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รพ.น่าน งดให้บริการ ตรวจรักษา-ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 20-23 ส.ค. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:41 น.
รพ.น่าน งดให้บริการ ตรวจรักษา-ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 20-23 ส.ค. 69

โรงพยาบาลน่าน งดให้บริการ ตรวจรักษา-ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว ย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินไปที่ รพ.สนาม ตั้งแต่ 20-23 ส.ค. 69

จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.น่าน หลังเกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจนทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชน

โรงพยาบาลน่าน ได้ประกาศงดให้บริการการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2569 และจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

เนื่องจากอาจเกิดภาวะน้ำท่วม ในช่วงวันดังกล่าว และความไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการ โดยจะทำการย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (รพ.สนาม)

หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 098-125-9470 (ตลอด 24 ชั่วโมง) และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054 -719000

ประกาศจาก โรงพยาบาลน่าน
FB/ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

ขณะที่ โรงพยาบาลน่าน 2 ได้ประกาศแจ้งผู้ป่วยที่มีนัดหมายทำการตรวจการรักษาใน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เนื่องจากอาจเกิดภาวะน้ำท่วม ในช่วงวันดังกล่าว และความไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการ

ทางโรงพยาบาลน่าน 2 ขดงดการให้บริการตรวจรักษาและจะจัดส่งยาไปยังท่านที่มีนัดหมาย และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จะประกาศแจ้งการเปิดให้บริการต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

FB/ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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