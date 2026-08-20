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ปภ. แจ้งเตือนประชาชน ฝนตกหนัก ระดับน้ำสูง หลายพื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน ให้ยกของขึ้นที่สูง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:05 น.
ปภ. แจ้งเตือนประชาชน ฝนตกหนัก ระดับน้ำสูง หลายพื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน ให้ยกของขึ้นที่สูง

ปภ. แจ้งเตือนประชาชน ฝนตกหนัก ระดับน้ำสูง หลายพื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน ให้ยกของขึ้นที่สูง หากต้องการอพยพให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยด่วน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนจากสาถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเป็นข้อความที่ส่งผ่านระบบ Cell Broadcast ไปยังประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 19 ส.ค. 2569 เวลา 22.30 น. ระดับน้ำในแม่น้ำน่าน ที่สถานี N.13A (บ้านบุญนาค) อ.เวียงสา ล้นตลิ่ง และสูงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าจะมีระดับน้ำสูงสุด ที่ระดับ 10.17 ม. ในวันพรุ่งนี้ เวลา 08.00 น. ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำน่าน/คลองสาขา โดยเฉพาะ ต.กลางเวียง ต.ไหล่น่าน ต.ขึ่ง ต.ส้าน อ.เวียงสา และพื้นที่ใกล้เคียง ยกของขึ้นที่สูงทันที เคลื่อนย้ายรถทันที อพยพกลุ่มเปราะบาง หากต้องการอพยพ ขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.ในพื้นที่โดยด่วน”

ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วม ต.กลางเวียง ต.ไหล่น่าน ต.ขึ่ง ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

วันที่ 20 ส.ค. 2569 เวลา 8.19 น. ในพื้นที่ อ.เมืองนครพนม มีฝนตกต่อเนื่อง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถ เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง หากต้องการความช่วยเหลือ ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ในพื้นที่ หรือสายด่วนนิรภัย 1784

วันที่ 20 ส.ค. 2569 เวลา 8.47 น. ในพื้นที่ อ.วังชิ้น มีฝนตกต่อเนื่อง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถ เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง หากต้องการความช่วยเหลือ ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ในพื้นที่ หรือสายด่วนนิรภัย 1784

วันที่ 20 ส.ค. 2569 เวลา 9.19 น. ในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย มีฝนตกต่อเนื่อง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา โดยเฉพาะ ต.ห้วยโป่ง ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน/ อ.ขุนยวม/ อ.แม่สะเรียง/ อ.สบเมย และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถ เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 20 ส.ค. 2569 เวลา 9.36 น. ระดับน้ำในคลองชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และอาจล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลอง และที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะบริเวณ ม. 3 บ้านชมพู ม.5 บ้านปลวกง่าม ม.2 บ้านน้ำปาด ต.ชมพู อ.เนินมะปราง และพื้นที่ข้างเคียง ขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถ เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 11:05 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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