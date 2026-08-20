ด่วน! สุโขทัยฝน 264.5 มม. เตือนภัยสีแดง เสี่ยงน้ำป่า
สถานการณ์ฝนหนักในจังหวัดสุโขทัยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เช้ามืดวันนี้ 20 สิงหาคม 2569 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ส่งข้อความ Cell Broadcast เตือนประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก และ อ.ศรีนคร หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลอง ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำ และลาดเชิงเขา
จุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษอยู่ที่ บ้านฟากท่า ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย หลังเวลา 05.20 น. ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก กรมทรัพยากรน้ำ ยกระดับพื้นที่เป็น เตือนภัยวิกฤติสีแดง จากปริมาณฝนสะสมในช่วง 12 ชั่วโมงสูงถึง 264.5 มิลลิเมตร แม้ช่วง 15 นาทีก่อนการรายงานจะไม่พบฝนเพิ่ม แต่ฝนสะสมยังอยู่ในระดับสูงและมีความเสี่ยงเกิดน้ำไหลหลากตามลำห้วยและพื้นที่ลาดเชิงเขา
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับคำแนะนำให้ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถ เก็บเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่า รวมถึงระวังอันตรายจากระบบไฟฟ้า พร้อมดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้ เตรียมพร้อมอพยพทันที
อย่างไรก็ตาม ข้อความที่กำลังแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนระบุว่า อ.ศรีสัชนาลัย ถูก “ระเบิดฝน” หรือ “Rain Bomb” ถล่มด้วยปริมาณฝนกว่า 300 มิลลิเมตร พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนทั้งอำเภอรีบอพยพ จากข้อมูลที่ตรวจสอบได้ในช่วงเช้าวันนี้ ตัวเลขที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนคือฝนสะสม 12 ชั่วโมง 264.5 มิลลิเมตรที่บ้านฟากท่า และคำเตือนให้พื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมอพยพหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นหรือได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่ควรเผยแพร่ตัวเลขกว่า 300 มิลลิเมตรหรือระบุว่ามีคำสั่งอพยพประชาชนทั้งอำเภอโดยไม่มีประกาศรองรับ
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ว่า ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ขณะที่ สุโขทัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากบางแห่ง เช่นเดียวกับแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
สาเหตุเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำ ประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง กรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม
ประชาชนในศรีสัชนาลัยและพื้นที่เสี่ยงของสุโขทัยควรติดตาม Cell Broadcast และประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือไหลแรงผิดปกติ ควรออกจากพื้นที่เสี่ยงตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำไหลข้ามถนน
แหล่งข่าวอ้างอิง
- สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก TV5HD: สุโขทัยวิกฤติ ฝนสะสมศรีสัชนาลัย 264.5 มม. เตือนภัยสีแดง
- กรมอุตุนิยมวิทยา: พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2569
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