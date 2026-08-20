ลือตรวจโด๊ปไม่ผ่าน หัวเสาแบกทีม ถอนตัวกะทันหัน เวียดนามสะเทือนชิงแชมป์เอเชีย เหลือ 13 คน
ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเจอข่าวร้ายก่อนเปิดศึก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เมื่อ วี ถิ ญือ กวิ่ญ (Vi Thị Như Quỳnh) หัวเสาวัย 24 ปี ถอนตัวในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยปัญหาสุขภาพ ทำให้ทีมของกุนซือ เหงียน ตวน เกียต เดินทางมาแข่งขันด้วยผู้เล่นเพียง 13 คน
VietnamNet รายงานว่า ทีมชาติเวียดนามเดินทางถึงเทียนจินช่วงบ่ายวันที่ 19 สิงหาคม เดิมที Như Quỳnh มีชื่ออยู่ในบัญชี 14 คนสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ แต่ตัดสินใจไม่เดินทางมากับทีม หลังมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในลักษณะใด แต่บางสื่อรายงานว่า เป็นเพราะตรวจโด๊ปไม่ผ่าน
วี ถิ ญือ กวิ่ญ สำคัญแค่ไหนกับเวียดนาม
วี ถิ ญือ กวิ่ญ ไม่ใช่ผู้เล่นสำรอง แต่เป็นหนึ่งในหัวเสาที่เวียดนามใช้ทำคะแนนร่วมกับ เจิ่น ถิ แทง ถุย (Trần Thị Thanh Thúy) หรือ “4T” กัปตันทีมคนดัง
วี ถิ ญือ กวิ่ญ เกิดวันที่ 16 เมษายน 2002 ปัจจุบันอายุ 24 ปี เล่นตำแหน่งหัวเสา และสังกัด Hà Nội Tasco Auto ในลีกเวียดนาม ฤดูกาล 2026 เธอทำผลงานโดดเด่นจนกลายเป็นตัวทำคะแนนหลักทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ
ล่าสุดใน AVC Women’s Cup 2026 เมื่อเดือนมิถุนายน วี ถิ ญือ กวิ่ญลงเล่น 7 นัด ทำไปทั้งหมด 69 คะแนน แบ่งเป็น 59 คะแนนจากการตบ 6 คะแนนจากบล็อก และ 4 เอซ เฉลี่ยเกือบ 10 คะแนนต่อเกม ช่วยเวียดนามจบอันดับ 3 ของรายการ
ก่อนหน้านั้นในลีกเวียดนาม เธอยังเป็นหนึ่งในกำลังหลักของ Hà Nội Tasco Auto โดยช่วงต้นฤดูกาลทำ 18 คะแนนในเกมพบ Binh Chủng Thông Tin และอีก 17 คะแนนในเกมเจอ Hóa Chất Đức Giang Lào Cai ก่อนพาทีมคว้าแชมป์ Hùng Vương Cup 2026 ในเดือนเมษายน
ดังนั้น การเสีย วี ถิ ญือ กวิ่ญ ก่อนทัวร์นาเมนต์ใหญ่ กระทบตัวเลือกเกมรุกริมเสาของเวียดนาม โดยภาระทำคะแนนมีแนวโน้มตกไปที่ 4T และผู้เล่นดาวรุ่งมากขึ้น
เวียดนามเหลือ 13 คน ลุยชิงแชมป์เอเชีย
หลังถอนตัว รายชื่อเวียดนามที่เดินทางมาเทียนจินเหลือ 13 คน ได้แก่
- Nguyễn Khánh Đang
- Lê Thị Yến
- Nguyễn Thị Uyên
- Nguyễn Thị Trà My
- Trần Thị Thanh Thúy
- Phạm Quỳnh Hương
- Bùi Thị Ánh Thảo
- Lưu Thị Huệ
- Trần Thị Bích Thủy
- Lê Như Anh
- Lê Thanh Thúy
- Võ Thị Kim Thoa
- Vi Thị Yến Nhi
ทีมจะมีเวลาฝึกซ้อมที่เทียนจินอีกเพียงช่วงสั้นๆ ก่อนเข้าสู่แมตช์แรก โดยเวียดนามอยู่กลุ่ม C ร่วมกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง จีน ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่งานหนักที่สุด เพราะต้องเจอทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตั้งแต่รอบแรก
ยิ่งเจ็บ เพราะเกาหลีใต้เพิ่งตบเวียดนาม 3-0
คู่แข่งเปิดสนามอย่างเกาหลีใต้ยังมีแผลเก่าที่เวียดนามต้องแก้มือ เพราะทั้งสองทีมเพิ่งเจอกันในรอบรองชนะเลิศ AVC Women’s Cup 2026 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
เกมนั้นเกาหลีใต้ชนะเวียดนามแบบไม่เสียเซต 25-20, 25-19 และ 25-22 ก่อนเดินหน้าคว้าแชมป์รายการ ส่วนเวียดนามกลับมาเอาชนะคาซัคสถานในเกมชิงอันดับ 3
การต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งโดยไม่มี Như Quỳnh จึงเพิ่มโจทย์ให้โค้ช Nguyễn Tuấn Kiệt โดยเฉพาะการหาคนแบ่งภาระเกมรุกจาก Thanh Thúy รวมถึงการจัดสมดุลระหว่างเกมรับเสิร์ฟกับเกมบุกริมเสา
เวียดนามผ่านเข้ามาแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย 2026 หลังคว้าแชมป์ AVC Women’s Nations Cup 2025 ในบ้านตัวเอง ด้วยการชนะฟิลิปปินส์ 3-0 ในนัดชิง และเป็นการคว้าแชมป์รายการระดับรองของเอเชีย 3 ปีติดต่อกัน เมื่อรวมสองสมัยก่อนหน้าที่ใช้ชื่อ AVC Challenge Cup
อย่างไรก็ตาม หากพูดถึงผลงานล่าสุด ต้องแยกจากรายการปี 2026 เพราะ AVC Women’s Cup 2026 แชมป์ตกเป็นของเกาหลีใต้ ส่วนเวียดนามจบอันดับ 3 ไม่ได้เข้าชิงเหมือนปีที่ผ่านมา
ผลงานช่วงหลังจึงทำให้เวียดนามเข้าสู่ชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ด้วยโจทย์หนักอยู่แล้ว และการถอนตัวของ Như Quỳnh ยิ่งทำให้ขุมกำลังบางลงก่อนเจอคู่แข่งระดับแถวหน้าของทวีป
ชิงแชมป์เอเชีย 2026 เดิมพันถึงตั๋วโอลิมปิก
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 แข่งขันที่เทียนจิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม มี 12 ชาติเข้าร่วม ได้แก่ จีน ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น คาซัคสถาน ไชนีสไทเป เกาหลีใต้ อิหร่าน ฮ่องกง จีน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และอิรัก
เดิมพันปีนี้สูงกว่าตำแหน่งแชมป์ทวีป เพราะทีมแชมป์จะได้โควตาโดยตรงไปโอลิมปิกเกมส์ Los Angeles 2028 ขณะที่ 3 ทีมอันดับสูงสุดที่ยังไม่ได้สิทธิ จะคว้าตั๋วไปแข่งขัน FIVB Volleyball World Cup 2027
สำหรับเวียดนาม เป้าหมายแรกจึงต้องผ่านกลุ่ม C ให้ได้ก่อน แต่การเสียหนึ่งในหัวเสาที่ทำคะแนนสม่ำเสมอที่สุดของทีมในเวลาที่แทบไม่มีโอกาสเรียกผู้เล่นมาทดแทน ทำให้เส้นทางที่ยากอยู่แล้วเพิ่มระดับขึ้นอีกขั้น
ส่วนแฟนวอลเลย์บอลไทย เรื่องนี้น่าจับตาเช่นกัน เพราะไทยและเวียดนามอยู่คนละกลุ่ม หากทั้งสองทีมผ่านเข้าสู่รอบลึก มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งในทัวร์นาเมนต์ที่มีทั้งแชมป์เอเชียและตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมไทย ช่องถ่ายทอดสด ลุ้นไปโอลิมปิก
- ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก
- ย้อน 3 แชมป์เอเชีย วอลเลย์บอลหญิงไทย ก่อนล่าตั๋วโอลิมปิก-แชมป์สมัย 4
แหล่งข่าวอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: