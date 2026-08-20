เปิดสาเหตุเสียชีวิต เรย์ แมคโดนัลด์ ผลชันสูตรพบ เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น

ลีโอ พุฒ เปิดสาเหตุเสียชีวิต เรย์ แมคโดนัลด์ เผยผลชันสูตรจากนิติเวชพบ เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ทำหมดสติ และเสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 49 ปี
ความคืบหน้าล่าสุดหลังแพทย์จากสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ผ่าชันสูตรพลิกศพ เรย์ แมคโดนัลด์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต ล่าสุดทางด้าน ลีโอ พุฒ ได้ออกมาเปิดเผยผลการชันสูตรแล้ว พบว่ามีภาวะ เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ส่งผลให้อดีตพระเอกดังฟุบหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ภายในบ้านพัก
หลังจากนี้ทางครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทจะเคลื่อนย้ายร่าง เรย์ แมคโดนัลด์ ไปที่ วัดยาง พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป โดยทางครอบครัวขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดบันทึกภาพในช่วงรดน้ำศพ และขอเป็นพิธีภายใน ก่อนที่ในเวลา 18.30 น. จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมตามกำหนดที่แจ้งไปก่อนหน้านี้
แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรม-ฌาปนกิจ เร แม๊คโดนัลด์ ครอบครัวเตรียมรับร่างจากนิติเวช
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อ้างอิงจาก : FB โหนกระแส
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