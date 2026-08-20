ข่าวการเมือง

สส.ส้มภูเก็ต ออกโรงโต้ ไม่ได้เป็นนอมินี ไม่มีแม้แต่เสี้ยวเดียวที่ตกเป็นของคนต่างด้าว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:44 น.

สมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.ส้มภูเก็ต ออกโรงโต้ ไม่ได้เป็นนอมินี ไม่มีแม้แต่เสี้ยวเดียวที่ตกเป็นของคนต่างด้าว เผยที่ไปพบ DSI เพื่อความบริสุทธิ์ใจ

นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.ภูเก็ต เขต 1 พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจง ภายหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนอมินี โดยมีการเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทมากกว่า 30 แห่ง ซึ่งไม่มีการประกอบธุรกิจจริง แต่มุ่งเน้นการถือครองที่ดินและอาคารชุดมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทร่วมกับชาวต่างชาตินั้น

โดยนายสมชาติระบุว่า “จากกรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักกล่าวหาผมอย่างรุนแรงว่า “ผมเป็นนอมินีให้กับคนต่างด้าว” วันนี้ ผมจะเดินทางไปพบ DSI เพื่อแสดงตนด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ รวมถึงแจ้งความประสงค์ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกรณีดังกล่าวจนสิ้นกระแสความอย่างเต็มที่ พร้อมมาทุกนัด เพราะถึงไม่นัด ผมก็มา

ผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ผมไม่ได้กระทำการอันใดตามที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น ผมเป็นเพียงนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท โดยหนึ่งในธุรกิจที่ผมได้มีการลงทุนและเป็นที่มาของข้อกล่าวหาอันเกินเลยไปจากข้อเท็จจริงนี้ ได้แก่ ธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผมขอยืนยันว่า ในการดำเนินธุรกิจของผม ไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวตารางมิลลิเมตรเดียวของแผ่นดินไทยที่ตกไปอยู่ในมือของคนต่างด้าว หรือจะถูกชาวต่างชาติใด ๆ ฉกฉวยไปจากมือของคนไทย และผมจะไม่มีวันดำเนินการใด ๆ ให้เกิดผลเช่นนั้นเป็นอันขาด

ผมขอฝากทิ้งไว้ในส่วนท้ายว่า การเล่นการเมืองจนเกินขอบเขต ไม่ว่าจะสีใดก็ตาม หากก้าวล้ำเกินไปกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และล้วงล้ำเข้ามาในเขตแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรมของปัจเจกชนเช่นผม ผมจะยืนหยัดสู้อย่างเต็มที่ด้วยกรอบและกระบวนวิธีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพราะหากแม้แต่จะปกป้องสิทธิของตนเองยังไม่ได้ คงมิกล้าที่จะอาสาเป็นผู้แทนของประชาชนและต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและอำนาจอันสูงสุดของประชาชนต่ออำนาจมืดนอกกระดานใด”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:44 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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