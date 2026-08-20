ข่าวดาราบันเทิง

ภรรยาชาคริต โพสต์ภาพลูกชายกอด ‘น้องมิก้า’ ให้กำลังใจครอบครัว เรย์ แม็คโดนัลด์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 09:26 น.
ภรรยาชาคริต โพสต์ภาพน้องโพธิ์กอดน้องมิก้า ส่งกำลังใจถึงครอบครัว เรย์ แม็คโดนัลด์

แอน ภัททิรา ภรรยาชาคริต โพสต์ภาพน้องโพธิ์กอดน้องมิก้า ส่งกำลังใจถึงครอบครัว “เรย์ แม็คโดนัลด์” หลังสูญเสียกะทันหัน 

เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ผูกพันมานานกันเกือบทั้งชีวิตสำหรับ ชาคริต แย้มนาม กับ เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอกยุค 90 และพิธีกรรายการท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่รุ่นพ่อเท่านั้น แต่ยังรวมทั้งภรรยาและลูกชายของทั้งสองที่มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นถ่ายภาพตามคุณพ่อให้เห็นกันอยู่เรื่อย ๆ

วานนี้ (17 สิงหาคม 2569) วงการบันเทิงไทยสูญเสีย เรย์ แม็คโดนัลด์ ถูกพบว่าหมดสติและเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก ซึ่งสาเหตุการจากไปที่แท้จริงต้องรอข้อเท็จจริงจากทีมแพทย์หรือทางครอบครัวอีกครั้ง หลังจากข่าวเศร้าเพื่อน ๆ และผู้ที่เคยร่วมงานกับพระเอกคนดังต่างออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย รวมทั้ง แอน ภัททิรา ภรรยาของ ชาคริต แย้มนาม

แอน ภัททิรา โพสต์ภาพในอดีตของลูกชาย น้องโพธิ์ และ น้องมิก้า ลูกชาย แหม่ม สริญญา ภรรยาเรย์ ขณะที่ทั้งสองกอดกันอย่างสนิทสนม พร้อมข้อความสั้น ๆ ให้กำลังใจว่า “กอดนะเพื่อน Mika Bodhi @mammikaraymacdonald @raymacdonald @shahkrit”

ภรรยาชาคริต โพสต์รูปลูก ถึงครอบครัว เรย์ แมคโดนัลด์
ภาพจาก Instagram : monkeyann_9
ลูกชาคริตและลูกเรย์
ภาพจาก Instagram : raymacdonald
ชาคริต แย้มนาม กับ เรย์ แมคโดนัลด์
ภาพจาก Instagram : shahkrit
ชาคริต แย้มนาม กับ เรย์ แมคโดนัลด์-2
ภาพจาก Instagram : shahkrit

 

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A post shared by Pattira Ann Roongroj (@monkeyann_9)

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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