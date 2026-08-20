จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง
จองกุก BTS คว้าตำแหน่ง ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนโหวตถล่มทลาย 31 ล้านเสียง ตอกย้ำความฮอตไร้ขีดจำกัด
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 นิตยสาร Netizens Choice Magazine ประกาศชื่อ จองกุก (Jungkook) สมาชิกวง BTS ผงาดคว้าอันดับ 1 Most Handsome Man Alive 2026 หรือ ผู้ชายที่หล่อที่สุดโลก ประจำปี 2026 จาก Netizens Choice หลังได้รับคะแนนโหวตถล่มทลายจากอาร์มี่ทั่วโลกมากกว่า 31 ล้านเสียง
รางวัลดังกล่าวถือเป็นครั้งที่ 2 ของ จองกุก BTS แล้ว เนื่องจากในปี 2023 เขาเคยได้รับการยกย่องให้เป็น Most Handsome Man Alive 2023 หรือ ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก ประจำปี 2023 มาก่อนแล้ว
ตลอดแคมเปญแฮชแท็ก 21 สัปดาห์บนแพลตฟอร์ม X ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม จองกุกกวาดคะแนนผ่านแฮชแท็กไปมากกว่า 370,000 ครั้ง ซึ่งเป็นยอดสูงที่สุดของผู้เข้าชิงทั้งหมด ผสานกับพลังขับเคลื่อนจากเหล่าอาร์มี่ (ARMY) ผ่านทุกช่องทางจนยอดโหวตพุ่งทะลุ 31 ล้านเสียง
หลังจากนี้ ทางนิตยสาร Netizens Choice Magazine จะเตรียมจัดแคมเปญฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่ ทั้งการขึ้นป้ายบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์ (Times Square) นิวยอร์ก พร้อมด้วยขบวนรถบรรทุกเฉลิมฉลอง และจะมีการเขียนบทความทั้งในสื่อดิจิทัล และสื่อสิ่งพิมพ์ของนิตยสาร Netizens Choice ฉบับกลางปี 2026 ที่กำลังจะวางจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้ด้วย
เรียกได้ว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้ตอกย้ำระดับความฮอตและความนิยมในระดับนานาชาติของ จองกุก BTS ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
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อ้างอิงจาก : netizenschoice
ภาพจาก : IG mnijungkook, bts.bighitofficial
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