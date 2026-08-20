ล็อกดาวน์โรงเรียนออสเตรเลีย นักเรียนวัยรุ่นแทงกัน บาดเจ็บ 1 ราย
ล็อกดาวน์โรงเรียนออสเตรเลีย นักเรียนวัยรุ่นแทงกัน บาดเจ็บ 1 ราย เบื้องต้นคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว เตรียมสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไป
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า ทางโรงเรียนในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียต้องทำการล็อกดาวน์เป็นการด่วน ภายหลังจากที่เกิดเหตุนักเรียนอายุ 14 ปี ถูกแทงได้รับบาดเจ็บ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าเด็กชายคนดังกล่าวถูกแทงที่ลำตัว และได้รับการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป โดยเบื้องต้นอาการของเด็กคนดังกล่าวทรงตัว
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นวัยรุ่นชาย แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด รวมถึงยึดอาวุธมีดที่เป็นอาวุธก่อเหตุได้
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการล็อคดาวน์โรงเรียนเป็นการชั่วคราว และได้ทำการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อทำการสอบสวนเหตุดังกล่าว นอกจากนี้มีรายงานว่า
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