สิ้น วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 84 ปี

สิ้น วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบสิริอายุ 84 ปี หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลได้เพียง 11 วัน
เริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยข่าวเศร้าครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง เมื่อทางเพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโสชื่อดัง วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ หรือที่คนในวงการคุ้นเคยในชื่อ คมกฤช ยุตติยงค์ สิ้นใจอย่างสงบเมื่อเวลา 01.20 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 69 ณ โรงพยาบาลราชวิถี หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยหลายโรครุมเร้าเป็นเวลา 11 วัน ก่อนเสียชีวิต สิริอายุ 84 ปี
โดยก่อนหน้านี้คุณอาวิศิษฐ์ เผชิญหลายโรครุมเร้าอย่างหนักทั้งขดลวดทำบอลลูนหัวใจเสื่อมสภาพ ภาวะลิ้นหัวใจรั่ว และโรคไต ต้องเดินทางเข้า-ออกโรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้ง นอกจากนั้นทางครอบครัวยังต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการป่วยของ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นั้นเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางด้าน หน่อย ณัฐนี ตำนานปอบหยิบ เป็นตัวแทนของ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ได้เดินทางนำเงินสดจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
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ภาพและข้อมูลจาก : FB ดาราภาพยนตร์
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