ภรรยาชาคริต โพสต์ภาพลูกชายกอด ‘น้องมิก้า’ ให้กำลังใจครอบครัว เรย์ แม็คโดนัลด์

แอน ภัททิรา ภรรยาชาคริต โพสต์ภาพน้องโพธิ์กอดน้องมิก้า ส่งกำลังใจถึงครอบครัว “เรย์ แม็คโดนัลด์” หลังสูญเสียกะทันหัน
เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ผูกพันมานานกันเกือบทั้งชีวิตสำหรับ ชาคริต แย้มนาม กับ เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอกยุค 90 และพิธีกรรายการท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่รุ่นพ่อเท่านั้น แต่ยังรวมทั้งภรรยาและลูกชายของทั้งสองที่มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นถ่ายภาพตามคุณพ่อให้เห็นกันอยู่เรื่อย ๆ
วานนี้ (17 สิงหาคม 2569) วงการบันเทิงไทยสูญเสีย เรย์ แม็คโดนัลด์ ถูกพบว่าหมดสติและเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก ซึ่งสาเหตุการจากไปที่แท้จริงต้องรอข้อเท็จจริงจากทีมแพทย์หรือทางครอบครัวอีกครั้ง หลังจากข่าวเศร้าเพื่อน ๆ และผู้ที่เคยร่วมงานกับพระเอกคนดังต่างออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย รวมทั้ง แอน ภัททิรา ภรรยาของ ชาคริต แย้มนาม
แอน ภัททิรา โพสต์ภาพในอดีตของลูกชาย น้องโพธิ์ และ น้องมิก้า ลูกชาย แหม่ม สริญญา ภรรยาเรย์ ขณะที่ทั้งสองกอดกันอย่างสนิทสนม พร้อมข้อความสั้น ๆ ให้กำลังใจว่า “กอดนะเพื่อน Mika Bodhi @mammikaraymacdonald @raymacdonald @shahkrit”
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