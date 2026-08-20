หายไปเลย! น้องน้ำ ไม่มาตามนัด หลังบอกยอมคืนเงิน ปล่อย พี่หนุ่ม-ผู้เสียหาย รอเก้อ
หายไปเลย! น้องน้ำ ไม่มาตามนัด หลังบอกยอมคืนเงิน ปล่อย พี่หนุ่ม-ผู้เสียหาย รอเก้อ ตอนนี้แจ้งความเรียบร้อย ลั่น รอวันโดนกลบจริงๆ
จากกรณีที่รายการ โหนกระแส ได้นำเสนอเรื่องราวของ “คุณเท่” เจ้าหน้าที่ อบต. แห่งหนึ่ง ถูกสาวที่ชื่อว่า “น้ำ” โดยอ้างว่าเป็นครู หลอกให้รักและโอนเงินให้ทั้งหมด 500,000 บาท เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา
ในระหว่างดำเนินรายการ ครอบครัวทางฝั่งคุณเท่พยายามเจรจาขอให้น้ำคืนเงินจำนวน 450,000 บาท แต่ทางน้ำไม่ยอมขอคืนเพียงครึ่งเดียวคือ 250,000 บาท แม้ก่อนจบรายการทางคุณเท่ยอมลดจำนวนเงินให้เหลือ 350,000 บาทแล้ว แต่ฝั่งน้ำก็ยังไม่ยอมยืนยันที่จะคืนเงินจำนวนเท่าเดิม
หลังจากจบรายการไปแล้ว น้ำได้ร้องไห้กับคุณเท่พร้อมกับบอกจะยอมคืนเงินจำนวน 350,000 บาท ตามที่ร้องขอ โดยให้เหตุผลว่าตนสติแตก คิดอะไรไม่ออก ขณะที่อยู่ในรายการ
เมื่อวานนี้ หนุ่ม กรรชัย โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กขณะอยูู่ที่ สภ.หนองสองห้อง พร้อมกับคุณเท่ ผู้เสียหาย เพื่อรอพบกับน้องน้ำ หลังมีการนัดหมายว่าจะคืนเงินจำนวน 350,00 บาท พร้อมระบุข้อความว่า “พี่เท่ไปนั่งรอคูน้ำที่ สภ. หลังจากเมื่อวานช่วงจบรายการคูน้ำยอมคืนเงินสามแสนห้าให้
โดยนัดหมายคืนกันที่ สภ. แต่สุดท้ายพี่เท่นั่งรอจนสังคังขึ้น คูน้ำก็ยังไม่มา พี่เท่เลยรู้ว่าโดนหลอกอีกแล้ว พี่เท่เลยจัดการแจ้งความดำเนินคดีคูน้ำเรียบร้อย สุดท้ายก็เป็นได้แค่คูน้ำรอวันโดนกลบจริง ๆ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! หลังจบรายการ อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนกั้น
- สรุปดราม่า หนุ่ม อบต. อ้าง ‘ครูน้ำ’ ฮุบสินสอด บอกยังรักอยู่ ขอคืนเงินแค่ครึ่งเดียว
- เพจดังเล่านิทานสุดช้ำ เพื่อนสนิทหักหลัง แอบสวมรอย ฮุบเงินลูกค้าหลายแสน อ้างติดหนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: