ประวัติ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว ผู้โลดแล่นในวงการมากว่า 6 ทศวรรษ

ย้อนประวัติ หมู วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว ผู้โลดแล่นในเส้นทางวงการบันเทิงมากว่า 6 ทศวรรษ
วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2505 จากวันแรกที่ก้าวเข้าสู่โลกมายา วิศิษฐ์ได้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลงานภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ แต่ภาพจำของเขาที่สร้างชื่อเสียงรวมถึงสร้างภาพจำให้กับแฟนละครได้ชนิดที่ไม่เคยลืมเลือนเลย ก็คือการรับบทบาทเป็น ตัวร้าย ซึ่ง วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ก็ตีบทแตก สื่อสารตัวละครออกมาได้ร้ายสะใจคนดู
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ท่านจึงเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ผ่านยุคเปลี่ยนผ่านของวงการบันเทิงไทย ตั้งแต่ยุคภาพยนตร์เฟื่องฟูมาจนถึงยุคละครโทรทัศน์ ชื่อของ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ หรือ คมกฤช ยุตติยงค์ จึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อของนักแสดงรุ่นเก่า หากแต่เป็นชื่อของศิลปินผู้ทำงานอยู่เบื้องหน้าแสงไฟมาอย่างยาวนาน รวมแล้วกว่า 6 ทศวรรษ
บั้นปลายชีวิต ที่ต้องสู้กับปัญหาสุขภาพรุมเร้า
ในปี พ.ศ. 2562 วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่โรงพยาบาลราชวิถี หลังการผ่าตัดยังต้องพักรักษาตัวและทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย
ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2563 วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังเกิดอาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่เต็มปอด เบื้องต้นได้รับการวินิฉัยว่า มีอาการหัวใจขาดเลือด และน้ำท่วมปอด แพทย์สั่งให้แอดมิตในทันที อาการเหล่านี้เกิดจากการตีบของเส้นเลือดเส้นเดิมที่ได้เข้ารับการรักษาเมื่อปี 62
จากนั้นข่าวของ หมู วิศิษฐ์ ก็เงียบหายไป กระทั่งในเดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมา หน่อย ณัฐนี ตำนานปอบหยิบ เป็นตัวแทนของ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ได้เดินทางนำเงินสดจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น หลังจากได้ทราบว่าทางครอบครัว วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ กำลังประสบปัญหาทางด้านทางเงิน เนื่องจากการรักษาอาการป่วยของอาหมูนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
11 วันสุดท้าย ก่อนการจากลา
วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลราชวิถี อีกครั้ง โดยทางภรรยา ให้สัมภาษณ์กับเพจ ดาราภาพยนตร์ ว่า แพทย์ได้เจาะไขกระดูกเพื่อนำไปตรวจหาสาเหตุของอาการ ขณะที่สุขภาพของนักแสดงอาวุโสมีอาการเพิ่มขึ้นตามลำดับ ยิ่งรักษาตัวนาน ร่างกายก็ยิ่งมีปัญหาสุขภาพตามมา
กระทั่งในเวลา 01.20 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569 ภรรยาได้รับสายจากทางโรงพยาบาล ระบุว่า วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว สิริอายุ 84 ปี
กว่า 6 ทศวรรษบนเส้นทางนักแสดง วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ อาจไม่ได้เป็นพระเอกที่ยืนอยู่กลางแสงไฟ แต่เขาเป็น ดาวร้าย ซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงสมทบที่ช่วยเติมเต็มเรื่องราว และดำเนินเรื่องราวบนจอแก้วมาหลายยุคหลายสมัย
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อ้างอิงจาก : ดาราภาพยนตร์
ภาพจาก : FB จารุทรรศน์ รักษาชัฎ สกุลเดิม
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