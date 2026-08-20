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น่านอ่วม! น้ำทะลักท่วม “วัดภูมินทร์” เตือนพื้นที่ริมน้ำ เตรียมรับมือวิกฤติหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:43 น.
น้ำท่วมวัดภูมินทร์ จ.น่าน
ภาพจาก Facebook : วัดภูมินทร์ จ.น่าน

วิกฤตน้ำท่วมน่าน! มวลน้ำทะลักเข้า “วัดภูมินทร์” เตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูง ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร แนะติดตามข่าวเตรียมอพยพพื้นที่น้ำขึ้นสูง

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวิกฤตหนัก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 เวลา 06.00 น. หลายจุดในเขตอำเภอเมืองน่านเผชิญกับระดับน้ำท่วมสูง บริเวณถนนหน่อคำมีน้ำลึก 1-1.7 เมตร ถนนมโนและพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านมีน้ำลึก 40-60 เซนติเมตรและบางจุดลึกกว่า 1 เมตร รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือและรถยกสูงเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ข้อมูลจากสถานีวัดระดับน้ำเมื่อเวลา 07.00 น. ระบุว่าสถานี N.64 บ้านผาขวาง อำเภอเมืองน่าน มีระดับน้ำ 9.57 เมตร ล้นตลิ่งแต่เริ่มมีแนวโน้มลดลง ขณะที่สถานี N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่าน ระดับน้ำอยู่ที่ 8.53 เมตร ล้นตลิ่งและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพจาก Facebook : วัดภูมินทร์ จ.น่าน

ด้านเพจเฟซบุ๊ก วัดภูมินทร์ จ.น่าน เผยแพร่ภาพมวลน้ำได้เริ่มไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณวัดอย่างรวดเร็วจนครอบคลุมทั่วพื้นที่ เวลา 05.30 น. ทำให้ทางวัดจำเป็นต้องปิดประตูวัดเพื่อรับมือกับเหตุอุทกภัยครั้งนี้

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับวัดภูมินทร์ เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีความต้องการสิ่งของจำเป็น ดังนี้

  • วัตถุดิบและเครื่องปรุง : สำหรับจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
  • อุปกรณ์ทำความสะอาด : ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ฯลฯ สำหรับฟื้นฟูหลังน้ำลด

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูสิรินันทวิทย์ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-960-9634

วัดภูมินทร์ จ.น่าน น้ำท่วมหนัก เริ่มทะลักเข้าพื้นที่วัด
ภาพจาก Facebook : วัดภูมินทร์ จ.น่าน
วัดภูมินทร์ จ.น่าน
ภาพจาก Facebook : วัดภูมินทร์ จ.น่าน
วัดภูมินทร์ จ.น่าน น้ำท่วม-5
ภาพจาก Facebook : วัดภูมินทร์ จ.น่าน
วัดภูมินทร์ จ.น่าน น้ำท่วม-4
ภาพจาก Facebook : วัดภูมินทร์ จ.น่าน
วัดภูมินทร์ จ.น่าน น้ำท่วม-3
ภาพจาก Facebook : วัดภูมินทร์ จ.น่าน
วัดภูมินทร์ จ.น่าน น้ำท่วม-2
ภาพจาก Facebook : วัดภูมินทร์ จ.น่าน
วัดภูมินทร์ จ.น่าน น้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : วัดภูมินทร์ จ.น่าน

ข้อมูลจาก : วัดภูมินทร์ จ.น่าน และ พรรคประชาชน – People’s Party

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:43 น.
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sukanlaya s.

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