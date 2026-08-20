ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันรัฐบาลไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการฮั้ว สว. เข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:30 น.

อนุทิน ยืนยันรัฐบาลไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการฮั้ว สว. ชี้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ ลั่นรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่กังวลถูกซักฟอก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.หาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าเรื่องการฮั้ว สว. จะเป็นหนึ่งในประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า ตนพูดชัดเจนไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภา

เรื่องฮั้ว สว. เป็นเรื่องที่เขามีข้อสงสัยถึงที่มาของวุฒิสมาชิก ในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภาเป็นคนละสถาบันกัน เพราะวุฒิสภาอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติ เราจึงไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้ว เช่นกันกับฝ่ายตุลาการ ทั้ง 3 เป็นเสาหลักของประเทศ ไม่สามารถไปก้าวก่าย ก้าวล่วง หรือว่าไปกำหนดใดๆ ข้ามเสาได้

คำว่าฮั้ว สว. เป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ ซึ่งตนมองว่าถ้ามีการฮั้ว สว.จริง เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ตนไม่ได้เกี่ยวข้อง รัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มีการถวายสัตย์ มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะมาบริหารราชการแผ่นดิน

ดังนั้น ส่วนที่ตอบได้ก็ตอบ ส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยว ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบ แต่ยืนยันว่าเรื่องฮั้ว สว.ไม่มีอะไรต้องกังวล เพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาล

แต่ถามเรื่อง AI นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็ต้องตอบ หรือเป็นเรื่อง พ.ร.ก.เงินกู้ พ.ร.บ.งบประมาณ เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส เรื่องของ GDP เศรษฐกิจ รองนายกฯ หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ตอบชี้แจง แต่หากเป็นการบริหารในภาพรวม ตนก็ยินดีที่จะตอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับประชาชน

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Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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