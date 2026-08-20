ชาวบ้านแตกตื่น หญิงสาววัย 26 เดินแก้ผ้า เพ้อหาแฟนหนุ่ม เพื่อนสนิทเผย เคยมีฐานะดี
ชาวบ้านแตกตื่น หญิงสาววัย 26 เดินแก้ผ้ากลางถนน จ.อุดรฯ เพ้อหาแฟนหนุ่ม เพื่อนสนิทเผย เคยมีฐานะดี คาดหลอนยาเสพติด
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา ในพื้นที่ชุมชนหนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังพบหญิงสาวอายุ 26 ปี ทราบชื่อต่อมาคือ “เบียร์” เดินอยู่บนถนนในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อน ไม่สวมเสื้อผ้า พร้อมกับสูบบุหรี่ไปด้วย ท่ามกลางความตกใจของผู้พบเห็น จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านไปถึง ได้เร่งนำเสื้อผ้ามาให้หญิงคนดังกล่าวสวมใส่เพื่อความมิดชิดและปลอดภัย พร้อมพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อม โดยหญิงสาวอยู่ในอาการเหม่อลอยคล้ายขาดสติ ให้การเพียงว่ากำลังเดินตามหาแฟนหนุ่มชื่อ “เก้งน้อย” และขอให้เจ้าหน้าที่พาไปพบ เจ้าหน้าที่จึงช่วยเหลือนำตัวส่งกลับบ้านพักในพื้นที่บ้านหนองตุ
จากการสอบถามเพื่อนสนิท เปิดเผยว่า เดิมทีหญิงสาวรายนี้มีฐานะทางครอบครัวค่อนข้างดี เคยเดินทางไปทำงานที่บาร์ในเมืองพัทยาจนมีรายได้ดี มีเงินทองใส่เต็มตัว แต่หลังจากกลับมาอยู่บ้านสังเกตเห็นพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด คาดว่าอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดจนเกิดอาการหลอนและขาดสติ เดินแก้ผ้าตามที่ปรากฏ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวส่งกลับให้อยู่ในความดูแลของครอบครัว พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งตัวตรวจประเมินอาการและรับการบำบัดรักษาฟื้นฟูต่อไป
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