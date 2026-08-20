โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สั่งเรียนออนไลน์ต่อ หลังเจอข้อความขู่กราดยิง เร่งตรวจต้นตอข้อความ
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สั่งเรียนออนไลน์ต่อทั้งสัปดาห์ และจะกลับมาเรียน On-Site อีกครั้ง 24 ส.ค. หลังเจอข้อความขู่กราดยิง เร่งตรวจต้นตอข้อความ
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ออก ออกแถลงการณ์เรื่อง แนวทางและการปฎิบัติ วันที่ 20-21 สิงหาคม หลังจากที่มีข้อความข่มขู่ว่าจะกราดยิงโรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศปรับเรียนออนไลน์ ในวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดทาง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ระบุว่า “ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสร้างความวิตกกังวลและความ ไม่สบายใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน และอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน คณะครู และบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนวัดนวลนรดิศนั้น
โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน ในการ ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ และ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด จึงกำหนดแนวทางและการปฏิบัติในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2569 รายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบ สืบหาข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดและอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
2. วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2569 กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน การสอนเป็นรูปแบบผสมผสาน ณ ที่พักอาศัยของนักเรียน โดยให้กลับมาเรียนออนไซต์ (On-site) ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569
3. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาตามปกติ
ทั้งนี้ ขอให้ ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนประกาศ อย่างต่อเนื่อง ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือหากผู้ปกครองมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 024082818
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