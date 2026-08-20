ข่าว

ปาระเบิดขวดบึ้มบ้านแม่เจ้าของ Samui Exotic Park ในฝรั่งเศส ปมแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:49 น.
ปาระเบิดขวดบึ้มบ้านแม่ เจ้าของ Samui Exotic Park ในฝรั่งเศส ปมแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล
ภาพจาก : Facebook/ เต้ อาชีวะ อัครวุธ ไกรศรีสมบัติ

คนร้ายปาระเบิดขวดใส่รถหน้าบ้านแม่ของ เควิน เจ้าของร่วม Samui Exotic Park สวนสัตว์บนเกาะสมุย ที่เมืองวิลเลอร์บาน ประเทศฝรั่งเศส ช่วงเช้ามืดวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ไฟลามเข้าสวนและโรงรถ เหตุเกิดหลัง จินดารัตน์ ภรรยาชาวไทย อ้างว่าได้รับคำขู่ฆ่าจากปมประกาศไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอล และมีชายชาวอิสราเอลอ้างว่ามีผู้เสนอเงิน 500,000 บาทเพื่อสังหารทั้งคู่

เหตุเกิดก่อนเวลา 05.00 น. เจ้าหน้าที่พบระเบิดขวด 2 ลูก ลูกหนึ่งถูกใช้ก่อเหตุ ส่วนอีกลูกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีพยานเห็นคนหลายคนอยู่ในสวนก่อนหลบหนี

แม่ของเควินหนีออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้บาดเจ็บ ตำรวจฝรั่งเศสเปิดการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุและแรงจูงใจ

ควินเผยแพร่คลิปหลังเกิดเหตุและเชื่อว่าการโจมตีอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ Samui Exotic Park ในประเทศไทย
ภาพจาก : Facebook/ เต้ อาชีวะ อัครวุธ ไกรศรีสมบัติ

เควินเชื่อว่าเหตุโจมตีอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ Samui Exotic Park ในประเทศไทย หลังเขาและจินดารัตน์ประกาศไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอล พร้อมติดป้าย “Free Palestine” ที่สวนสัตว์ในพื้นที่แม่น้ำ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

จินดารัตน์อ้างว่าเคยมีปัญหากับนักท่องเที่ยวอิสราเอลบางกลุ่ม ทั้งไม่จ่ายค่าเข้า ฝ่าฝืนกฎ รบกวนสัตว์ แซงคิว และหยิบอาหารสัตว์โดยไม่ซื้อ จึงตัดสินใจปฏิเสธลูกค้าสัญชาตินี้

ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นหลังครอบครัวชาวอิสราเอลพาลูกอายุ 6 และ 9 ปีไปเที่ยวสวน แต่ถูกปฏิเสธเข้าใช้บริการ ฝ่ายครอบครัวกล่าวหาว่าพนักงานชายของสวนทำร้ายและดูหมิ่นพ่อ รวมถึงโยนป้ายใส่ภรรยาที่กำลังถ่ายคลิป ข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายยังไม่มีข้อยุติ

หลังเรื่องเป็นข่าว จินดารัตน์และเควินอ้างว่าได้รับข้อความข่มขู่จำนวนมาก รวมถึงคำขู่ฆ่า โดยชายชาวอิสราเอลคนหนึ่งอ้างว่ามีผู้เสนอเงิน 500,000 บาท เพื่อสังหารทั้งคู่ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่จึงเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่อมาเกิดเหตุปาระเบิดขวดใส่รถหน้าบ้านแม่ของเควินในฝรั่งเศส แต่ตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเหตุโจมตีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งบนเกาะสมุย และยังไม่เปิดเผยตัวผู้ต้องสงสัยหรือแรงจูงใจ

ภาพเศษซากรถ Jin Jindarat Sattayapun
ภาพจาก : Facebook/ Jin Jindarat Sattayapun

แหล่งข่าวอ้างอิง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

รองโฆษก โต้ “ไอซ์” ชี้ไม่มีหลักฐานเพียงพอว่า กระทรวงดีอี ใช้ IO อวย AiPASS

18 นาที ที่แล้ว
หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม สุขภาพและการแพทย์

หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม

19 นาที ที่แล้ว
ภาพปกเปรียบเทียบ สท.เบนซ์ สุเมธ กีรติบำรุงพงศ์ สองอิริยาบถในชุดข้าราชการ พร้อมข้อความ สท.น้ำดี ข่าว

เปิดวาร์ป “สท.เบนซ์ สุเมธ” นักการเมืองระยอง หล่อจนประชุมสภาฯ เป็นไวรัล

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เหมืองทองถล่ม สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เสียชีวิตแล้ว 100 ศพ ติดอยู่ใต้ซากอีกมาก

43 นาที ที่แล้ว
ดิว อริสรา เคลียร์หนี้ เมย์ วาสนา ข่าวดารา

ดิว อริสรา ส่งทนายมอบเช็ค 1.75 ล้าน ปิดหนี้ “เมย์ วาสนา” ก่อนครบกำหนด

47 นาที ที่แล้ว
"น้องน้ำ" แจงเหตุผล ไม่คืนเงิน "คุณเท่" ยันไม่ได้หายไปไหน แต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้ว ข่าว

“น้องน้ำ” แจงเหตุผล ไม่คืนเงิน “คุณเท่” ยันไม่ได้หายไปไหน แต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
“เมย์ รัชนก” ถอนตัวชิงแชมป์โลก 2026 เจ็บหลังซ้าย จบเส้นทางล่าเหรียญ ข่าวกีฬา

“เมย์ รัชนก” ถอนตัวชิงแชมป์โลก 2026 เจ็บหลังซ้าย จบเส้นทางล่าเหรียญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหนื่อยง่ายแบบไหน เสี่ยงโรคหัวใจ หลัง "เรย์" เคยมีอาการก่อนพบหลอดเลือดตีบ 3 เส้น สุขภาพและการแพทย์

เหนื่อยง่ายแบบไหน เสี่ยงโรคหัวใจ หลัง “เรย์” เคยมีอาการก่อนพบหลอดเลือดตีบ 3 เส้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด แบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 รอบ 16 คน วันนี้ 20 ส.ค. วิว-หมิว-บาสเฟม ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด แบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 รอบ 16 คน วันนี้ 20 ส.ค. วิว-หมิว-บาสเฟม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Dr.Dark โพสต์ขอโทษ หลังแชร์โพสต์ป้ารอตรวจ ชี้เป้าให้พยาบาล-แพทย์รุมด่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ที่ดับลิน ข่าว

“เนเน่ รอยัล” เตรียมรับรางวัลศิลปินหน้าใหม่นานาชาติยอดเยี่ยม 2026 ที่ดับลิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ชาคริต” เผย “เร แม๊คโดแนลด์” พักผ่อนน้อย หลังพบเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.พล ยันคนในคลิปไม่ใช่พยาบาล เตรียมเอาผิดผู้แอบอ้าง-เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ข่าว

รพ.พล ยันคนในคลิปไม่ใช่พยาบาล เตรียมเอาผิดผู้แอบอ้าง-เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุเสียชีวิต เร แม๊คโดนัลด์ ผลชันสูตรพบ เส้นเลือดตีบ 3 เส้น บันเทิง

เปิดสาเหตุเสียชีวิต เรย์ แมคโดนัลด์ ผลชันสูตรพบ เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! “ลีโอ พุฒ” เผยผลชันสูตร “เร แม็คโดนัลด์” หลังถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตารางฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569 ดูถ่ายทอดสดได้ที่ไหน เช็กครบ 12 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร นำทีมเจ็ตสกีลงพื้นที่ เตรียมช่วยน้ำท่วมน่าน ชื่นชมวางระบบดี เชื่อปีนี้เอาอยู่ ข่าว

เปิ้ล นาคร นำทีมเจ็ตสกีลงพื้นที่ เตรียมช่วยน้ำท่วมน่าน ชื่นชมวางระบบดี เชื่อปีนี้เอาอยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมวัดภูมินทร์ จ.น่าน ข่าว

น่านอ่วม! น้ำทะลักท่วม “วัดภูมินทร์” เตือนพื้นที่ริมน้ำ เตรียมรับมือวิกฤติหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ส้มภูเก็ต ออกโรงโต้ ไม่ได้เป็นนอมินี ไม่มีแม้แต่เสี้ยวเดียวที่ตกเป็นของคนต่างด้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.น่าน งดให้บริการ ตรวจรักษา-ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 20-23 ส.ค. 69 ข่าว

รพ.น่าน งดให้บริการ ตรวจรักษา-ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 20-23 ส.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาระเบิดขวดบึ้มบ้านแม่ เจ้าของ Samui Exotic Park ในฝรั่งเศส ปมแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล ข่าว

ปาระเบิดขวดบึ้มบ้านแม่เจ้าของ Samui Exotic Park ในฝรั่งเศส ปมแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันรัฐบาลไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการฮั้ว สว. เข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ล็อกดาวน์โรงเรียนออสเตรเลีย นักเรียนวัยรุ่นแทงกัน บาดเจ็บ 1 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลุยน้ำท่วมน่านนำอาหารแจกชาวบ้าน ข่าว

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลุยน้ำท่วมสูง แจกอาหารช่วยชาวบ้าน ริมแม่น้ำน่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.เจ้าพระยา แจงยิบ ปัดเอี่ยว ‘หมอดุษ’ ยันไม่ได้ออกตรวจนานแล้ว เซ่นปมเมนต์แรงคนไข้ดับ ข่าว

รพ.เจ้าพระยา ชี้แจง ‘หมอดุษ’ ไม่ได้ออกตรวจนานแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:49 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองโฆษก โต้ “ไอซ์” ชี้ไม่มีหลักฐานเพียงพอว่า กระทรวงดีอี ใช้ IO อวย AiPASS

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม

หมอแอร์ เสียดาย คนอายุน้อยตายโรคหัวใจ ชี้ภัยเงียบสะสม

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
ดิว อริสรา เคลียร์หนี้ เมย์ วาสนา

ดิว อริสรา ส่งทนายมอบเช็ค 1.75 ล้าน ปิดหนี้ “เมย์ วาสนา” ก่อนครบกำหนด

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
“เมย์ รัชนก” ถอนตัวชิงแชมป์โลก 2026 เจ็บหลังซ้าย จบเส้นทางล่าเหรียญ

“เมย์ รัชนก” ถอนตัวชิงแชมป์โลก 2026 เจ็บหลังซ้าย จบเส้นทางล่าเหรียญ

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
Back to top button