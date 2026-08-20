ปปง. แถลงยืนยันยึดทรัพย์ “เล่าต๋า แสนลี่” และพวกหมดแล้ว มูลค่า 131 ล้าน ตกเป็นของแผ่นดิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงยืนยันยึดทรัพย์ “เล่าต๋า แสนลี่” และพวกหมดแล้ว มูลค่า 131 ล้าน ตกเป็นของแผ่นดิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ออกมาชี้แจงหลังมีกระแสความกังวล ภายหลังจากที่มีการอภัยโทษปล่อยตัว เล่าต๋า แสนลี่ อดีตราชายาเสพติดออกจากเรือนจำเมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินที่ถูกยึดหากยึดไม่หมดนั้น
โดยทาง ปปง. ระบุว่า ในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นอกจากนายเล่าต๋า แสนลี่ กับพวก จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว ยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกด้วย
ปปง. ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องหลายคดี ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2563 และศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่ากว่า 131 ล้านบาท และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
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