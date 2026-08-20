ปาระเบิดขวดบึ้มบ้านแม่เจ้าของ Samui Exotic Park ในฝรั่งเศส ปมแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล
คนร้ายปาระเบิดขวดใส่รถหน้าบ้านแม่ของ เควิน เจ้าของร่วม Samui Exotic Park สวนสัตว์บนเกาะสมุย ที่เมืองวิลเลอร์บาน ประเทศฝรั่งเศส ช่วงเช้ามืดวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ไฟลามเข้าสวนและโรงรถ เหตุเกิดหลัง จินดารัตน์ ภรรยาชาวไทย อ้างว่าได้รับคำขู่ฆ่าจากปมประกาศไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอล และมีชายชาวอิสราเอลอ้างว่ามีผู้เสนอเงิน 500,000 บาทเพื่อสังหารทั้งคู่
เหตุเกิดก่อนเวลา 05.00 น. เจ้าหน้าที่พบระเบิดขวด 2 ลูก ลูกหนึ่งถูกใช้ก่อเหตุ ส่วนอีกลูกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีพยานเห็นคนหลายคนอยู่ในสวนก่อนหลบหนี
แม่ของเควินหนีออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้บาดเจ็บ ตำรวจฝรั่งเศสเปิดการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุและแรงจูงใจ
เควินเชื่อว่าเหตุโจมตีอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ Samui Exotic Park ในประเทศไทย หลังเขาและจินดารัตน์ประกาศไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอล พร้อมติดป้าย “Free Palestine” ที่สวนสัตว์ในพื้นที่แม่น้ำ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
จินดารัตน์อ้างว่าเคยมีปัญหากับนักท่องเที่ยวอิสราเอลบางกลุ่ม ทั้งไม่จ่ายค่าเข้า ฝ่าฝืนกฎ รบกวนสัตว์ แซงคิว และหยิบอาหารสัตว์โดยไม่ซื้อ จึงตัดสินใจปฏิเสธลูกค้าสัญชาตินี้
ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นหลังครอบครัวชาวอิสราเอลพาลูกอายุ 6 และ 9 ปีไปเที่ยวสวน แต่ถูกปฏิเสธเข้าใช้บริการ ฝ่ายครอบครัวกล่าวหาว่าพนักงานชายของสวนทำร้ายและดูหมิ่นพ่อ รวมถึงโยนป้ายใส่ภรรยาที่กำลังถ่ายคลิป ข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายยังไม่มีข้อยุติ
หลังเรื่องเป็นข่าว จินดารัตน์และเควินอ้างว่าได้รับข้อความข่มขู่จำนวนมาก รวมถึงคำขู่ฆ่า โดยชายชาวอิสราเอลคนหนึ่งอ้างว่ามีผู้เสนอเงิน 500,000 บาท เพื่อสังหารทั้งคู่ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่จึงเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่อมาเกิดเหตุปาระเบิดขวดใส่รถหน้าบ้านแม่ของเควินในฝรั่งเศส แต่ตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเหตุโจมตีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งบนเกาะสมุย และยังไม่เปิดเผยตัวผู้ต้องสงสัยหรือแรงจูงใจ
แหล่งข่าวอ้างอิง
- The Thaiger: French-Thai couple claims home fire followed dispute over Israeli ban
- Le Progrès: Des cocktails Molotov jetés contre une habitation à Villeurbanne
- Lyon Capitale: Une voiture incendiée aux cocktails Molotov à Villeurbanne
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