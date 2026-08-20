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ประวัติ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว ผู้โลดแล่นในวงการมากว่า 6 ทศวรรษ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 10:26 น.
ประวัติ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว ผู้โลดแล่นในวงการมากว่า 6 ทศวรรษ

ย้อนประวัติ หมู วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว ผู้โลดแล่นในเส้นทางวงการบันเทิงมากว่า 6 ทศวรรษ

วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2505 จากวันแรกที่ก้าวเข้าสู่โลกมายา วิศิษฐ์ได้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลงานภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ แต่ภาพจำของเขาที่สร้างชื่อเสียงรวมถึงสร้างภาพจำให้กับแฟนละครได้ชนิดที่ไม่เคยลืมเลือนเลย ก็คือการรับบทบาทเป็น ตัวร้าย ซึ่ง วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ก็ตีบทแตก สื่อสารตัวละครออกมาได้ร้ายสะใจคนดู

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ท่านจึงเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ผ่านยุคเปลี่ยนผ่านของวงการบันเทิงไทย ตั้งแต่ยุคภาพยนตร์เฟื่องฟูมาจนถึงยุคละครโทรทัศน์ ชื่อของ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ หรือ คมกฤช ยุตติยงค์ จึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อของนักแสดงรุ่นเก่า หากแต่เป็นชื่อของศิลปินผู้ทำงานอยู่เบื้องหน้าแสงไฟมาอย่างยาวนาน รวมแล้วกว่า 6 ทศวรรษ

ประวัติ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว ผู้โลดแล่นในวงการมากว่า 6 ทศวรรษ-4
ภาพจาก : FB จารุทรรศน์ รักษาชัฎ สกุลเดิม

บั้นปลายชีวิต ที่ต้องสู้กับปัญหาสุขภาพรุมเร้า

ในปี พ.ศ. 2562 วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่โรงพยาบาลราชวิถี หลังการผ่าตัดยังต้องพักรักษาตัวและทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย

ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2563 วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังเกิดอาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่เต็มปอด เบื้องต้นได้รับการวินิฉัยว่า มีอาการหัวใจขาดเลือด และน้ำท่วมปอด แพทย์สั่งให้แอดมิตในทันที อาการเหล่านี้เกิดจากการตีบของเส้นเลือดเส้นเดิมที่ได้เข้ารับการรักษาเมื่อปี 62

จากนั้นข่าวของ หมู วิศิษฐ์ ก็เงียบหายไป กระทั่งในเดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมา หน่อย ณัฐนี ตำนานปอบหยิบ เป็นตัวแทนของ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ได้เดินทางนำเงินสดจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น หลังจากได้ทราบว่าทางครอบครัว วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ กำลังประสบปัญหาทางด้านทางเงิน เนื่องจากการรักษาอาการป่วยของอาหมูนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

สิ้น วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบสิริอายุ 84 ปี

11 วันสุดท้าย ก่อนการจากลา

วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลราชวิถี อีกครั้ง โดยทางภรรยา ให้สัมภาษณ์กับเพจ ดาราภาพยนตร์ ว่า แพทย์ได้เจาะไขกระดูกเพื่อนำไปตรวจหาสาเหตุของอาการ ขณะที่สุขภาพของนักแสดงอาวุโสมีอาการเพิ่มขึ้นตามลำดับ ยิ่งรักษาตัวนาน ร่างกายก็ยิ่งมีปัญหาสุขภาพตามมา

กระทั่งในเวลา 01.20 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569 ภรรยาได้รับสายจากทางโรงพยาบาล ระบุว่า วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว สิริอายุ 84 ปี

กว่า 6 ทศวรรษบนเส้นทางนักแสดง วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ อาจไม่ได้เป็นพระเอกที่ยืนอยู่กลางแสงไฟ แต่เขาเป็น ดาวร้าย ซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงสมทบที่ช่วยเติมเต็มเรื่องราว และดำเนินเรื่องราวบนจอแก้วมาหลายยุคหลายสมัย

ประวัติ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว ผู้โลดแล่นในวงการมากว่า 6 ทศวรรษ
ภาพจาก : FB จารุทรรศน์ รักษาชัฎ สกุลเดิม
ประวัติ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว ผู้โลดแล่นในวงการมากว่า 6 ทศวรรษ-5
ภาพจาก : FB จารุทรรศน์ รักษาชัฎ สกุลเดิม
ประวัติ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว ผู้โลดแล่นในวงการมากว่า 6 ทศวรรษ-2
ภาพจาก : FB จารุทรรศน์ รักษาชัฎ สกุลเดิม
ประวัติ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว ผู้โลดแล่นในวงการมากว่า 6 ทศวรรษ-1
ภาพจาก : FB จารุทรรศน์ รักษาชัฎ สกุลเดิม

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อ้างอิงจาก : ดาราภาพยนตร์

ภาพจาก : FB จารุทรรศน์ รักษาชัฎ สกุลเดิม

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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