ชนวินาศบราซิล รถบรรทุกเสยมินิบัสขนคนป่วย ดับพุ่ง 23 ศพ หนักสุดรอบหลายปี
เกิดอุบัติเหตุรุนแรงในประเทศบราซิล รถมินิบัสที่พาผู้ป่วยและผู้ติดตามเดินทางไปรับการรักษา ชนประสานงากับรถบรรทุกบนทางหลวง BR-373 รัฐปารานา มีผู้เสียชีวิต 23 ราย รวมเด็ก 2 คน และบาดเจ็บอีก 5 คน
ขณะที่หลักฐานเบื้องต้นของตำรวจชี้ว่ารถบรรทุกอาจข้ามเข้าสู่ช่องทางสวนก่อนเกิดการชน แต่การสอบสวนหาสาเหตุยังไม่เสร็จสิ้น
อุบัติเหตุเกิดเวลาประมาณ 03.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณกิโลเมตรที่ 209 ของทางหลวง BR-373 ในเมืองอีปิรังกา รัฐปารานา
จุดเกิดเหตุเป็นถนนที่มีการจราจรสวนทางกัน รถมินิบัสเป็นของสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองอิมบิตูวา กำลังพาผู้ป่วยและผู้ติดตามไปยังโรงพยาบาลในเขตมหานครกูรีตีบา
แรงปะทะทำให้มีผู้เสียชีวิต 23 ราย แบ่งเป็นผู้หญิง 13 ราย ผู้ชาย 8 ราย และเด็ก 2 ราย ผู้เสียชีวิต 22 คนอยู่บนรถมินิบัส ส่วนอีกคนเป็นคนขับรถบรรทุก ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด 5 คน ในจำนวนนี้ 3 คนมีอาการสาหัส ถูกนำส่งโรงพยาบาลในเมืองปอนตาโกรสซา
ตำรวจทางหลวงกลางบราซิล หรือ PRF และตำรวจพลเรือนรัฐปารานา ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพบหลักฐานเบื้องต้นว่ารถบรรทุกอาจข้ามเข้าไปในช่องทางจราจรฝั่งตรงข้าม ก่อนชนประสานงากับรถมินิบัส อย่างไรก็ตาม
ตำรวจพลเรือนได้เปิดสำนวนสอบสวนแล้ว ส่วน PRF เตรียมจัดทำรายงานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบการหาสาเหตุ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยใดทำให้รถบรรทุกออกจากช่องทางของตัวเอง
ลูอิส เบอร์เตลี หัวหน้าสำนักงาน PRF เมืองปอนตาโกรสซา ให้ข้อมูลว่าหลักฐานที่พบมีน้ำหนักไปทางความผิดพลาดของรถบรรทุก แต่ย้ำว่าการตรวจสอบยังดำเนินอยู่ ขณะเกิดเหตุไม่มีฝนหรือหมอกบดบังทัศนวิสัย
เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่คนขับรถบรรทุกอาจหลับใน เบอร์เตลีระบุว่ายังเป็นหนึ่งในสมมติฐานที่เป็นไปได้จากช่วงเวลาที่เกิดเหตุและสภาพอากาศ แต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องรอผลตรวจพิสูจน์ก่อน จึงยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุว่าการหลับในเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
PRF ยังตรวจพบว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือทาโคกราฟของรถบรรทุกทำงานไม่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าความผิดปกตินี้เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ รถบรรทุกใช้สำหรับขนส่งสัตว์และไม่มีสินค้าอยู่บนรถในช่วงที่เกิดเหตุ
รถบรรทุกเป็นของบริษัท Meggatrans Transportes บริษัทแจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและรอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ
ส่วนเทศบาลเมืองอิมบิตูวาให้ข้อมูลว่า รถมินิบัสเพิ่งนำมาใช้งานประมาณ 2 เดือน เอกสารประจำรถและประกันภัยอยู่ในสถานะถูกต้อง
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจสถานที่ กู้ร่างผู้เสียชีวิต และเคลื่อนย้ายซากรถ ทำให้ถนนบริเวณเกิดเหตุต้องปิดการจราจรเป็นเวลาหลายชั่วโมง
ขณะที่ตำรวจวิทยาศาสตร์รัฐปารานาระดมเจ้าหน้าที่จากหลายเมืองเพื่อช่วยตรวจและยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต
PRF ระบุว่า เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้เสียชีวิต นี่เป็นอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่หน่วยงานบันทึกในรัฐปารานานับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ครั้งนั้นเกิดเหตุรถบัสประสบอุบัติเหตุบนทางหลวง BR-376 มีผู้เสียชีวิต 19 ราย
ราตินโญ จูเนียร์ ผู้ว่าการรัฐปารานา ประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา 3 วัน หลังเกิดเหตุ
ขณะที่ตำรวจพลเรือนและ PRF ยังคงตรวจสอบหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการชน รวมถึงปัจจัยจากคนขับและสภาพรถ ก่อนสรุปผลอย่างเป็นทางการ
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Associated Press, Brazilian police say at least 23 killed in minibus and truck crash
- Folha de S.Paulo, PRF diz que caminhão teria invadido faixa contrária em acidente com 23 mortos
- Folha de S.Paulo, Acidente entre micro-ônibus e carreta deixa 23 mortos no Paraná
- Folha de S.Paulo, Acidente na BR-373 é o mais grave do Paraná desde 2021, diz PRF
- hanoimoi.vn
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