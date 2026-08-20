ข่าวดาราบันเทิง

เปิดสาเหตุเสียชีวิต เรย์ แมคโดนัลด์ ผลชันสูตรพบ เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 12:38 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 13:08 น.
เปิดสาเหตุเสียชีวิต เร แม๊คโดนัลด์ ผลชันสูตรพบ เส้นเลือดตีบ 3 เส้น

ลีโอ พุฒ เปิดสาเหตุเสียชีวิต เรย์ แมคโดนัลด์ เผยผลชันสูตรจากนิติเวชพบ เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ทำหมดสติ และเสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 49 ปี

ความคืบหน้าล่าสุดหลังแพทย์จากสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ผ่าชันสูตรพลิกศพ เรย์ แมคโดนัลด์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต ล่าสุดทางด้าน ลีโอ พุฒ ได้ออกมาเปิดเผยผลการชันสูตรแล้ว พบว่ามีภาวะ เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ส่งผลให้อดีตพระเอกดังฟุบหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ภายในบ้านพัก

หลังจากนี้ทางครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทจะเคลื่อนย้ายร่าง เรย์ แมคโดนัลด์ ไปที่ วัดยาง พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป โดยทางครอบครัวขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดบันทึกภาพในช่วงรดน้ำศพ และขอเป็นพิธีภายใน ก่อนที่ในเวลา 18.30 น. จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมตามกำหนดที่แจ้งไปก่อนหน้านี้

แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรม-ฌาปนกิจ เร แม๊คโดนัลด์ ครอบครัวเตรียมรับร่างจากนิติเวช

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อ้างอิงจาก : FB โหนกระแส

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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