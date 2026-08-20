มาร์ค ธนัท ศิลปินหนุ่ม ลาออกทันตแพทย์ใช้ทุน ทำงานหนัก 10 ปี ไม่เคยได้พัก

มาร์ค ธนัท ลาออกทันตแพทย์ใช้ทุน เผยทำงานและเรียนหนักต่อเนื่อง 10 ปี ขอหยุดพักใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง เตรียมออกเดินทางท่องเที่ยวทำช่องยูทูบบันทึกความทรงจำ
แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้ มาร์ค ธนัท รัตนสิริพันธ์ (มาร์ค กามิกาเซ่) หรือ หมอมาร์ค บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านช่องยูทูบ Thanat Rattanasiriphan ว่าได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นทันตแพทย์ใช้ทุนแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
มาร์ คเล่าว่า หลายคนรู้จักเขาในฐานะนักร้องมาตั้งแต่อายุ 13 ปี กระทั่งอายุ 18 ปีก็สามารถสอบเข้าเรียนทันตแพทย์ได้สำเร็จ หลังจากเรียนจบและทำงานใช้ทุนในโรงพยาบาลมาได้ 1 ปี จึงตัดสินใจยุติบทบาท เพราะตลอด 10 ปีที่ผ่านมาใช้ชีวิตอยู่กับตารางงานและการเรียนที่อัดแน่น หากไม่เรียนก็ต้องทำงาน ทำให้ไม่เคยได้หยุดพักอย่างแท้จริง
ตนรู้สึกเสียดายที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เดินทางไปเที่ยวหลายแห่ง แต่ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ ทำให้จำรายละเอียดไม่ได้ จึงตั้งใจเปิดช่องยูทูบเพื่อทำหน้าที่เป็นไดอารี่บันทึกการเดินทางของตัวเอง และ อยากมีช่วงเวลาสั้น ๆ ที่จะได้ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้าง
“สวัสดีครับวันนี้วันที่ 7 สิงหาคม 2026 เป็นวันที่ผมตัดสินใจลาออกจากการเป็นทันตแพทย์ใช้ทุนวันแรก
ตั้งแต่มาร์คอายุ 13 ปี หลาย ๆ คนก็อาจจะรู้จักมาร์คในฐานะนักร้องคนหนึ่ง คือ มาร์ค กามิกาเซ่ จนกระทั่งมาร์คอายุ 18 ปี สอบติดคณะทันตะ มหาวิทยาลัยมหิดล จนเรียนจบเป็นหมอฟันได้ 1 ปี ทำงานใช้ทุนได้อยู่ปีหนึ่ง ตอนนี้ก็ยังเป็นหมอฟันอยู่ ถึงแม้ว่าจะลาออกแล้วก็ยังเป็นหมอฟันได้อยู่
เหตุผลที่ลาออก คือ เราเป็นคนหนึ่งที่ทำงานมาเป็น 10 ปีแล้วไม่เคยได้หยุดพักเลยจริง ๆ ก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันบีบให้ต้องทำงานทุกอย่างตามตารางที่วางไว้ หรือ เวลามีสอบหรือมีเรียน ถ้าไม่เรียนก็ต้องทำงาน
เราแค่อยากมีโมเมนต์สั้น ๆ ที่จะได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักที เราเลยตัดสินใจลาออก ยังไม่มีแผนที่จะทำอะไรต่อในชีวิต แต่มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเสียดายมากตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เราเป็นคนหนึ่งที่ได้ไปเที่ยวเยอะมาก ๆ แต่ไม่เคยมีโอกาสได้อัดวิดีโอ หรือจำอะไรไม่ค่อยได้เวลาได้ไปเที่ยวแต่ละครั้ง เราก็รู้สึกอยากจะทำช่อง YouTube หนึ่งขึ้นมาเพื่อบันทึกการเดินทาง เผื่อวันไหนที่อยากกลับมาดูจะได้จำได้ว่าเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง
ช่องยูทูบนี้เป็นช่องที่เราทำเพื่อตัวเอง ไม่ได้ทำให้ใครดูแต่ว่าถ้าใครอยากดูหรือติดตามว่าชีวิตของเราเป็นยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วย”
แฟน ๆ สามารถเข้าไปรับชมและส่งกำลังใจให้เขาได้ทางช่องยูทูบ Thanat Rattanasiriphan หรือติดตามอัปเดตไลฟ์สไตล์ผ่านอินสตาแกรม marcthn
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