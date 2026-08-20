ภรรยาเศร้า วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโสเสียชีวิต ร่างกายไม่ต้องทรมานอีก

ภรรยาโพสต์เศร้า วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตวัย 84 ปี ปิดตำนานดาวร้ายผมขาว เปิดใจเศร้า ร่างกายไม่ต้องทรมานอีก
เพจ ดาราภาพยนตร์ แจ้งข่าวเศร้า วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ หรือที่คนในวงการคุ้นเคยในชื่อ คมกฤช ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโส ตำนานดาวร้ายผมขาว เสียชีวิตวัย 84 ปี เมื่อเวลา 01.20 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569 หลังจากเข้ารับการรักษาตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 11 วัน ณ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างรักษาตัวแพทย์เจาะไขกระดูกเพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการ ขณะที่สุขภาพของนักแสดงคนดังมีอาการเพิ่มขึ้น ยิ่งรักษาตัวนานร่างกายยิ่งมีปัญหาสุขภาพตามมา
ก่อนหน้านี้เขาสู้กับปัญหาสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยล้มป่วยด้วยโรคหัวใจ จากนั้นเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ กระทั่งปีนี้อาการป่วยทรุดหนักขึ้น ทั้งอาการขดลวดทำบอลลูนหัวใจเสื่อมสภาพ ภาวะลิ้นหัวใจรั่ว และโรคไต ค่ารักษาพุ่งสูงถึง 8 แสนบาท ด้านมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงจึงมอบเงินช่วยเหลือเพื่อรักษาตัว
ขณะที่ภรรยาของโพสต์แจ้งข่าวการจากไปของวิศิษฐ์ พร้อมข้อความถึงคนรักว่า “ไปสู่ภูมิภพที่ดีดีนะคนดี ลุงหมูหมดลมแล้วตอนตี 1.20 น.ของวันพฤหัสวันนี้ที่รพ.ไม่ต้องทนทรมานร่างกายอีกต่อไป #ใจหาย เมื่อได้รับโทรแจ้งจากรพ. ต่อไปนี้ไม่มีใครให้บ่นให้ทะเลาะกันอีกแล้ว ไปสู่สุขคตินะที่รัก”
“#นอนไม่หลับ หลับไม่ลงเราไม่มีเวลาให้กันอีกแล้ว รู้ว่าต้องจากแต่ก็หวังว่าไม่จากตอนนี้ หนีเราไปก่อน ขอให้ไปเป็นเทวดาบนฟ้านะพี่หมู เมื่อเช้าวันพุธนำสังฆทานไปถวายพระที่วัดมะกอก ในนาม คมกฤช ยุตติยงค์ ให้แล้วนะ รับบุญนำทางไปด้วยจ่ะ”
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