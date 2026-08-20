ข่าวต่างประเทศ

ชนวินาศบราซิล รถบรรทุกเสยมินิบัสขนคนป่วย ดับพุ่ง 23 ศพ หนักสุดรอบหลายปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 21:01 น.
ภาพจาก : PRF

เกิดอุบัติเหตุรุนแรงในประเทศบราซิล รถมินิบัสที่พาผู้ป่วยและผู้ติดตามเดินทางไปรับการรักษา ชนประสานงากับรถบรรทุกบนทางหลวง BR-373 รัฐปารานา มีผู้เสียชีวิต 23 ราย รวมเด็ก 2 คน และบาดเจ็บอีก 5 คน

ขณะที่หลักฐานเบื้องต้นของตำรวจชี้ว่ารถบรรทุกอาจข้ามเข้าสู่ช่องทางสวนก่อนเกิดการชน แต่การสอบสวนหาสาเหตุยังไม่เสร็จสิ้น

อุบัติเหตุเกิดเวลาประมาณ 03.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณกิโลเมตรที่ 209 ของทางหลวง BR-373 ในเมืองอีปิรังกา รัฐปารานา

จุดเกิดเหตุเป็นถนนที่มีการจราจรสวนทางกัน รถมินิบัสเป็นของสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองอิมบิตูวา กำลังพาผู้ป่วยและผู้ติดตามไปยังโรงพยาบาลในเขตมหานครกูรีตีบา

แรงปะทะทำให้มีผู้เสียชีวิต 23 ราย แบ่งเป็นผู้หญิง 13 ราย ผู้ชาย 8 ราย และเด็ก 2 ราย ผู้เสียชีวิต 22 คนอยู่บนรถมินิบัส ส่วนอีกคนเป็นคนขับรถบรรทุก ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด 5 คน ในจำนวนนี้ 3 คนมีอาการสาหัส ถูกนำส่งโรงพยาบาลในเมืองปอนตาโกรสซา

ตำรวจทางหลวงกลางบราซิล หรือ PRF และตำรวจพลเรือนรัฐปารานา ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพบหลักฐานเบื้องต้นว่ารถบรรทุกอาจข้ามเข้าไปในช่องทางจราจรฝั่งตรงข้าม ก่อนชนประสานงากับรถมินิบัส อย่างไรก็ตาม

ตำรวจพลเรือนได้เปิดสำนวนสอบสวนแล้ว ส่วน PRF เตรียมจัดทำรายงานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบการหาสาเหตุ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยใดทำให้รถบรรทุกออกจากช่องทางของตัวเอง

ลูอิส เบอร์เตลี หัวหน้าสำนักงาน PRF เมืองปอนตาโกรสซา ให้ข้อมูลว่าหลักฐานที่พบมีน้ำหนักไปทางความผิดพลาดของรถบรรทุก แต่ย้ำว่าการตรวจสอบยังดำเนินอยู่ ขณะเกิดเหตุไม่มีฝนหรือหมอกบดบังทัศนวิสัย

เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่คนขับรถบรรทุกอาจหลับใน เบอร์เตลีระบุว่ายังเป็นหนึ่งในสมมติฐานที่เป็นไปได้จากช่วงเวลาที่เกิดเหตุและสภาพอากาศ แต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องรอผลตรวจพิสูจน์ก่อน จึงยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุว่าการหลับในเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ

PRF ยังตรวจพบว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือทาโคกราฟของรถบรรทุกทำงานไม่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าความผิดปกตินี้เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ รถบรรทุกใช้สำหรับขนส่งสัตว์และไม่มีสินค้าอยู่บนรถในช่วงที่เกิดเหตุ

รถบรรทุกเป็นของบริษัท Meggatrans Transportes บริษัทแจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและรอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ

ส่วนเทศบาลเมืองอิมบิตูวาให้ข้อมูลว่า รถมินิบัสเพิ่งนำมาใช้งานประมาณ 2 เดือน เอกสารประจำรถและประกันภัยอยู่ในสถานะถูกต้อง

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจสถานที่ กู้ร่างผู้เสียชีวิต และเคลื่อนย้ายซากรถ ทำให้ถนนบริเวณเกิดเหตุต้องปิดการจราจรเป็นเวลาหลายชั่วโมง

ขณะที่ตำรวจวิทยาศาสตร์รัฐปารานาระดมเจ้าหน้าที่จากหลายเมืองเพื่อช่วยตรวจและยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต

PRF ระบุว่า เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้เสียชีวิต นี่เป็นอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่หน่วยงานบันทึกในรัฐปารานานับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ครั้งนั้นเกิดเหตุรถบัสประสบอุบัติเหตุบนทางหลวง BR-376 มีผู้เสียชีวิต 19 ราย

ราตินโญ จูเนียร์ ผู้ว่าการรัฐปารานา ประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา 3 วัน หลังเกิดเหตุ

ขณะที่ตำรวจพลเรือนและ PRF ยังคงตรวจสอบหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการชน รวมถึงปัจจัยจากคนขับและสภาพรถ ก่อนสรุปผลอย่างเป็นทางการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หญิงสาวช็อก! เจอค้างคาวตกโถส้วม รีบช่วยเหลือจนปลอดภัย คาดหนีร้อนหาน้ำกิน ข่าวต่างประเทศ

หญิงสาวช็อก! เจอค้างคาวตกโถส้วม รีบช่วยเหลือจนปลอดภัย คาดหนีร้อนหาน้ำกิน

2 นาที ที่แล้ว
กรรมติดจรวด? CEO เคยไล่ออก 900 พนง.ผ่าน Zoom วันนี้โดนไล่ออกเอง ข่าวต่างประเทศ

กรรมติดจรวด? CEO เคยไล่ออก 900 พนง.ผ่าน Zoom วันนี้โดนไล่ออกเอง

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชนวินาศบราซิล รถบรรทุกเสยมินิบัสขนคนป่วย ดับพุ่ง 23 ศพ หนักสุดรอบหลายปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความหวังใหม่ ยามะเร็งผิวหนัง mRNA ผ่านเฟส 3 ลดเป็นซ้ำ-แพร่กระจาย สุขภาพและการแพทย์

ความหวังใหม่ ยามะเร็งผิวหนัง mRNA ผ่านเฟส 3 ลดเป็นซ้ำ-แพร่กระจาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัคโซดัม นางเอกเกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ข่าวต่างประเทศ

นางเอกสาว สู้มะเร็งไทรอยด์ ช็อกพบก้อนเนื้อ 13 ก้อน ยอมรับทรมานมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองกุก BTS คว้าตำแหน่ง ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง บันเทิง

จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง เทคโนโลยี

แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบ 3 คดีป้าดา ปมพิพาทวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

งานเข้า “ป้าดา” และพวก ตำรวจสอบ 3 คดี จ่อเพิ่มข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง ข่าว

โหดมาก! นศ.พยาบาล ใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน แถมขู่สาดน้ำกรด ฉุนโดนทวงค่าจ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดสถิติหวย 1 กันยายน 10 ปี เลขท้าย 2 ตัว 10 งวด ไม่เคยออกซ้ำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดปมรถไฟญี่ปุ่นชนคนงาน 4 ศพ ขั้นตอนเตือนทำแล้ว เหตุใดยังเกิดอุบัติเหตุ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าสื่อจ่อไมค์ถามความรู้สึกเพื่อน เรย์ แม็คโดนัลด์ บันเทิง

ดราม่าซ้ำ จ่อไมค์ถามเพื่อน เรย์ แมคโดนัลด์ รู้สึกยังไง หลังสูญเสียกะทันหัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมฝึกบิน เครื่องบินขับไล่ Gripen พระองค์แรกของโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เวียดนาม รอบชิงอาเซียน 2026 ทรูวิชั่นส์เปิดดูฟรี นัดแรก 22 ส.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเขียนโน้ต ขอฝากท้องมื้อสุดท้าย เจ้าของร้านเห็นผิดสังเกต เร่งติดต่อช่วยทันที

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 5 หมอเถื่อน จบ ม.3 ดู YouTube รับจัดฟัน-ทำฟันริมฟุตบาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรแกรมนัดชิงอาเซียนคัพ 2026 ลุ้นแชมป์สมัย 8 ไทยรีแมตช์เวียดนาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวมะกัน ฟ้องบริษัทผลิตไม้แบดยี่ห้อดัง หลังก้านไม้เสียบเด็ก 6 ขวบดับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็นเริม เท่ากับสำส่อนทางเพศจริงหรือไม่ ไม่น่าอายอย่างที่คิด สุขภาพและการแพทย์

เป็นเริม เท่ากับสำส่อนทางเพศจริงหรือไม่ ไม่น่าอายอย่างที่คิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม กุยบุรี คัด 20 ต้น สร้างพระโกศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าว

บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม กุยบุรี คัด 20 ต้น สร้างพระโกศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ชาคริต เคาะรถบอก เรย์ แมคโดนัลด์ เคลื่อนร่างถึงวัดยางพระอารามหลวง บันเทิง

เผยนาที ชาคริต เคาะรถบอก เรย์ แมคโดนัลด์ เคลื่อนร่างถึงวัดยางพระอารามหลวง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

สรุปครบ TH-AI Passport ทำอะไรได้บ้าง ฟรีจริงไหม ใช้ AI ได้แค่ไหน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 13.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย VS ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 13.00 น.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 21:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความหวังใหม่ ยามะเร็งผิวหนัง mRNA ผ่านเฟส 3 ลดเป็นซ้ำ-แพร่กระจาย

ความหวังใหม่ ยามะเร็งผิวหนัง mRNA ผ่านเฟส 3 ลดเป็นซ้ำ-แพร่กระจาย

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
จองกุก BTS คว้าตำแหน่ง ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

จองกุก BTS ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก 2026 กวาดคะแนนถล่มทลาย 31 ล้านเสียง

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 20/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

แนะทริก พ่อค้าแม่ค้าใช้ Gemini AI ช่วยขายของ ได้ยังไงบ้าง

เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2569
Back to top button