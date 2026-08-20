“ดร.เสรี” กังวลน้ำท่วมน่านปีหน้า รุนแรงขึ้นอีก หวั่นสูญเสียมากขึ้น หลังท่วม 3 ปีติด
ดร.เสรี กังวลน้ำท่วมน่านปีหน้า รุนแรงขึ้นอีก หวั่นสูญเสียมากขึ้น หลังท่วม 3 ปีติด ชี้หัวใจของระบบเตือนภัยคือท้องถิ่น เชื่อท้องถิ่นประเมินเองได้
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงน้ำท่วมน่านว่า “ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น.วันนี้ (19 ส.ค.) กรมชลประทานได้ประเมินสถานการร์น้ำล้นตลิ่งในตัวเมืองน่าน โดยระดับน้ำจะเพิ่มสูงกว่าปัจจุบันอีกประมาณ 1.0-1.20 ม.ในวันพรุ่งนี้ ท้องถิ่นจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยตั้งแต่คืนนี้จนถึงพรุ่งนี้จะยังมีฝนตกหนักเพิ่มเติมตอนบนสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ การแจ้งเตือนประชาชนย้ายรถ และทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัยจึงมีความสำคัญสูงสุด
มีหลายคนโทรมาหาผม รวมทั้งส่งข้อความมา “ทำไมอาจารย์โคตรแม่น” ผมได้ออกคำเตือนเป็นคนแรกว่าน้ำจะท่วมน่านโดยปริมาณฝนจะตกหนักกว่า 300 มม. และมีระดับความรุนแรงถึง 0.8 ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้ (รับทราบมาว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่ อ.ปัว กับ อ.ท่าวังผา ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียด้วยครับ) ความจริงผมไม่ได้แม่น แต่ผมเชื่อในวิทยาศาสตร์ และเราเองก็ยังไม่มีความสามารถที่จะคาดการณ์ในระดับนั้นได้ “หากเราเป็นน้ำเต็มแก้ว”
ผมเชื่อว่าหัวใจของระบบเตือนภัยคือท้องถิ่น ผมมั่นใจว่าท้องถิ่นสามารถประเมินความเสี่ยงตนเองได้ แต่เมื่อไรเวลานั้นจะมาถึง ยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีความสูญเสียมากขึ้น น้ำท่วมน่าน 3 ปีติดกัน 67-68-69 และจะท่วมหนักอีก ในปี 2570 ผมพูดหลายครั้งว่าอย่าคาดหวังจากส่วนกลางในการเตือนภัย หรือประเมินความเสี่ยงให้ท่าน ระบบส่วนกลาง (T-Alert) ถูกออกแบบเฉพาะภัยขนาดใหญ่ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ก่อการร้าย เป็นต้น ส่วนเรื่องน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เป็นต้น เป็นเรื่องของท้องถิ่น (L-Alert) ตอนนี้ก็ปล่อยให้ T-Alert ทำงานแทนก่อนครับคำถามแล้วจะจัดการกันอย่างไร ? ง่ายนิดเดียว Put the man to the right job”
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