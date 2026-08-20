ราชกิจจาฯ จัดฟลูออไรด์ 5000 ppm เป็นยาอันตราย ยาสีฟันทั่วไปเสี่ยงไหม?
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม ยาที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ 5,000 ส่วนในล้านส่วน หรือ 5,000 ppm สำหรับใช้ในช่องปาก เป็นยาอันตราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 37 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 76 (3) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2522 หลังคณะกรรมการยามีคำแนะนำจากการประชุมครั้งที่ 430-1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569
ข้อแรกกำหนดให้ประกาศมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนข้อสองเพิ่มรายการที่ 80 เข้าไปในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 โดยระบุว่า
“ยาที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ 5000 ส่วนในล้านส่วน (5000 ppm) สำหรับใช้ในช่องปาก”
5,000 ppm ไม่ใช่ระดับฟลูออไรด์ของยาสีฟันทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ข้อมูลว่า ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่จัดเป็นเครื่องสำอางและประชาชนเลือกซื้อใช้เองได้ ต้องมีฟลูออไรด์โดยรวมไม่เกิน 1,500 ppm ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเพสต์ เจล หรือครีม
คนที่ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ตามปกติไม่ต้องกลัว เพราะเกณฑ์ใหม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ความเข้มข้นสูงถึง 5,000 ppm ซึ่งมากกว่ายาสีฟันทั่วไปหลายเท่า
ยาสีฟันฟลูออไรด์ 5,000 ppm มีไว้ทำอะไร
ยาสีฟันฟลูออไรด์ 5,000 ppm เป็นยาสีฟันสูตรความเข้มข้นสูงที่มีโซเดียมฟลูออไรด์ประมาณ 1.1% ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในประเภท “ยาอันตราย” ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงฟันผุสูงมากเท่านั้น เช่น ผู้ป่วยที่ผ่านการฉายรังสีบริเวณใบหน้าและขากรรไกร ผู้ที่มีภาวะน้ำลายน้อย เสี่ยงฟันผุบริเวณรากฟัน รวมถึงผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันหรือฟันปลอมแบบถอดได้ โดยต้องใช้ภายใต้การสั่งจ่ายและคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด
สำหรับวิธีใช้ แนะนำให้แปรงวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและก่อนนอน เมื่อแปรงเสร็จให้บ้วนยาสีฟันส่วนเกินออก งดรับประทานอาหารและน้ำประมาณ 30 นาทีหลังแปรง และจำเป็นต้องเก็บให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันอันตรายจากการได้รับฟลูออไรด์สูงเกินไปโดยไม่ตั้งใจ
ทั้งนี้ การประกาศให้ยาสีฟันฟลูออไรด์ 5,000 ppm เป็นยาอันตราย เป็นเพียงการควบคุมช่องทางการจำหน่ายให้อยู่ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งห้ามใช้ ส่วนยาสีฟันทั่วไปที่วางขายตามท้องตลาด ซึ่งมีปริมาณฟลูออไรด์ 1,000 ถึง 1,500 ppm ไม่ได้ถูกจัดเป็นยาอันตราย และทุกคนยังคงซื้อมาแปรงได้ตามปกติ
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