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เกิดอะไรขึ้น? รัชดาฯ ซอย 7 ไฟไหม้ 2 จุดห่างกันไม่ถึงวัน สาเหตุยังปริศนา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 09:41 น.
เกิดอะไรขึ้น? รัชดาฯ ซอย 7 ไฟไหม้ 2 จุดห่างกันไม่ถึงวัน สาเหตุยังปริศนา
ขอบคุณภาพจาก : FB/Fire & Rescue Thailand

เกิดอะไรขึ้นในพื้นที่รัชดาภิเษก ซอย 7 เขตดินแดง หลังเกิดเพลิงไหม้ 2 จุดห่างกันไม่ถึง 24 ชั่วโมงภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เหตุแรกเกิดในชุมชนบ้านไม้ช่วงเช้ามืด บ้านเสียหาย 4 หลังคาเรือน ก่อนช่วงค่ำจะเกิดไฟไหม้ขึ้นอีกจุดในซอยชานเมือง 2 บ้านต้นเพลิงวอดทั้งหลังและมีผู้สำลักควัน 2 คน

ส่วนสาเหตุของทั้งสองเหตุยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าสองเหตุมีความเกี่ยวข้องกัน

เหตุแรกเริ่มขึ้นเวลา 01.53 น. สายด่วน 199 รับแจ้งเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 15-4-1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 01.58 น. พบเป็นชุมชนบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลัง ขณะนั้นไฟลุกไหม้แล้ว 2 หลังคาเรือน

ด้วยลักษณะบ้านที่ปลูกติดกัน ไฟจึงลุกลามเพิ่มเป็น 4 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังและรถน้ำเข้าสกัด ก่อนควบคุมเพลิงได้เวลา 02.28 น. ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ตำรวจเตรียมประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ

จากนั้นเวลา 22.12 น. วันเดียวกัน ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเพลิงไหม้อีกครั้งในพื้นที่รัชดาภิเษก ซอย 7 แต่เป็นคนละจุด คราวนี้เกิดภายในซอยชานเมือง 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

บ้านต้นเพลิงเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัย โดยไฟเริ่มขึ้นภายในบ้านก่อนลุกไหม้จนเสียหายทั้งหลัง

ไฟยังลามไปสร้างความเสียหายบางส่วนแก่บ้านข้างเคียง 1 ห้อง และอพาร์ตเมนต์อีก 1 ห้อง รวมพื้นที่เสียหายประมาณ 36 ตารางวา เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้เวลา 22.46 น.

พบผู้บาดเจ็บจากการสำลักควัน 2 คน เป็นหญิงอายุ 22 ปี นำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และหญิงอายุ 36 ปี นำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งที่สอง เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุข้อสันนิษฐานเบื้องต้นได้ เนื่องจากบ้านต้นเพลิงถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด จึงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติม ขณะที่เหตุแรกก็ยังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุเช่นกัน

เมื่อนำเวลาของทั้งสองเหตุมาเรียงกัน เหตุแรกได้รับแจ้งเวลา 01.53 น. และเหตุที่สองเวลา 22.12 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2569 จึงเป็นเพลิงไหม้ 2 จุดในพื้นที่รัชดาภิเษก ซอย 7 ที่เกิดขึ้นห่างกันไม่ถึงหนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานจากตำรวจหรือหน่วยงานดับเพลิงที่ยืนยันว่าสองเหตุมีความเชื่อมโยงกัน รวมถึงยังไม่มีหลักฐานรองรับข้อสันนิษฐานเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรหรือการวางเพลิง จึงต้องรอผลตรวจจากเจ้าหน้าที่ก่อนสรุปสาเหตุ

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แหล่งข่าวอ้างอิง

ขอบคุณภาพจาก : FB/Fire & Rescue Thailand

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 09:41 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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