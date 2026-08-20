“อ.เจษฎา” โพสต์อาลัย “เรย์ แมคโดนัลด์” เล่าความทรงจำสุดประทับใจ ร่วมทริปด้วยกัน
“อ.เจษฎา” โพสต์อาลัย “เรย์ แมคโดนัลด์” เล่าความทรงจำสุดประทับใจ ร่วมทริปด้วยกันที่ เกาะกาลาปากอส เผยไม่คิดจะได้ใกล้ชิดกับไอดอลที่ชื่นชอบ
ถือเป็นเรื่องน่าเศร้าต่อวงการบันเทิงไทย หลังเมื่อวานนี้ “เรย์ แม็คโดนัลด์” อดีตนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง วัย 49 ปี เสียชีวิตในบ้านพัก สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและคนในวงการบันเทิงจำนวนมาก ที่ต่างออกมาแสดงความอาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันครั้งนี้
นอกจากเหล่าคนในวงการบันเทิงแล้ว อ.เจษฎา หรือ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ผ่านเฟซบุ๊กด้วย โดยระบุว่า
“ในชีวิตนี้ ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดขนาดนี้ กับไอด้อล อย่าง “พี่เรย์ แม็กโดนัลด์” ที่เราเห็นเป็นพิธีกรลุยๆ ในทีวีมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น แต่แล้วก็ได้ไปร่วมทริป ไปถ่ายหนังสั้น ของบริษัทสิงห์ ที่ “เกาะกาลาปากอส” ด้วยกัน ..
ซึ่งพี่เรย์ เป็น 1 ใน 5 ของเซเลป ที่ไป (อีก 4 คือ พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์ , คุณคริส หอวัง , คุณชาคริต แย้มนาม และ น้องแกงส้ม) และเป็นคนที่เฮฮาร่าเริงที่สุดคนนึงในทริปนี้ ไม่มีความถือตัวเลย เข้าไปคุยกันได้ง่าย แถมชวนผม ลงไปแช่อ่างจากุซี่ ดื่มน้ำด้วยกัน บนเรือด้วย ปลื้มมากกครับบ RIP ครับผม”
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