น่านอ่วม! น้ำทะลักท่วม “วัดภูมินทร์” เตือนพื้นที่ริมน้ำ เตรียมรับมือวิกฤติหนัก
วิกฤตน้ำท่วมน่าน! มวลน้ำทะลักเข้า “วัดภูมินทร์” เตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูง ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร แนะติดตามข่าวเตรียมอพยพพื้นที่น้ำขึ้นสูง
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวิกฤตหนัก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 เวลา 06.00 น. หลายจุดในเขตอำเภอเมืองน่านเผชิญกับระดับน้ำท่วมสูง บริเวณถนนหน่อคำมีน้ำลึก 1-1.7 เมตร ถนนมโนและพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านมีน้ำลึก 40-60 เซนติเมตรและบางจุดลึกกว่า 1 เมตร รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือและรถยกสูงเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ข้อมูลจากสถานีวัดระดับน้ำเมื่อเวลา 07.00 น. ระบุว่าสถานี N.64 บ้านผาขวาง อำเภอเมืองน่าน มีระดับน้ำ 9.57 เมตร ล้นตลิ่งแต่เริ่มมีแนวโน้มลดลง ขณะที่สถานี N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่าน ระดับน้ำอยู่ที่ 8.53 เมตร ล้นตลิ่งและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านเพจเฟซบุ๊ก วัดภูมินทร์ จ.น่าน เผยแพร่ภาพมวลน้ำได้เริ่มไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณวัดอย่างรวดเร็วจนครอบคลุมทั่วพื้นที่ เวลา 05.30 น. ทำให้ทางวัดจำเป็นต้องปิดประตูวัดเพื่อรับมือกับเหตุอุทกภัยครั้งนี้
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับวัดภูมินทร์ เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีความต้องการสิ่งของจำเป็น ดังนี้
- วัตถุดิบและเครื่องปรุง : สำหรับจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
- อุปกรณ์ทำความสะอาด : ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ฯลฯ สำหรับฟื้นฟูหลังน้ำลด
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูสิรินันทวิทย์ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-960-9634
ข้อมูลจาก : วัดภูมินทร์ จ.น่าน และ พรรคประชาชน – People’s Party
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