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ดราม่าซ้ำ จ่อไมค์ถามเพื่อน เรย์ แมคโดนัลด์ รู้สึกยังไง หลังสูญเสียกะทันหัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 16:47 น.
ดราม่าสื่อจ่อไมค์ถามความรู้สึกเพื่อน เรย์ แม็คโดนัลด์

ชาวเน็ตสงสัยทำไมถามเพื่อน “เรย์ แมคโดนัลด์” หลังสูญเสียกะทันหัน โซเชียลแบ่ง 2 ฝั่ง ด้านหนึ่งมองไม่ควรถาม อีกส่วนชมคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ หันมาดูแลตัวเอง

หลังจาก สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของ เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอกยุค 90 วัย 49 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เกิดจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ส่งผลให้หมดสติและจากไปอย่างสงบภายในบ้านพัก

ชาคริต แย้มนาม เพื่อนสนิทของเรย์ เล่าเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดว่า เรย์มานั่งดูโทรทัศน์ที่โซฟา ค่อย ๆ ล้มตัวลงนอนหามุมสบาย คาดว่าเสียชีวิตในช่วงที่หลับสนิท โดยไม่มีอาการเจ็บปวด ทรมาน หรือมีภาวะฉุกเฉินเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า

ท่ามกลางความโศกเศร้ากลับมีประเด็นดราม่าเมื่อนักข่าวจ่อไมค์สัมภาษณ์ ต้า บาร์บี้ เพื่อนสนิทของเรย์ ถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังทราบข่าว ต้าจึงตอบกลับตรงไปตรงมาว่า “คนตายจะให้ทำไง มันเป็นเพื่อนเราตาย เพื่อนเราตายจะให้ไง”

ทำไมต้องถาม ญาติ-เพื่อน เรย์ แมคโดนัลด์ หลังสูญเสียกะทันหัน
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ถึงประเด็นนี้ว่ามีนักข่าวไปสัมภาษณ์ครอบครัวและคนใกล้ชิด ทำให้หลายคนไม่พอใจที่สื่อมวลชนไปถามจี้จุดให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำ ๆ ทั้งที่ครอบครัวกำลังเสียใจ

จากนั้นชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ด้านหนึ่งแนะนำให้นักข่าวทำการบ้านก่อนสัมภาษณ์ว่าคำถามไหนควรถาม ไม่ใช่แค่อ้างการทำหน้าที่นำเสนอข่าว แทนที่จะถามความรู้สึก นักข่าวควรกล่าวแสดงความเสียใจแทนจะดีกว่า นอกจากนี้ยังมีคนตำหนิกรณีที่นักข่าวถามชาคริตว่า “มีอะไรจะบอกเพื่อนรักไหม” จนฝ่ายชายถึงกับนิ่งไป เพราะเพื่อนเสียชีวิตไปแล้ว ไม่สมควรตั้งคำถามนี้

ขณะที่อีกฝ่ายชื่นชมบางคำถามที่เป็นประโยชน์ เช่น การถามถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตก่อนเสียชีวิตอย่างที่ชาคริตเล่าเรื่องภาพจากวงจรปิด หรือประเด็นอาการป่วยที่พุฒพูดถึง ซึ่งคนมักคิดไปเองว่าเป็นแค่กรดไหลย้อน การสื่อสารเรื่องสุขภาพผ่านบุคคลสาธารณะช่วยให้ประชาชนรับฟังและเฝ้าระวังตัวเองได้ดีขึ้น

“เค้าทำข่าวไง​ เลยต้องสัมภาษณ์ แต่สามารถปฏิเสธ​การสัมภาษณ์​ได้

“แต่ก็ต้องชื่นชมบางคำถามที่นักข่าวถามวันนี้นะ เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้เสียชีวิต หรือ เรื่องเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพที่ควรดูแลอ่ะ อันเนี่ยเป็นประโยชน์อยู่ เพราะคำว่าดารามันก็คือคนของประชาชน การสื่อสารผ่านคนมีชื่อเสียง ง่ายต่อการที่ประชาชนรับฟัง”

“มันก็ต้องทำการบ้านมาสักนิดมั้ยว่าคำถามไหนควรถาม ไม่ควรถาม ไม่ใช่แค่เพราะคำว่าต้องนำเสนอข่าว”

“แทนที่จะถามรู้สึกยังไง แสดงความเสียใจกับเค้าแทนจะดีกว่า”

“ฟังดี ๆ เป็นประโยชน์ อาการแบบที่พี่พุฒพูด คนเป็นกันเยอะแล้วก็คิดไปเองว่าเป็นกรดไหลย้อน”

“อันที่ถามพฤติกรรมก่อนเสียอะมีประโยชน์ เราว่าถามได้ที่ชาคริตให้สัมภาษณ์ดูจากกล้องวงจรว่าเรย์หาที่นอน หามุมนอนดี ๆ แล้วก็หลับไป”

“นักข่าวถามชาคริตมีอะไรจะบอกเพื่อนรัก จะบอกยังไงเค้าเสียไปแล้ว ชาคริตนิ่งไปเลยไม่ควรถาม”

ชาวเน็ตสงสัยทำไมถามญาติหลัง เรย์ แมคโดนัลด์เสียชีวิต-2
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ชาวเน็ตสงสัยทำไมถามญาติหลัง เรย์ แมคโดนัลด์เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
เรย์ แมคโดนัลด์ ลีโอ พุฒ และ ต้า เผ่าพล-2
ภาพจาก Instagram : ta_paopon
เรย์ แมคโดนัลด์ ลีโอ พุฒ และ ต้า เผ่าพล
ภาพจาก Instagram : ta_paopon

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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