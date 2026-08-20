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รพ.เจ้าพระยา ชี้แจง ‘หมอดุษ’ ไม่ได้ออกตรวจนานแล้ว
โรงพยาบาลเจ้าพระยา ออกประกาศชี้แจงกรณี นพ.ดุษฎี โชคชัยเจริญศรี หลังถูกกล่าวถึงบนสื่อสังคมออนไลน์ ยืนยันว่าไม่ได้ออกตรวจที่โรงพยาบาลเจ้าพระยามาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยา เลขที่ อ.02.112/2569 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ประกาศเรื่ือง “การปฏิบัติงานของแพทย์ที่เป็นข่าวใน Social Media ณ ขณะนี้” ระบุว่า จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวบน Social Media โรงพยาบาลขอชี้แจงว่า ปัจจุบัน นพ.ดุษฎี โชคชัยเจริญศรี ไม่ได้ออกตรวจที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 พร้อมแจ้งข้อมูลเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน ลงนามโดย นพ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา
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