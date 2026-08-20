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มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลุยน้ำท่วมสูง แจกอาหารช่วยชาวบ้าน ริมแม่น้ำน่าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:12 น.
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลุยน้ำท่วมน่านนำอาหารแจกชาวบ้าน

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงพื้นที่ลุยน้ำสูงกว่า 1 เมตร แจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยริมแม่น้ำน่าน หลังระดับน้ำทะลักสูงจนรถเล็กผ่านไม่ได้

เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน รายงานสถานการณ์อุทกภัยเมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จากจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่จังหวัดน่าน นำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนบริเวณชุมชนริมแม่น้ำน่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จุดแรกที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คือบริเวณถนนหน่อคำ น้ำจากแม่น้ำน่านทะลักเข้าท่วมชุมชนอย่างหนัก ระดับน้ำท่วมสูงถึง 1-1.7 เมตร ประชาชนติดอยู่ภายในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือน เจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานเข้าไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยถึงมือ

ส่วนพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่าน ระดับน้ำท่วมสูง 40-60 เซนติเมตร และมีบางจุดที่ระดับน้ำลึกกว่า 1 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือ โดยมีชาวบ้านเดินทางออกมารอรับอาหารตลอดเส้นทาง

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงพื้นที่น้ำท่วมน่าน-2
ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงพื้นที่น้ำท่วมน่าน-3
ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงพื้นที่น้ำท่วมน่าน-4
ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมน่าน
ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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