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เปิ้ล นาคร นำทีมเจ็ตสกีลงพื้นที่ เตรียมช่วยน้ำท่วมน่าน ชื่นชมวางระบบดี เชื่อปีนี้เอาอยู่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:43 น.
เปิ้ล นาคร นำทีมเจ็ตสกีลงพื้นที่ เตรียมช่วยน้ำท่วมน่าน ชื่นชมวางระบบดี เชื่อปีนี้เอาอยู่

เปิ้ล นาคร นำทีมเจ็ตสกีลงพื้นที่ เตรียมช่วยน้ำท่วมน่าน ชื่นชมวางระบบดี เชื่อปีนี้เอาอยู่ ล่าสุดมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมวัดภูมินทร์ ขณะที่ระดับแม่น้ำน่านยังคงทรงตัว

สถานการณ์น้ำท่วมน่านยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดเพจ สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมื่อเวลา 01.45 น. นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เปิ้ล นาคร พร้อมด้วยทีมเจ็ตสกีและทีมงานกู้ภัย ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม

เปิ้ล นาคร เปิดเผยว่า แม้ปีนี้ปริมาณน้ำจะมีค่อนข้างมาก แต่มีความเชื่อมั่นว่าระบบบริหารจัดการของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ. อบต. และหน่วยงานท้องถิ่น มีการวางระบบรับมืออย่างดีเยี่ยม ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้น พร้อมหวังว่าทีมงานจะเตรียมกำลังไว้สแตนด์บายเผื่อกรณีฉุกเฉินและไม่ต้องออกปฏิบัติภารกิจหนักหน่วงเกินไปนัก พร้อมทั้งต้องคอยติดตามปริมาณฝนและมวลน้ำจากอำเภอปัวที่จะไหลเข้ามาสบทบอย่างใกล้ชิด

เปิ้ล นาคร นำทีมเจ็ตสกีลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมน่าน ชื่นชมวางระบบดี เชื่อปีนี้เอาอยู่-2

ล่าสุดเมื่อเวลา 05.30 น. ทางเพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้เผยภาพสถานการณ์บริเวณ วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน พบว่าปริมาณน้ำได้เริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ภายในวัดแล้ว ขณะที่ระดับแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตร โดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงระดมกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิ้ล นาคร นำทีมเจ็ตสกีลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมน่าน ชื่นชมวางระบบดี เชื่อปีนี้เอาอยู่-1

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อ้างอิงจาก : FB สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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