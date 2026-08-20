สาเหตุ ครูน้ำ เบี้ยวนัดคืนเงิน 3.5 แสน ปล่อย พี่เท่ รอเก้อ พ่อแม่ออกรับหน้าแทน
เปิดสาเหตุ ครูน้ำ เบี้ยวนัดคืนเงิน 3.5 แสน หลอก พี่เท่ ซ้ำสอง ปล่อยนั่งรอเก้อที่โรงพัก ด้านพ่อแม่ออกรับหน้าแทนลูกสาว
จากกรณีของ คุณเท่ หนุ่มอบต.ผู้โชคร้ายออกมาร้องสื่อหลังถูก ครูน้ำ สาวคนคุยอ้างเป็นครูหลอกให้รักและให้โอนเงินให้ทั้งหมดรวม 500,000 บาท แต่มารู้ที่หลังว่าฝ่ายหญิงมีสามีอยู่แล้วและเพิ่งแต่งงานจดทะเบียนสมรสไปก่อนหน้าที่จะมาคบกับตนเพียงเดือนเดียว
ซึ่งในรายการ โหนกระแส เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 69 ก็ได้เชิญทั้ง 2 ฝ่ายมานั่งชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมหาทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องนี้กัน แต่ดันจบไม่ค่อยสวย เพราะฝั่งคุณเท่ต้องการให้ ครูน้ำ คืนเงิน แต่ก็ยังใจดีลดให้ ให้คืนมาเพียงแค่ 3.5 แสนบาท แต่ครูน้ำไม่รับข้อเสนอนี้ โดยยืนยันว่าเธอต้องการคืนเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น สุดท้ายหลังจบรายการครูน้ำก็ยอมที่จะคืนพี่เท่ด้วยจำนวนเงิน 3.5 แสนบาท โดยนัดทำการคืนกันที่โรงพักในวันที่ 19 ส.ค. 69 ซึ่งฝ่ายหญิงก็ไม่ได้มาตามนัด
หายไปเลย! น้องน้ำ ไม่มาตามนัด หลังบอกยอมคืนเงิน ปล่อย พี่หนุ่ม-ผู้เสียหาย รอเก้อ
ล่าสุดทางด้าน พ่อและแม่ของครูน้ำ ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ลูกสาวเบี้ยวนัดคืนเงินเมื่อวานนี้ (19 ส.ค. 69) โดยอ้างว่า ตอนนี้ลูกสาวเครียดหนักมาก ถึงขั้นขู่จะปลิดชีพตัวเอง พร้อมเผยว่า จะนำเงินที่มีอยู่ประมาณ 100,000 บาท รวมถึงทองคำที่ยังเหลืออยู่ มาชำระให้ก่อน และภายในประมาณ 3 วัน จะนำวัวที่เลี้ยงไว้มาขาย เพื่อนำเงินมาชำระส่วนที่เหลือให้ครบตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ พี่เท่ ก็ยังไม่ได้รับเงินคืนแม้แต่บาทเดียว และได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับครูน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ภาพจาก : FB หนุ่ม กรรชัย, โหนกระแส
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