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จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 19:31 น.
จองกุก BTS คว้าตำแหน่ง ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

จองกุก BTS คว้าตำแหน่ง ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนโหวตถล่มทลาย 31 ล้านเสียง ตอกย้ำความฮอตไร้ขีดจำกัด

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 นิตยสาร Netizens Choice Magazine ประกาศชื่อ จองกุก (Jungkook) สมาชิกวง BTS ผงาดคว้าอันดับ 1 Most Handsome Man Alive 2026 หรือ ผู้ชายที่หล่อที่สุดโลก ประจำปี 2026 จาก Netizens Choice หลังได้รับคะแนนโหวตถล่มทลายจากอาร์มี่ทั่วโลกมากกว่า 31 ล้านเสียง

รางวัลดังกล่าวถือเป็นครั้งที่ 2 ของ จองกุก BTS แล้ว เนื่องจากในปี 2023 เขาเคยได้รับการยกย่องให้เป็น Most Handsome Man Alive 2023 หรือ ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก ประจำปี 2023 มาก่อนแล้ว

จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง-1
ภาพจาก : netizenschoice

ตลอดแคมเปญแฮชแท็ก 21 สัปดาห์บนแพลตฟอร์ม X ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม จองกุกกวาดคะแนนผ่านแฮชแท็กไปมากกว่า 370,000 ครั้ง ซึ่งเป็นยอดสูงที่สุดของผู้เข้าชิงทั้งหมด ผสานกับพลังขับเคลื่อนจากเหล่าอาร์มี่ (ARMY) ผ่านทุกช่องทางจนยอดโหวตพุ่งทะลุ 31 ล้านเสียง

หลังจากนี้ ทางนิตยสาร Netizens Choice Magazine จะเตรียมจัดแคมเปญฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่ ทั้งการขึ้นป้ายบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์ (Times Square) นิวยอร์ก พร้อมด้วยขบวนรถบรรทุกเฉลิมฉลอง และจะมีการเขียนบทความทั้งในสื่อดิจิทัล และสื่อสิ่งพิมพ์ของนิตยสาร Netizens Choice ฉบับกลางปี 2026 ที่กำลังจะวางจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้ด้วย

เรียกได้ว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้ตอกย้ำระดับความฮอตและความนิยมในระดับนานาชาติของ จองกุก BTS ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง-2
ภาพจาก : IG bts.bighitofficial
จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง-3
ภาพจาก : IG bts.bighitofficial
จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง-4
ภาพจาก : IG bts.bighitofficial
จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง-5
ภาพจาก : IG bts.bighitofficial
จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง-6
ภาพจาก : IG mnijungkook

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อ้างอิงจาก : netizenschoice

ภาพจาก : IG mnijungkook, bts.bighitofficial

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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