หามเด็ก ม.ต้น อินเดีย 34 คนส่งโรงพยาบาล คนครัวส่งผงซักฟอกให้ปรุงแทนเกลือ
หามเด็ก ม.ต้น อินเดีย 34 คนส่งโรงพยาบาล คนครัวส่งผงซักฟอกให้ปรุงแทนเกลือ ล่าสุดอาการเด็กปลอดภัยแล้ว ยังไม่มีการแจ้งความ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม สำนักข่าว อินเดียนเอ็กซ์เพลส รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเด็กชั้นมัธยมต้น 34 คน ภายในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ส่งโรงพยาบาล ภายหลังจากที่คนครัวได้ส่งผงซักฟอกให้นักเรียนรับประทานโดยไม่ได้ตั้งใจ
โดยอ้างอิงจากผู้อำนวยการโรงเรียนระบุว่า นักเรียนได้ขอเกลือมาปรุงในอาหารเพิ่ม ซึ่งทางคนครัวส่งผิดแทนที่จะส่งเกลือ แต่ส่งผงซักฟอก มาแทน ส่งผลให้เด็ก 34 คนมีอาการป่วย และต้องนำส่งโรงพยาบาล
โดยหลานของคนครัวได้บอกว่าเธอต้องการเกลือ ซึ่งทางคนครัวก็ส่งให้ และทำให้นักเรียนคนอื่นๆขอเกลือมาเติมเช่นกัน โดยไม่รู้ว่านั่นคือผงซักฟอก
ก่อนที่เด็กจะเริ่มรู้สึกแสบคอและปวดท้อง จนต้องนำส่งโรงพยาบาล เคราะห์ดีทั้งหมดได้รับการรักษาและพ้นขีดอันตรายหมดแล้ว และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งความแต่อย่างใด
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