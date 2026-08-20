ข่าวการเมือง

“สส.ไอซ์” ซัด ดีอี ใช้ IO โพสต์อวยหนุน TH-AI Passport จี้ควรต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 09:19 น.

สส.ไอซ์ ซัด กระทรวงดีอี ใช้ IO โพสต์อวยหนุน TH-AI Passport จี้ควรต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วม ยกเคสทัวร์ลงมั่วด่า สส.ประชาธิปัตย์ว่าเป็นส้มเน่า

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (19 ส.ค. 69) รัฐบาลได้เปิดทะเบียนโครงการ TH-AI Passport เป็นวันแรก ซึ่งอ้างอิงจากตัวเลขของรัฐบาลระบุว่า ยอดลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมโครงการ ณ เวลา 17.00 น. มีจำนวน 532,692 ราย ก่อนเตรียมเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม AiPASS อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 นั้น

ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่ได้รู้คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ใช้กระบวนการข้อมูลข่าวสาร (IO) กับประชาชน วันนี้มีหลายเพจโดนทัวร์ลง ถ้าเบาหน่อยก็เพจที่วิจารณ์ว่าลงทะเบียนได้ช้า ก็จะมีคนมาเม้นท์กันเป็นจำนวนมากให้ลงทะเบียนผ่านทางรัฐ

หรือถ้าอย่างหนักหน่อยก็คุณ การดี เลียวไพโรจน์ ที่โดนด่าว่าเป็นส้ม ทั้งๆที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพจแรกที่โดนคือ CatDumb ทำโพสต์ประชาสัมพันธ์ ปรากฎว่ามีโปรไฟล์ที่เพิ่งสมัครใหม่เข้ามาเม้นท์รัวๆ เข้ามาอวย ไม่ได้มีเพจเดียว เพจหุ้นการบ้าน ก็มีโปรไฟล์ที่ไม่มีอัปเดต เป็นเพจเปิดขึ้นมา กดไลค์ 2-3 คน เพื่อนน้อยๆ มาคอมเม้นท์อวยจำนวนมาก

ก็คือวันนี้หลายๆเพจทำรีวิวลงทะเบียน มารีวิวว่าช้า ก็เจอทัวร์ IO จำนวนมาก

ส่วนกรณีที่ IO ที่อุบาทว์ คือเคสของคุณการดี ตอนช่วงเช้าพูดถึงปัญหาโครงการขัดกับ TOR อย่างไร ปรากฎว่าโดนทัวร์ลง ทุกคอมเม้นท์ไปในทางเดียวกัน โดนด่าเป็นส้มเน่า ถ้ากดเข้าไปดูโปรไฟล์คนโพสต์ก็พบว่าเป็นโปรไฟล์ปลอมหรือเพิ่งสร้าง เป็นโปรไฟล์สร้างเพื่อ IO โดยเฉพาะ

ใครที่อยู่เบื้องหลังการบรีฟใจเย็นๆก่อน เขาเป็น สส. พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ใช่ สส.พรรคประชาชน อาจจะฟังเป็นเรื่องตลก แต่เป็นเรื่องซีเรียสมาก เพราะ DE ควรจะเป็นเสาหลัก ในการปราบปรามขบวนการ IO ต่อต้านขบวนการที่ด้อยค่าประชาชน สร้างความแตกแยก ต้องปราบ IO ทุกฝ่าย แต่ DE ใช้ขบวนการ IO เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ให้ ไชยชนก ชิดชอบ กระทรวง DE ควรจะปราบปราม ไม่ได้ใช้ IO ซะเอง”

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Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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