วอลเลย์บอล

เทียบสถิติ ไทย VS ออสเตรเลีย ก่อนชิงแชมป์เอเชีย 2026 สาวไทยข่มมิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 13:40 น.
ภาพปกไทย VS ออสเตรเลีย นักตบทีมชาติไทยกระโดดตบบอลข้ามบล็อกคู่แข่งในเกมวอลเลย์บอลหญิง

เปิด Head to Head วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ออสเตรเลีย ก่อนประเดิมชิงแชมป์เอเชีย 2026 อันดับโลกห่างกันถึง 63 ขั้น แต่เสียมากหากเกิดพลิกล็อก

ได้เวลาลงสนามป้องกันแชมป์ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมประเดิมศึก AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026 หรือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 พบ ออสเตรเลีย ในรอบแรก กลุ่ม B วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หรือ 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเมืองเทียนจิน ประเทศจีน

แม้ชื่อชั้นและสถิติย้อนหลังจะเทมาทางสาวไทยแทบทั้งหมด แต่เกมเปิดสนามมีจุดที่น่าสนใจกว่าคำถามว่าใครเป็นต่อ เพราะช่องว่างอันดับโลกที่ห่างกันมากทำให้ไทยอยู่ในสถานการณ์ “ต้องชนะ และยิ่งชนะขาดยิ่งดี” หากพลาดท่า แต้มอันดับโลกมีโอกาสหายก้อนใหญ่ทันที

ก่อนเสียงนกหวีดแรก Thaiger พาเทียบ Head to Head ไทย VS ออสเตรเลีย ว่าเจอกันมาแล้วผลงานเป็นอย่างไร และทำไมแมตช์ที่ดูเหมือนงานไม่หนักจึงประมาทไม่ได้

อันดับโลก ไทย 17 VS ออสเตรเลีย 80 ห่างกัน 63 อันดับ

อันดับโลกก่อนการแข่งขัน ทีมชาติไทยอยู่ที่ อันดับ 17 ของโลก มี 189.26 คะแนน สูงเป็นอันดับ 3 ในบรรดาชาติเอเชียที่ลงแข่งขันครั้งนี้ รองจากญี่ปุ่นและจีน

ส่วนออสเตรเลียอยู่ อันดับ 80 ของโลก มี 46.67 คะแนน เท่ากับทั้งสองทีมมีอันดับห่างกันถึง 63 ขั้น และคะแนนสะสมต่างกันกว่า 142 คะแนน

ภาพรวมจึงชัดว่าไทยเป็นต่อค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันออสเตรเลียเดินทางมาเทียนจินในฐานะแชมป์โซนโอเชียเนีย 2025 และอยู่ภายใต้การคุมทีมของ รัสเซลล์ บอร์โกด์ (Russell Borgeaud) ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านโค้ชจากโครงการ Volleyball Empowerment ของ FIVB ต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Head to Head ไทย VS ออสเตรเลีย ชุดใหญ่ สาวไทยยังข่มชัด

เมื่อย้อนดูเกมระดับทีมชาติชุดใหญ่ที่ตรวจสอบได้ในช่วงตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา ไทยครองสถิติเหนือกว่าอย่างชัดเจน ที่สำคัญคือ ทุกครั้งจบด้วยชัยชนะ 3-0 เซต

ปี รายการ ผลการแข่งขัน
2013 ชิงแชมป์เอเชีย ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-16, 25-17, 25-14)
2018 AVC Cup ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-20, 25-21, 25-13)
2020 คัดโอลิมปิกโซนเอเชีย ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-12, 25-15, 25-13)
2022 AVC Cup ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-9, 27-25, 25-13)
2023 ชิงแชมป์เอเชีย ไทย 3-0 ออสเตรเลีย (25-14, 25-16, 25-22)

เกมปี 2013 ไทยชนะออสเตรเลีย 25-16, 25-17, 25-14 ในรอบแรกชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมา ก่อนเดินหน้าคว้าแชมป์ทวีปสมัยที่ 2 ในปีนั้น

เจอกันอีกครั้งในศึกคัดโอลิมปิกโซนเอเชียเดือนมกราคม 2020 สาวไทยยังเหนือกว่า ชนะ 25-12, 25-15, 25-13 ส่วน AVC Cup 2022 ที่ฟิลิปปินส์ ไทยเก็บเกม 3-0 เช่นกัน ด้วยสกอร์ 25-9, 27-25, 25-13 โดย พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทำสูงสุดในเกมนั้น 16 คะแนน

รวมจาก 5 เกมชุดใหญ่ข้างต้น ไทยชนะ 5 นัดรวด เก็บ 15 เซต และยังไม่เสียเซตให้ออสเตรเลีย

นักตบทีมชาติไทยกระโดดตบบอลข้ามบล็อกผู้เล่นบราซิล 2 คนในเกมวอลเลย์บอลหญิง

ไทยชนะออสเตรเลีย บวกเพิ่มกี่แต้ม

หากไทยชนะ 3-0 จะได้เพิ่มประมาณ 3.08 คะแนน แต่หากชนะ 3-1 จะเพิ่มเพียง 0.58 คะแนน และถ้าต้องลากถึงห้าเซตก่อนชนะ 3-2 จะบวกเพียง 0.01 คะแนน

กลับกัน หากเกิดพลิกล็อก ไทยแพ้ 2-3 จะเสียประมาณ 11.92 คะแนน แพ้ 1-3 เสีย 14.42 คะแนน และหากแพ้ 0-3 มีโอกาสเสียถึง 16.92 คะแนน

ไทยถือไพ่เหนือกว่าชัด ทั้งอันดับโลก ประสบการณ์ระดับ VNL ผลงานในชิงแชมป์เอเชีย และสถิติการพบกัน แต่การเป็นต่อมากก็สร้างแรงกดดันอีกแบบ เพราะผลที่ควรเกิดขึ้นบนกระดาษคือชัยชนะของไทย

ด้านออสเตรเลียไม่มีแรงกดดันเท่ากัน หากสามารถยื้อเกมหรือสร้างเซอร์ไพรส์ได้ก็มีแต้มอันดับโลกก้อนใหญ่รออยู่ นั่นทำให้สาวไทยต้องเข้าเกมให้เร็ว ลดความผิดพลาดเอง และไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งลากเกมยาวจนความมั่นใจเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบคะแนนอันดับโลก FIVB ไทยอันดับ 17 คะแนน 189.26 กับออสเตรเลียอันดับ 80 คะแนน 46.67 พร้อมแต้มได้เสียตามผลการแข่งขันแต่ละสกอร์ ก่อนแข่งนัดแรกกลุ่ม B ที่เทียนจิน เวลา 13.00 น.

ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 แข่งขันวันที่ 21-30 สิงหาคม ที่ Tianjin Olympic Center Gymnasium โดยไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และคาซัคสถาน ส่วนแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ Los Angeles 2028 โดยตรง และสามอันดับแรกได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก 2027

นัดแรก ไทย พบ ออสเตรเลีย แข่งขันวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ก่อนสาวไทยพักสองวัน แล้วกลับมาพบอินโดนีเซียวันที่ 24 สิงหาคม และคาซัคสถานวันที่ 25 สิงหาคม ถ่ายทอดสดทาง Monomax

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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