยู่ในงานซึ่งจัดขึ้นใจกลางกรุงดับลิน เพื่อรำลึกถึงหนึ่งในศิลปินร็อกคนสำคัญของไอร์แลนด์ ขณะที่เนเน่เองกำลังสร้างฐานผู้ฟังต่างประเทศต่อเนื่องจาก America’s Got Talent
The Phil Lynott Convention 2026 จะจัดขึ้นวันที่ 22 สิงหาคม ที่ Button Factory พร้อมการแสดงจาก Live Lizzy, When Ireland Rocked, The Bandoleros และ Lizzy Warriors
สำหรับเนเน่ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งข่าวดีต่อเนื่องหลังแจ้งเกิดบนเวที AGT จากเด็กสาวที่เริ่มต้นเล่นกีตาร์ในภูเก็ต สู่การมีชื่อรับรางวัลด้านดนตรีในไอร์แลนด์ ก่อนเดินหน้าต่อกับผลงานเพลงของตัวเองและเส้นทางบนเวทีต่างประเทศ
แหล่งข่าวอ้างอิง :
- Phil Lynott Convention – ประกาศผู้ได้รับรางวัล Best New International Artiste 2026
- buttonfactory
- neneroyal
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